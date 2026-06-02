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La playa de Lugo con Bandera Azul y una de las temperaturas más suaves de Galicia: entre dunas y perfecta para ir en familia

Este arenal destaca por ser uno de los más increíbles de la región y por sus aguas tranquilas, ideales para un baño

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Playa de Area, en Viveiro, Lugo
Playa de Area, en Viveiro, Lugo (Turismo Galicia).

La costa de Lugo es uno de los secretos mejor guardados del litoral gallego. La comarca de A Mariña Lucense se extiende entre la ría de Ribadeo y la de Viveiro con una sucesión de playas, acantilados y pueblos marineros que reciben mucha menos atención que las Rías Baixas, pese a ofrecer un entorno natural de primer orden. Sus arenales combinan arena blanca, dunas naturales y aguas que, en los meses de verano, alcanzan temperaturas que sorprenden a quienes asocian Galicia con el frío atlántico.

Esa reputación de agua helada no es del todo justa con la costa lucense. Mientras las islas Cíes registran temperaturas que rondan los 16 y 17 ºC, algunos arenales de A Mariña superan los 20 ºC en junio y julio, lo que los convierte en una alternativa real para quienes buscan el baño sin necesitar un traje de neopreno. La playa de Area, en Viveiro, es el ejemplo más claro de ese fenómeno y uno de los arenales más valorados de todo el Cantábrico.

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Un kilómetro de arena blanca con agua a más de 20 ºC

La playa de Area tiene más de un kilómetro de longitud y un fondo de arena blanca fina que la diferencia de la mayoría de los arenales gallegos del norte. Su orientación protegida del oleaje la convierte en una playa de aguas tranquilas, lo que la hace especialmente apta para familias con niños y para quienes buscan un baño sin corrientes ni olas. Así, la combinación de temperatura, calidad del agua y entorno natural le ha valido la Bandera Azul y la Q de Calidad, dos reconocimientos que confirman tanto la limpieza del mar como la calidad de los servicios del arenal.

Playa de Area, en Viveiro, Lugo
Playa de Area, en Viveiro, Lugo (Turismo Galicia).

Igualmente, el entorno de la playa de Area es uno de sus principales encantos. El arenal está rodeado de dunas naturales y vegetación al pie del monte Faro, un paisaje que contrasta con la urbanización que rodea a muchas playas del litoral español. Esa franja de dunas actúa como barrera natural entre el arenal y el interior, y forma parte de un ecosistema que ha contribuido a preservar la calidad del entorno.

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A su vez, a la derecha de la playa se abren dos pequeñas calas menos concurridas que ofrecen una alternativa más tranquila para quienes prefieren alejarse del arenal principal. Son accesibles a pie desde el extremo del arenal y mantienen el mismo tipo de agua templada que caracteriza a toda esta franja de costa.

Servicios completos para una jornada de playa

La playa de Area tiene todos los servicios necesarios para una jornada completa. Duchas, lavapiés, aseos, aparcamiento cercano y servicio de socorristas en temporada estival conforman una infraestructura que la convierte en una opción cómoda tanto para visitantes ocasionales como para quienes se alojan en Viveiro durante varios días.

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

Bares y restaurantes en los alrededores completan la propuesta. La localidad de Viveiro, a pocos minutos del arenal, tiene además un casco histórico con muralla medieval, la iglesia gótica de Santa María y una oferta gastronómica basada en el marisco y el pescado fresco de la ría.

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