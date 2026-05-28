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El guiño de Elisabeth de Bélgica a la princesa Leonor durante su primera entrevista: “Hay herederas en otras monarquías, nos encontramos en ciertos eventos”

La heredera belga está a punto de graduarse en Harvard y ha hablado sobre ser la primera reina de la dinastía

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El guiño de Elisabeth de Bélgica a la princesa Leonor durante su primera entrevista (Casa Real belga)
El guiño de Elisabeth de Bélgica a la princesa Leonor durante su primera entrevista (Casa Real belga)

La princesa Elisabeth de Bélgica ha concedido a Le Soir su primera gran entrevista cuando está a punto de graduarse en Harvard, una conversación en la que ha situado el relevo generacional de las monarquías europeas, con guiño a la princesa Leonor y otras herederas, y ha dejado claro que no contempla una sucesión inmediata, sino un tiempo de pausa antes de asumir a tiempo completo sus funciones institucionales en Bruselas.

La heredera belga ha explicado a Le Soir que terminará esta semana su máster en Políticas Públicas en la Harvard Kennedy School y que, tras varios años de formación militar y estudios en Reino Unido y Estados Unidos, prevé tomarse “un año o más” para reflexionar sobre cuál va a ser su siguiente etapa.

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En esa entrevista, la duquesa de Brabante ha descrito como un fenómeno compartido la llegada de una nueva tanda de futuras reinas europeas: “No estoy sola en mi generación; existen herederas en otras monarquías”, ha dicho al citado medio. La princesa ha enmarcado esa idea en la relación que mantiene con otras herederas: “Nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos vemos de vez en cuando en eventos”, ha explicado Elisabeth al medio belga sin nombrar a ninguna en concreto.

Las princesas Victoria de Suecia, Elisabeth de Bélgica, Leonor, Amalia de Holanda e Ingrid Alexandra de Noruega durante su formación militar (Montaje de Infobae)
Las princesas Victoria de Suecia, Elisabeth de Bélgica, Leonor, Amalia de Holanda e Ingrid Alexandra de Noruega durante su formación militar (Montaje de Infobae)

La unión de las herederas europeas

Eso sí, Amalia de Holanda reveló en 2025 la existencia de un grupo de WhatsApp compartido con Elisabeth de Bélgica e Ingrid Alexandra de Noruega, en el que intercambian vivencias, consejos y episodios de su vida cotidiana. No consta si la princesa Leonor forma parte de ese grupo, en el que encajaría a la perfección, tras compartir internado con la heredera holandesa.

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La heredera ha presentado esa red de apoyo como una de las claves con las que su generación afronta una exposición pública y una responsabilidad institucional inéditas para muchas de ellas. El nuevo panorama dinástico europeo incluye a varias mujeres llamadas a ocupar el trono en sus respectivos países.

La futura reina ha subrayado además el alcance histórico de su papel en Bélgica, donde está llamada a convertirse en la primera mujer de la dinastía: “De hecho es una novedad, lo que lo hace histórico. Significa que no tengo el ejemplo de una reina reinante belga en quien fijarme. Un desafío. Pero mi género no es lo único que me define”.

La princesa Elisabeth de Bélgica en una imagen de redes sociales. (Instagram @belgianroyalpalace)
La princesa Elisabeth de Bélgica en una imagen de redes sociales. (Instagram @belgianroyalpalace)

El futuro de Elisabeth de Bélgica

Elisabeth también ha abordado el sentido que da a la posición que ocupa en la línea sucesoria: “Soy feliz sabiendo lo que haré el resto de mi vida. Mucha gente vive en la incertidumbre, sin saber hacia dónde se dirige. Hay cierta belleza en saber: este es mi camino, y conduce allí”. La princesa ha querido cerrar cualquier especulación sobre una transición acelerada del rey Felipe: “Me graduo esta semana. Esa pregunta aún no ha surgido. Cada cosa a su tiempo. Creo que mi padre lo está haciendo de maravilla y estoy muy contenta con mi papel. El tema no está en absoluto en la agenda”.

La heredera ha descartado además una de las hipótesis publicadas por algunos medios sobre sus próximos meses: no planea cruzar el Atlántico a vela desde las islas Canarias hasta el Caribe, aunque sí ha admitido que viajar no queda excluido de sus planes. Su prioridad más cercana es reunirse con sus hermanos, después de que sus padres la hayan acompañado este jueves en la ceremonia de graduación.

La finca, ubicada en Granada, fue su refugio vacacional hasta 1993, año en el que el monarca falleció mientras se encontraba de vacaciones en la localidad andaluza.

Además, ha señalado la rareza que suponía en Estados Unidos su posición como heredera monárquica: “No lo entienden del todo, no saben mucho al respecto porque está muy alejado de la realidad estadounidense y de sus preocupaciones cotidianas. Así que sí, he recibido algunas preguntas bastante extrañas”. Es más, ha querido aprovechar el desconocimiento para pasar desapercibida: “Mi objetivo era simplemente ser Elisabeth, porque eso es importante para mí. Todo el mundo lo sabía, pero era posible vivir como cualquier otra estudiante”.

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