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“La aviación está muy cerca de alcanzar la perfección absoluta en cuanto a seguridad”: el contundente mensaje del piloto Perico Durán

Entre un 5% y un 20% de los españoles padecen aerofobia

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Un hombre esperando a coger
Un hombre esperando a coger su avión en el aeropuerto (Canva)

Pese a que en 2023 la aviación comercial batió récords en billetes vendido ,con cerca de 9,8 millones de pasajeros, según los datos de ACI World, lo cierto es que la aerofobia no disminuye. De hecho, en España las estimaciones predicen que entre un 5% y un 20% de la sociedad padece del miedo a volar. Más concretamente, el INE lo sitúa entre el 5-6%, la Universitat de les Illes Balears eleva el porcentaje hasta el 10%, y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional sugiere que podría alcanzar el 20%.

No obstante, Perico Durán, un reconocido piloto que divulga contenido aeronáutico en redes sociales, ha visitado el programa de ‘La Ventana’ en la Cadena SER, presentado por Carles Francino, para comprender el origen de este temor, además de explicar si suele ser un miedo acorde a la realidad o uno infundado. “Los motivos son muchos. Uno muy importante es cómo se ha representado históricamente la aviación en los medios de comunicación, en las películas, en las redes sociales”, ha señalado.

En este sentido, Durán ha destacado que “últimamente, los algoritmos siempre favorecen los vídeos una y otra vez de las desgracias”. Los bulos y la desinformación fueron también “uno de los motivos de iniciar mi divulgación”. Y es que el piloto no llegaba a entender cómo la población tenía cada vez más miedo a volar si cada vez se registraban menos accidentes e incidentes aéreos.

Perico Durán explica si la
Perico Durán explica si la aviación es segura (Montaje Infobae, SER)

El único accidente en 2023 fue en Nepal

Concretamente, Durán ha expresado en la entrevista en ‘La Ventana’ que se decía: “Oye, pero si este año ha habido un accidente y nos lo ponen una y otra vez y la gente cada vez tiene más miedo y realmente ha habido otros 40 millones de vuelos en los que no ha pasado nada. Digo, bueno, pues voy a hablar yo”, ha expresado. A esto le ha sumado los datos que desmentirían que en la actualidad hay “más accidentes que nunca”.

Según ha comentado, “el año 2023, de las 320 compañías más importantes del mundo, de las pertenecientes a IATA, que hicieron 40 millones de vuelos, solo hubo un accidente de un avión que se estrelló en Nepal, un avión de hélice", ha relatado. Esto indica no solo que la afirmación de que cada vez hay más accidentes es falsa, sino que “la aviación está cerca de la perfección absoluta en cuanto a la seguridad”. No obstante, “la percepción es lo que cambia”, ha añadido.

Un Hombre Se Sube Al Techo De Un Avión En El Aeropuerto De Valencia Con Una Mochila Y Provoca Un Retraso De Dos Horas En El Vuelo

En su opinión, son “los medios de comunicación al final, o sobre todo las redes sociales últimamente” los que favorecen este pensamiento. Y es que “mezclan la aviación general” con “avionetas en Estados Unidos que hay 200.000″, afirma Durán. De este modo, pese a que en 2023 solo se registró un accidente comercial, las cifras suelen mezclarse con los “2.000 accidentes al año” que puedan darse con las avionetas.

Durán establece que: “Si tú pones esos accidentes mezclados con la aviación, al final parece que la aviación es otra cosa”, comenta. Sin embargo, la realidad es muy distinta y, de hecho, “la aviación está muy cerca de lo que es la perfección absoluta en cuanto a seguridad con accidentes con víctimas mortales”, ha reiterado.

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