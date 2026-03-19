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Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas tres indemnizaciones sí o sí deben pagarlas las aerolíneas”

El letrado, quien divulga a través de TikTok sobre los derechos de los pasajeros, advierte cuáles son los motivos de indemnización

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El letrado, quien difunde los
El letrado, quien difunde los derechos de los viajeros en TikTok, advierte cuándo el pasajero tiene la razón y cuándo la aerolínea puede defenderse. / Freepick

¿Eres de los que reclaman a las aerolíneas si se te retrasa el vuelo? ¿O de los que prefiere pasar del asunto? Lo cierto es que las aerolíneas en Europa se ahorran hasta 600 euros por cada pasajero que decide no reclamar una compensación tras incidentes como retrasos, cancelaciones o problemas con el equipaje. El 90% de los viajeros afectados no solicita la indemnización que le corresponde por ley, lo que representa un ahorro considerable para las empresas del sector.

El abogado Miguel Ángel Mejías, conocido en redes sociales por informar sobre derechos de los pasajeros, explica que existen tres indemnizaciones principales que las compañías deben pagar. “Hoy estamos aquí en el aeropuerto de Turín y me he dado cuenta de que muchas veces, por desconocimiento o por pereza, dejamos pasar la oportunidad de reclamar a las aerolíneas”, empezaba diciendo en uno de los últimos vídeos subido en su perfil de TikTok.

Por qué deberían compensarte las aerolíneas: grandes retrasos, cancelaciones repentinas y equipaje

La primera compensación corresponde a los grandes retrasos. “Si tu vuelo llega a su destino final tres o más horas después de la hora programada, tienes derecho a una compensación económica”, afirma Mejías en el vídeo. El Reglamento 261/2004, marco legal europeo, establece indemnizaciones automáticas de entre 250 y 600 euros por pasajero, según la distancia del vuelo. “Las aerolíneas solo pueden eximirse de este pago si prueban que el retraso se debió a circunstancias extraordinarias, como condiciones meteorológicas extremas, falta de seguridad o cierre del espacio aéreo”, añade el abogado de TikTok.

El segundo supuesto es la cancelación de vuelos con aviso inferior a catorce días. En estos casos, los pasajeros tienen derecho a la misma compensación económica y a la devolución del importe del billete o a un transporte alternativo. “Mientras esperas, deben darte asistencia, comida, bebida, incluso alojamiento, si es que fuera necesario”, detalla Mejías. Las aerolíneas suelen alargar los procesos de reclamación y, en ocasiones, alegan causas extraordinarias para retrasar o evitar el pago.

El tercer derecho clave es la indemnización por problemas con el equipaje. Cuando una maleta se pierde o sufre daños, el Convenio de Montreal de 1999 ampara al pasajero y permite reclamar los daños y perjuicios demostrables. “Por eso es muy importante guardar ticket de todo”, recomienda el letrado en redes sociales.

Las circunstancias extraordinarias incluyen rayos, inestabilidad política y falta de tripulación

A pesar de estos derechos, la mayoría de los pasajeros no reclama, en parte por la complejidad burocrática y las tácticas dilatorias de las compañías. Noemí Fernández, gerente de la empresa Reclamio, explica que “las aerolíneas suelen aprovechar el desconocimiento y la falta de información de los pasajeros, alegan falsamente causas extraordinarias y alargan los procesos para cansar a los usuarios”.

El concepto de circunstancias extraordinarias incluye situaciones como sabotajes, inestabilidad política, emergencias médicas, condiciones meteorológicas severas o el impacto de rayos. Según una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “un rayo sí es una circunstancia excepcional que escapa del alcance de las compañías aéreas”, siempre que la empresa demuestre que hizo todo lo posible para evitar el incidente.

Cada aerolínea tiene una normativa diferente respecto a las medidas y peso del equipaje de mano. Por eso, es importante consultarla antes de viajar para evitar facturar a última hora o tener que dejar cosas en tierra

Los problemas técnicos del avión, la falta de tripulación o la sobreventa de billetes no se consideran circunstancias extraordinarias, por lo que en esos casos el pasajero sí tiene derecho a indemnización, según la normativa europea. Las aerolíneas de bajo costo, además, dificultan las reclamaciones con tarifas por atención telefónica y tiempos de espera prolongados. Mientras tanto, la legislación europea continúa ofreciendo herramientas para que los pasajeros reclamen sus derechos y compensaciones cuando corresponda.

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