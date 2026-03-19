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El castillo del siglo XV que abre las puertas al público: pinturas barrocas, habitaciones renacentistas y leyendas a una hora de Milán

Tras una impresionante restauración, los visitantes pueden descubrir todos los secretos de esta fortaleza a través de una visita guiada por todas sus estancias

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Castillo de Padernello, Italia (Visit
Castillo de Padernello, Italia (Visit Brescia).

Italia atesora infinidad de castillos, pueblos con historia y paisajes que parecen salidos de un cuadro renacentista. Sus fortalezas salpican las llanuras y colinas de norte a sur, guardando secretos de familias nobles, leyendas y obras maestras del arte. Entre estos tesoros ocultos, hay uno que está a punto de vivir una nueva era: el castillo de Padernello, en la Bassa Bresciana, un enclave que reabre sus puertas y revela habitaciones restauradas y rincones que durante siglos permanecieron inaccesibles.

A partir de 2026, el castillo de Padernello dejará de ser solo un monumento para la contemplación y se convertirá en una experiencia inmersiva, permitiendo a los visitantes adentrarse en su torreón, descubrir pasadizos y caminar por estancias que han recuperado el esplendor de tiempos pasados. Una invitación a vivir la historia y el arte en uno de los castillos más fascinantes del norte de Italia.

Habitaciones restauradas y frescos renacidos

El acceso a la fortaleza comienza con el siempre evocador ritual del puente levadizo, que baja sobre el foso y transporta al visitante al siglo XV. Una vez dentro, el recorrido revela el fruto de una restauración minuciosa iniciada en 2006: techos con frescos barrocos que han recuperado su color original, imponentes cocinas renacentistas y salones que evocan la vida de la nobleza lombarda. El Ciclo Padernello se erige como el punto central de la visita. Esta sala acoge reproducciones en ultra alta definición de los lienzos de Giacomo Ceruti “Pitocchetto”, obras que retratan con crudeza y humanidad a huérfanos e hilanderas, y que vuelven a las mismas estancias que las albergaron en el siglo XIX.

Castillo de Padernello, Italia (Visit
Castillo de Padernello, Italia (Visit Brescia)

La integración de arte, historia y tecnología convierte esta sala en un homenaje a la memoria y a la sensibilidad social de la Italia de otras épocas. La gran novedad de 2026 es el acceso a las primeras estancias de la Mastio, la torre del homenaje del castillo. Subir por las desgastadas escaleras de piedra es como realizar un viaje al pasado: las habitaciones, restauradas con fidelidad histórica, recrean la atmósfera de la vida señorial del siglo XVI, como si los Martinengo pudieran regresar en cualquier momento. Desde lo alto, las vistas de la llanura bresciana y los tejados del castillo completan una experiencia única.

El nuevo itinerario incluye ahora un recorrido por las habitaciones del servicio, permitiendo al visitante asomarse a la vida cotidiana y el funcionamiento interno del castillo en su época de esplendor. Pasillos, alcobas y cocinas muestran la otra cara de la vida palaciega, mientras los ecos de la leyenda de la Dama Blanca —la joven Biancamaria Martinengo— añaden un matiz misterioso al recorrido. A su vez, la biblioteca del filósofo Italo Valent, instalada en una de las salas nobles, ofrece un contrapunto intelectual y humanista a la visita. Libros antiguos, manuscritos y espacios de lectura invitan a la reflexión y al diálogo entre pasado y presente, arte y pensamiento.

Más allá de las murallas

La experiencia del Castillo de Padernello va mucho más allá de sus muros. Un sendero arbolado conduce hasta el Ponte San Vigilio, una obra de arte natural creada por Giuliano Mauri con brotes de castaño, que se integra en el paisaje como una escultura viva. Al final del día, el visitante puede sumergirse en el pueblo artesanal de Cascina Bassa, donde los talleres, la vinoteca y los restaurantes tradicionales rescatan la mejor tradición bresciana.

Estos son algunos tesoros medievales en España

La visita al castillo se realiza exclusivamente mediante visitas guiadas, dada la exclusividad y el delicado proceso de restauración de muchas estancias. Por ello, se recomienda reservar online a través de la web oficial del castillo para asegurar una plaza y disfrutar de los nuevos itinerarios.

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