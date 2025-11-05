España

Miguel Ángel Mejías, abogado, sobre las críticas en redes sociales por ejercer de abogado defensor: “Nosotros no condenamos ni absolvemos”

Según el artículo 24 de la Constitución Española, todos los ciudadanos tienen derecho a la defensa y a la asistencia del letrado

Guardar
(@miguelangelmejias_)
(@miguelangelmejias_)

La tensión entre la opinión pública y la labor de los abogados defensores vuelve a escena. Esta vez, la polémica surge en TikTok, donde el abogado Miguel Ángel Mejías (@miguelangelmejias_), conocido por explicar cuestiones jurídicas y comentar casos reales, respondió a un usuario que lo acusó directamente de ser “basura sin moral” tras verle defender a un cliente por un delito contra la seguridad vial.

“Ayer una persona tuvo a bien poner esto en un vídeo”, comienza Mejías, relatando el comentario ofensivo recibido. Según cuenta, el usuario afirmó que “los abogados defensores son basura sin moral”. El abogado decide contestar públicamente, aunque no sin matices: “Como me gusta pensar que la gente no es mala, sino que simplemente es estúpida, pues le vamos a contestar”. Desde el primer minuto, su exposición combina ironía, indignación y argumentos jurídicos.

Antes de entrar en materia, lanza una advertencia: “Mucho cuidado con los estúpidos, que son a veces incluso más peligrosos que los malos”. Acto seguido, recuerda que la defensa no es una cuestión opcional ni de simpatía hacia el acusado, sino un pilar del sistema: “En un Estado de derecho, querido ignorante, la defensa es una garantía esencial del sistema penal”. Para reforzarlo, cita literalmente la Constitución: “El artículo 24 dice: todos tienen derecho a la defensa y a la asistencia del letrado”.

Mejías continúa aclarando lo que, en su opinión, el crítico desconoce. “Los abogados defensores no redactamos el Código Penal”, afirma. Explica que no son ellos quienes definen qué conductas son delito ni las penas correspondientes. “Si una conducta se considera o no delito no es porque nosotros hayamos puesto los requisitos”, señala.

“Es mejor arriesgarse a absolver a un culpable que condenar a un inocente”

Qué dice la ley si te saltas un peaje: estas son las multas.

El abogado también subraya que su papel no es decidir el futuro del acusado. “Los abogados no condenamos ni absolvemos, eso lo hacen los jueces y los tribunales”, explica. Su función, dice, consiste en argumentar, aportar pruebas y exigir garantías, pero la decisión final recae en el juzgador.

Una de sus frases más destacadas apunta al núcleo de la defensa penal: “Un abogado no defiende delitos, un abogado defiende personas, seres humanos con derechos y garantías”. Para Mejías, la idea de que todo acusado es automáticamente culpable refleja una visión sesgada y peligrosa. “Creer que todo el mundo que se sienta en el banquillo es culpable es súpercómodo, hasta que eres tú o tu hijo o tu hermano”, advierte, insistiendo en que cualquiera puede necesitar defensa.

El abogado remarca que defender a alguien no implica justificar su conducta, sino garantizar que “si se le va a condenar, sea con pruebas, con garantías y respetando el Código Penal y las normas procedimentales”. Acto seguido, lanza una pregunta dirigida al autor del comentario y a quienes comparten esa visión: “¿Qué clase de moral tiene quien pretende que existan ciudadanos sin derecho a ser defendidos?”

Para cerrar, recurre a una reflexión atribuida a Voltaire: “Es mejor arriesgarse a absolver a un culpable que condenar a un inocente”. Y deja abiertos varios interrogantes: “¿Es inmoral defender a una persona en un procedimiento judicial? ¿Es inmoral luchar porque se prueben las acusaciones antes de condenar? ¿Es inmoral creer en la presunción de inocencia?”

Temas Relacionados

Abogados EspañaRedes SocialesTiktok EspañaCódigo CivilEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alejandro Mesa, profesor en el extranjero: “Hay tres cosas que en España son muchísimo mejores que en Irlanda”

Un profesor y creador de contenido español comparte las diferencias culturales que más le han impactado negativamente de Irlanda

Alejandro Mesa, profesor en el

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Antelm Pujol, médico: “Hay un parámetro de tu analítica que dice los años que puedes vivir”

Sigue estos hábitos para preservar tu salud y aumentar tu esperanza de vida

Antelm Pujol, médico: “Hay un

Francia ordena suspender el acceso a Shein por el escándalo de las muñecas sexuales

La suspensión llega el mismo día en el gigante chino abría su primera tienda física en el centro de París

Francia ordena suspender el acceso

El rey Juan Carlos regresa a España en medio de la tormenta mediática por sus memorias: su vuelta a Sanxenxo para las regatas

El padre de Felipe VI ha publicado este miércoles, 5 de noviembre, sus memorias en Francia junto a la periodista franco-venezolana Laurence Debray

El rey Juan Carlos regresa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Junta de Andalucía cesa

El Junta de Andalucía cesa al delegado territorial de Salud en Sevilla por los errores en el cribado de cáncer de mama

Un periodista afirma que tenía el correo por el que se juzga al fiscal general una semana antes de la presunta filtración

Dos estudiantes de Matemáticas e Ingeniería Informática diseñan una aplicación móvil para aumentar la seguridad ciudadana

Un empleado del hogar reclama 3.800 euros tras su despido alegando que su jefe no registraba las horas extra: la Justicia rechaza su demanda porque firmó el finiquito

La jueza de la DANA llama a declarar al dueño del Ventorro por ser la “única persona que entraba y salía” en la comida de Mazón con Vilaplana

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

De Lisboa a París pasando por Madrid en nueve horas: Bruselas acelera su plan para unir todas las capitales europeas por tren de alta velocidad antes de 2040

Montaña rusa en el precio de la luz: tarifa mínima supera el techo de los 100 euros y la mínima baja a los 0 euros

El Gobierno ofrece a los funcionarios subidas salariales hasta 2028 por encima del IPC

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 5 noviembre

DEPORTES

Achille Polonara, exjugador del Baskonia,

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”

Julián López de Lerma, el “bellotero mecánico” que lidera al Juvenil A del Real Madrid

Liverpool - Real Madrid, en directo: los ‘reds’ se alzan con la victoria en Champions

La polémica mano de Tchouameni que anuló el VAR en el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid