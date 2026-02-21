El bonito pueblo de León considerado la ‘cuna del mudéjar hispánico’ y que es una parada clave en el Camino de Santiago

Sahagún, en León. (Turismo Castilla y León)

En la provincia de León, donde los campos se ondulan entre ríos y la historia se entreteje con el paisaje, los pueblos sorprenden al viajero con un patrimonio arquitectónico de enorme riqueza y singularidad. León es tierra de monasterios, iglesias y rutas milenarias, donde el arte mudéjar, nacido del diálogo entre culturas, ha dejado una huella imborrable. Entre sus villas destaca un lugar que, más allá de su belleza monumental, guarda en sus ladrillos la semilla de un estilo que cambiaría la fisonomía del arte español: Sahagún, conocida como la ‘cuna del mudéjar hispánico’, tal y como señala el National Geographic.

Situada en una suave pendiente entre los ríos Cea y Valderaduey, Sahagún se alza como referencia obligada en el Camino de Santiago y en la historia de Castilla y León. A la sombra de un antiguo monasterio, la villa ha visto pasar reyes, santos, sabios y juglares, y atesora un legado de templos, murallas y tradiciones que la convierten en parada imprescindible para quien recorre el corazón de la meseta.

Un cruce de caminos y de culturas

El origen de Sahagún se remonta a más de nueve siglos, cuando un monasterio dedicado a los santos mártires Facundo y Primitivo dio vida a la villa. Su situación estratégica en la Vía Trajana, antigua calzada romana, facilitó el comercio y el flujo de peregrinos hacia Compostela, contribuyendo a la prosperidad y al desarrollo artístico local. Según algunos historiadores, aquí nació la primera escuela de juglares de España, en 1116, y desde entonces el pueblo ha sido punto de encuentro de culturas y saberes.

Sahagún, en León. (Turismo Castilla y León)

Este cruce de caminos se refleja en el propio tejido urbano y en la convivencia de estilos arquitectónicos. Sahagún no solo es un hito del mudéjar, sino también un escaparate de la evolución artística desde el románico hasta el gótico, el barroco y el neoclásico. Así, entre los monumentos más destacados de la villa se encuentra el monasterio Real de San Benito, una imponente construcción que integra elementos románicos, barrocos y neoclásicos.

Dedicado a los santos mártires y fundadores, este monasterio fue centro espiritual, cultural y político durante siglos. En su entorno se halla la capilla de San Mancio, considerada el primer edificio levantado íntegramente en ladrillo a mediados del siglo XII y germen del mudéjar hispánico según los expertos. El monasterio es hoy referencia para estudiosos y visitantes, y su legado ha sido declarado Bien de Interés Cultural.

Iglesias mudéjares

El patrimonio religioso de Sahagún se completa con varias iglesias que figuran entre los ejemplos más antiguos y representativos del mudéjar castellano-leonés. La iglesia de San Tirso destaca por su elegante torre y su mezcla de elementos románicos y mudéjares, sirviendo de modelo a otras construcciones de la comarca.

La iglesia de San Lorenzo, situada en el corazón de la antigua morería, es otra joya del románico-mudéjar, construida íntegramente en ladrillo y famosa por su torre de cuatro pisos decrecientes. La iglesia de la Peregrina, antiguo convento franciscano, y el monasterio de San Pedro de las Dueñas, de estilo gótico mudéjar, completan una ruta imprescindible para los amantes del arte y la historia.

Murales, tradiciones y Semana Santa

Semana Santa de Sahagún, en León. (Turismo Sahagún)

Pasear por Sahagún es descubrir también una villa que ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Murales de colores dan vida a las fachadas, mientras monumentos como el Arco de San Benito —obra del arquitecto Felipe Berrojo en 1662— y el Puente Canto —uno de los más antiguos de Europa— recuerdan la importancia de la villa en el Camino de Santiago.

A las afueras, la ermita de la Virgen del Puente y el santuario de la Peregrina, hoy Centro de Interpretación del Camino, invitan a conocer la dimensión espiritual y hospitalaria de la villa, que durante siglos ha sido refugio de peregrinos y viajeros. Pero esto no es todo, pues la Semana Santa de Sahagún, declarada Bien de Interés Turístico Nacional, es una de las más singulares de la provincia. Entre tradiciones como el ‘domingo tortillero’, la Subasta de Pasos o el Toque de la Trompa, los vecinos reviven cada año un patrimonio cultural y religioso que atrae a curiosos y devotos de toda España.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

Cómo llegar

Desde León, el viaje es de alrededor de 45 minutos por las carreteras A-60 y A-231. Por su parte, desde Palencia el trayecto tiene una duración estimada de 55 minutos por la vía CL-613.