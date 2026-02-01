Viajes

El Parador entre murallas y con increíbles vistas al Mediterráneo que abrirá sus puertas el 10 de marzo tras una inversión de más de 43 millones de euros

Este hotel se ubicará en uno de los castillos con más valor histórico y patrimonial de Baleares y su inauguración oficial tendrá lugar el 23 de febrero

Castillo de Dalt Vila, en Ibiza
El Parador de Ibiza marca un hito en la red de Paradores de España y en la vida cultural y patrimonial de la isla. Tras años de trabajo y una inversión de 43,2 millones de euros, el emblemático establecimiento abrirá sus puertas oficialmente el 23 de febrero, aunque los primeros huéspedes podrán disfrutar de sus instalaciones desde el 10 de marzo. Este anuncio, realizado por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, en Fitur, supone la culminación de una de las mayores excavaciones arqueológicas recientes y la rehabilitación integral del histórico Castillo de la Almudaina, en pleno corazón de Dalt Vila, Patrimonio Mundial de la Unesco.

Lejos de ser solo un nuevo hotel, el Parador de Ibiza nace con vocación de convertirse en un referente cultural y arquitectónico, integrando lujo, historia y arte en un enclave privilegiado de la isla. Su apertura convertirá al establecimiento en el número 99 de la Red de Paradores y permitirá a los viajeros dormir entre murallas centenarias, disfrutar de vistas únicas al Mediterráneo y redescubrir la Ibiza más auténtica.

Un proyecto monumental

El Parador de Ibiza ocupa el antiguo castillo de la Almudaina, un enclave estratégico que ha sido testigo de más de dos mil años de historia. Fenicios, romanos, musulmanes y cristianos dejaron su huella en este bastión, que ahora renace como hotel de referencia tras una rehabilitación que ha respetado y puesto en valor cada etapa histórica. La inversión, que ha superado los 43 millones de euros, ha hecho posible una de las mayores excavaciones arqueológicas recientes en España y la musealización de parte de los hallazgos, convertidos en centro de interpretación abierto al público.

Parador de Ibiza
El resultado es una arquitectura que integra murallas, baluartes, patios y estructuras militares con espacios actuales diseñados para el descanso. Aquí, el lujo se traduce en calma, privacidad y una conexión directa con la historia y el paisaje mediterráneo que envuelve la ciudad de Ibiza.

Tanto es así, que las habitaciones del Parador están concebidas como refugios de serenidad, donde el diseño moderno y los materiales nobles se combinan con la esencia histórica del lugar. Grandes ventanales, terrazas y detalles arquitectónicos originales permiten disfrutar de la luz y las vistas sobre el puerto, el casco antiguo y el mar. Cada estancia ofrece comodidad máxima, tecnología de última generación y un ambiente pensado para el descanso, la inspiración y el disfrute de una experiencia inigualable.

Arte contemporáneo: diálogo entre pasado y presente

Fiel al espíritu de los Paradores, el nuevo establecimiento de Ibiza apuesta también por el arte contemporáneo como parte esencial de la experiencia. Pinturas, fotografías y esculturas de artistas reconocidos recorren los espacios interiores, inspiradas en la luz, la naturaleza y el carácter creativo de la isla. El mar Mediterráneo, hilo conductor de culturas y fuente inagotable de inspiración, está presente como tema central en la colección artística del Parador.

La combinación de vestigios arqueológicos, arquitectura histórica y arte actual crea un ambiente estético integrado y coherente, que invita a descubrir la isla desde una mirada renovada y sensible a su identidad. Pero esto no es todo, pues su privilegiada ubicación permite explorar a pie el casco histórico de Ibiza, perderse por las callejuelas de Dalt Vila y acceder fácilmente a miradores, museos, mercados tradicionales y calas de aguas cristalinas. El huésped puede alternar la tranquilidad y el lujo del alojamiento con la vibrante vida nocturna y cultural de la isla, o bien recorrer sus senderos, descubrir pueblos con encanto y saborear la gastronomía local.

