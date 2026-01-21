Golpe del Parlamento Europeo a las aerolíneas: aprueba mantener la compensación por retrasos y permitir equipaje de mano sin coste extra

Cientos de pasajeros transitan por la terminal de un aeropuerto internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pleno del Parlamento Europeo adoptó este miércoles su posición para negociar con los Estados miembros la reforma de los derechos de los pasajeros aéreos, una actualización normativa que lleva más de una década bloqueada. Los eurodiputados se oponen frontalmente a cualquier intento de reducir los umbrales que dan derecho a compensación por retrasos y reclaman que se garantice el derecho a viajar con equipaje de mano sin costes adicionales.

Esto contrasta con el acuerdo alcanzado por los Veintisiete el pasado mes de junio, en que los gobiernos nacionales solo contemplan la gratuidad de un bulto personal que pueda colocarse bajo el asiento, dejando fuera la maleta de mano tradicional.

Así, la Eurocámara ha aprobado este miércoles con 632 votos a favor, 15 en contra y 9 abstenciones, su posición sobre los cambios propuestos el pasado junio por el Consejo de la Unión Europea a la normativa vigente de derechos de los pasajeros aéreos. Los eurodiputados rechazan la intención de los Estados miembros de recortar derechos a los viajeros, garantizados por las reglas vigentes desde 2004 y cuyo objetivo es protegerles en caso de alteración en los vuelos.

El Parlamento ha defendido mantener el derecho de los pasajeros a un reembolso o a un cambio de vuelo y a solicitar una compensación si su vuelo sufre un retraso de más de tres horas, si es cancelado o en caso de denegación de embarque. El Consejo proponía limitar el derecho a la compensación solo para retrasos a partir de cuatro a seis horas, en función de la distancia del vuelo.

Los eurodiputados también han rechazado reducir las compensaciones por alteración en los vuelos y apoyan que sigan fijas entre 300 y 600 euros, dependiendo de la distancia de vuelo. Los Estados miembros, sin embargo, plantean una horquilla de entre 300 y 500 euros.

Según la normativa vigente, la responsabilidad de las aerolíneas está limitada a situaciones que estén bajo su control, mientras el Parlamento quiere renovar la lista de circunstancias extraordinarias que les exime de la responsabilidad de pagar una indemnización, que actualmente incluyen desastres naturales, guerra, condiciones meteorológicas o conflictos laborales imprevistos que afecten al operador aéreo, al aeropuerto o al proveedor de servicios de navegación aérea. Los eurodiputados quieren que esta lista sea exhaustiva y que la Comisión Europea la actualice regularmente.

En lo que los eurodiputados coinciden con el Consejo es en la obligación de proporcionar a los pasajeros afectados refrigerios cada dos horas a partir de la hora inicial de salida; una comida tras tres horas y una estancia nocturna de un máximo de tres noches en caso de retrasos prolongados debe mantenerse en todas las circunstancias. Argumentan que el límite de tres noches ofrecería a las aerolíneas una mayor previsibilidad y les evitaría costes financieros indebidos.

Simplificar las reclamaciones

El Parlamento aboga por establecer formularios precumplimentados para las solicitudes de compensación y reembolso, con el fin de simplificar la gestión de reclamaciones y ayudar a los pasajeros y las aerolíneas a evitar el recurso a agencias de reclamación.

Según el proyecto legislativo, las compañías aéreas deberían enviar un formulario rellenado a los pasajeros cuyos vuelos hayan sido cancelados o retrasados en un plazo de 48 horas después del incidente. En tanto que el Consejo solo lo contempla después de cancelaciones y no para retrasos largos. Los pasajeros tendrían a continuación un año para confirmar la solicitud de indemnización.

Según ha manifestado el europarlamentario búlgaro, Andrey Novakov, “el Parlamento está dispuesto a seguir con la lucha por normas más claras y previsibles para las aerolíneas y un sector de la aviación más fuerte, pero no a costa de los pasajeros”.

Equipaje de mano gratis

Los eurodiputados también quieren que los pasajeros puedan llevar un objeto personal, como un bolso, una mochila o un ordenador portátil, además de una maleta con una dimensión máxima de 100 centímetros -alto, ancho y largo combinados- y un peso que no supere los 7 kilos

La Eurocámara también ha rechazado el cobro por la corrección de errores en el nombre de los pasajeros o por la facturación. Los viajeros deben poder elegir entre una tarjeta de embarque digital o en papel, según el pleno.

Proteger a los pasajeros vulnerables

El texto aprobado también presta especial atención a los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida. Según el Parlamento, si pierden un vuelo debido a falta de asistencia en el aeropuerto deberán tener derecho al reembolso del billete, a compensación y asistencia.

Además, los pasajeros con movilidad reducida, las mujeres embarazadas, los bebés y los niños en carrito y su acompañante deben beneficiarse de prioridad en el embarque. Es más, los acompañantes de los viajeros vulnerables deberían poder sentarse en un asiento contiguo sin coste adicional.

A juicio de Novakov, “nuestra posición es clara: queremos mejorar, no recortar los derechos de los pasajeros aéreos”. Argumenta que la reducción de los retrasos conlleva beneficios globales significativos para la economía europea. Por eso, “el umbral de tres horas para la compensación, las indemnizaciones existentes y los formularios precumplimentados siguen siendo nuestras líneas rojas. Confiamos en que los ministros de Transporte de la UE reconsideren su posición para encontrar un resultado aceptable. Los ciudadanos esperan que lo consigamos”.

Según el procedimiento de segunda lectura, la posición del Parlamento se enviará al Consejo. Si el Consejo no acepta las enmiendas del Parlamento, se convocará un Comité de Conciliación para llegar a un acuerdo sobre la ley definitiva.

La revisión de los derechos de los pasajeros aéreos ha permanecido estancada once años en el Consejo. Sin embargo, en junio de 2025 los ministros de la UE alcanzaron un acuerdo político, lo que abrió el camino para las negociaciones con el Parlamento. Las conversaciones interinstitucionales comenzaron en octubre de 2025, pero acabaron sin acuerdo, lo que obligó al Parlamento a proceder con la adopción de su posición de segunda lectura.