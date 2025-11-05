Miguel Ángel Mejías, abogado, sobre las críticas en redes sociales por ejercer de abogado defensor: “Nosotros no condenamos ni absolvemos”

(@miguelangelmejias_)

La tensión entre la opinión pública y la labor de los abogados defensores vuelve a escena. Esta vez, la polémica surge en TikTok, donde el abogado Miguel Ángel Mejías (@miguelangelmejias_), conocido por explicar cuestiones jurídicas y comentar casos reales, respondió a un usuario que lo acusó directamente de ser “basura sin moral” tras verle defender a un cliente por un delito contra la seguridad vial.

“Ayer una persona tuvo a bien poner esto en un vídeo”, comienza Mejías, relatando el comentario ofensivo recibido. Según cuenta, el usuario afirmó que “los abogados defensores son basura sin moral”. El abogado decide contestar públicamente, aunque no sin matices: “Como me gusta pensar que la gente no es mala, sino que simplemente es estúpida, pues le vamos a contestar”. Desde el primer minuto, su exposición combina ironía, indignación y argumentos jurídicos.

Antes de entrar en materia, lanza una advertencia: “Mucho cuidado con los estúpidos, que son a veces incluso más peligrosos que los malos”. Acto seguido, recuerda que la defensa no es una cuestión opcional ni de simpatía hacia el acusado, sino un pilar del sistema: “En un Estado de derecho, querido ignorante, la defensa es una garantía esencial del sistema penal”. Para reforzarlo, cita literalmente la Constitución: “El artículo 24 dice: todos tienen derecho a la defensa y a la asistencia del letrado”.

Mejías continúa aclarando lo que, en su opinión, el crítico desconoce. “Los abogados defensores no redactamos el Código Penal”, afirma. Explica que no son ellos quienes definen qué conductas son delito ni las penas correspondientes. “Si una conducta se considera o no delito no es porque nosotros hayamos puesto los requisitos”, señala.

“Es mejor arriesgarse a absolver a un culpable que condenar a un inocente”

El abogado también subraya que su papel no es decidir el futuro del acusado. “Los abogados no condenamos ni absolvemos, eso lo hacen los jueces y los tribunales”, explica. Su función, dice, consiste en argumentar, aportar pruebas y exigir garantías, pero la decisión final recae en el juzgador.

Una de sus frases más destacadas apunta al núcleo de la defensa penal: “Un abogado no defiende delitos, un abogado defiende personas, seres humanos con derechos y garantías”. Para Mejías, la idea de que todo acusado es automáticamente culpable refleja una visión sesgada y peligrosa. “Creer que todo el mundo que se sienta en el banquillo es culpable es súpercómodo, hasta que eres tú o tu hijo o tu hermano”, advierte, insistiendo en que cualquiera puede necesitar defensa.

El abogado remarca que defender a alguien no implica justificar su conducta, sino garantizar que “si se le va a condenar, sea con pruebas, con garantías y respetando el Código Penal y las normas procedimentales”. Acto seguido, lanza una pregunta dirigida al autor del comentario y a quienes comparten esa visión: “¿Qué clase de moral tiene quien pretende que existan ciudadanos sin derecho a ser defendidos?”

Para cerrar, recurre a una reflexión atribuida a Voltaire: “Es mejor arriesgarse a absolver a un culpable que condenar a un inocente”. Y deja abiertos varios interrogantes: “¿Es inmoral defender a una persona en un procedimiento judicial? ¿Es inmoral luchar porque se prueben las acusaciones antes de condenar? ¿Es inmoral creer en la presunción de inocencia?”