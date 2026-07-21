Fallece Josep Vallverdú a los 103 años, autor de ‘Rovelló’ y figura clave de la literatura infantil y juvenil catalana

Vallverdú dejó un legado literario que abarca desde la narrativa infantil y juvenil hasta el ensayo, la poesía y la traducción (Òmnium Cultural)

El escritor y traductor Josep Vallverdú ha fallecido este martes a los 103 años, dejando una de las trayectorias más extensas de la literatura catalana y el legado de Rovelló, el clásico infantil que marcó a varias generaciones de lectores y que aún ha tenido continuación editorial en su última etapa de vida.

La obra que fijó su nombre en el imaginario popular catalán ha superado los 75.000 ejemplares vendidos y ha alcanzado 30 ediciones desde su publicación. El libro, premiado con el Folch i Torres, fue además adaptado a una serie de 26 episodios de dibujos animados para televisión.

PUBLICIDAD

Nacido en Lleida el 9 de julio de 1923, Vallverdú ha sido ensayista, poeta, dramaturgo, lingüista, traductor y narrador, aunque su peso cultural se ha concentrado sobre todo en la literatura infantil y juvenil en catalán. A lo largo de su carrera ha publicado más de 300 títulos entre originales y traducciones, y ha escrito cerca de 50.000 páginas.

En 2023, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, el Palau de la Generalitat acogió un homenaje en el que el autor defendió públicamente el uso del catalán. Entonces pidió a los catalanes que no dejaran de hablar su lengua, “que no se usa suficiente”.

PUBLICIDAD

El universo de ‘Rovelló’ y una obra que cruzó generaciones

La novela Rovelló nació a finales de los años sesenta y convirtió a Vallverdú en una referencia central de la literatura para niños y jóvenes en Cataluña. La historia del perro adoptado por una familia de granjeros se convirtió en su título más conocido y en el eje de una proyección que trascendió el libro.

El autor entregó hace un año a La Galera el manuscrito de El retorn de Rovelló, continuación del clásico. La secuela llegó después de que la obra original acompañara durante décadas a lectores catalanes desde su primera publicación.

Su obra “Rovelló” superó los 75.000 ejemplares vendidos y fue adaptada a una serie de televisión (@DoblatgeCatala)

Entre sus títulos juveniles más difundidos figuran Trampa sota les aigües (1965), Rovelló (1969), En Roc drapaire (1971), En mir, l’esquirol (1978) y L’alcalde Ferrovell (1981). Sus obras completas para jóvenes, reunidas en 14 volúmenes, han sido publicadas por la misma editorial.

PUBLICIDAD

La producción para adultos también ocupó una parte amplia de su trayectoria. En ese bloque aparecen libros como Lleida, problema i realitat (1967), Catalunya continental (1968), Proses de Ponent (1970), Catalunya visió (1968-1974) y Història de la literatura catalana (1978).

Además de novela, ensayo y teatro, Vallverdú desarrolló una tarea sostenida como traductor. Entre los autores que vertió al catalán figuran Chesterton, Graham Greene, Jean Piaget, Jack London, Martin Luther King, Stevenson y Oscar Wilde, y parte de su propia obra ha sido traducida al castellano, euskera, francés, italiano y ruso.

Reconocimientos y homenajes

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado en la red social X la muerte del escritor y ha afirmado que deja “un vacío difícil de llenar, pero tenemos la suerte de contar con un legado inmenso para las letras y la cultura catalanas”.

PUBLICIDAD

En ese mismo mensaje, Illa lo ha definido como “ensayista, poeta, dramaturgo, lingüista y, sobre todo, narrador de sentimientos y personajes que forman parte del imaginario de grandes y pequeños como el entrañable Rovelló”. También ha sostenido que “su legado vivirá en cada nuevo lector que descubrió el placer de leer con sus libros”.

Òmnium Cultural ha expresado también su pesar y ha subrayado que mantendrá vivo “su legado y su compromiso con la lengua catalana”. La entidad ha añadido: “Nunca olvidaremos tus personajes, como Rovelló, que han hecho soñar a tantas generaciones y que nos han hecho vivir plenamente en catalán desde muy pequeños”.

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento de Lleida ha trasladado igualmente su pésame y ha destacado su legado literario y su compromiso con la lengua y la cultura catalanas. La dimensión pública de ese reconocimiento se había hecho visible ya en vida con distinciones como el Premio de Honor de las Letras Catalanas, la Medalla d’Or de la Generalitat en 2019 y el Premio Jaume Fuster concedido en 2012 por la Asociación de Escritores en Lengua Catalana.