La rotura del carril o un fallo en la soldadura, principales hipótesis de la Guardia Civil un mes después del accidente de tren en Adamuz

Un mes después, continúan las investigaciones de qué pudo provocar el accidente ferroviario de Adamuz el pasado 18 de enero, en el que murieron 46 personas y más de 150 resultaron heridas. Hace unos días, la Guardia Civil entregó un nuevo informe en el que amplía los análisis preliminares presentados el 22 de enero ante el juzgado de Montoro. Según ha adelantado Cordópolis, y han detallado fuentes próximas a la investigación a EFE, el documento formula diversas hipótesis y solicita la realización de diligencias concretas para confirmar o descartar posibles escenarios que condujeron al descarrilamiento.

De acuerdo con los datos recogidos, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 318,693 de la línea de alta velocidad, dentro del término municipal de Adamuz, entre las 19:43:37 y las 19:43:41. El convoy afectado, un tren de la operadora Iryo, circulaba en dirección a Madrid y sufrió un descarrilamiento parcial que desplazó varios de sus coches hacia la vía contraria. En ese instante, el tren Alvia, procedente de Madrid y con destino Huelva, atravesó la zona a una velocidad de 208 kilómetros por hora.

La Guardia Civil ha centrado la investigación en tres posibles causas. La primera, y principal hipótesis para los agentes, se refiere a “un problema en las infraestructuras ferroviarias”, con especial atención al estado del carril, la soldadura y el conjunto de elementos que componen la vía. En este apartado, los agentes barajan que “una soldadura defectuosa”, “un carril o riel de fabricación defectuoso” o el “estado general del conjunto” pudieron haber provocado el siniestro. Por este motivo, la investigación pidió al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) toda la documentación relativa a los materiales empleados en el tramo afectado. También se ha solicitado al juzgado el análisis de varias muestras de soldadura y el examen de los componentes estructurales renovados en la vía, incluidas las traviesas, el balasto, los clips de fijación y otros puntos de soldadura.

Otras líneas de investigación: piezas sueltas, sabotaje y causas externas

La segunda hipótesis plantea que un tren que circuló previamente pudiera haber perdido alguna pieza, lo que habría dañado la infraestructura y desencadenado el accidente. Para comprobar esta posibilidad, los investigadores han pedido el historial y el estado de los trenes que pasaron por el tramo antes del siniestro, con el objetivo de detectar posibles desprendimientos de componentes.

El informe recoge también una tercera línea de investigación, agrupada bajo el epígrafe de “otras causas”. Aquí se consideran alternativas como el sabotaje, la actuación de grupos terroristas, deficiencias en la prevención o el mantenimiento, o el empleo de materiales inadecuados en los trabajos de la vía. Por este motivo, el juzgado ha ordenado el análisis de laboratorio para determinar si existen restos de sustancias explosivas o corrosivas, así como trazas mecánicas que puedan indicar el uso de herramientas para cortar el carril.

Sin embargo, la Guardia Civil insiste en que ninguna de estas hipótesis se descarta en esta fase de la investigación. Todas las líneas de trabajo, incluidas las más improbables, permanecen abiertas hasta que los análisis técnicos, los datos solicitados a Adif y los resultados de laboratorio permitan avanzar con certeza en la determinación de responsabilidades.