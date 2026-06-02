Las 5 señales que alertan que te falta magnesio, según una farmacéutica

Un hombre cansado en el trabajo (Magnific)

Sentirse cansado a todas horas, vivir con la sensación de estar permanentemente estresado o despertarse cada mañana sin energía son situaciones que muchas personas han terminado normalizando a su rutina diaria. En una sociedad marcada por el ritmo acelerado, estas molestias suelen atribuirse al exceso de trabajo, la falta de descanso o las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, detrás de estos síntomas podría esconderse una causa mucho más frecuente de lo que parece: un déficit de magnesio.

El magnesio es un mineral esencial para el organismo, puesto que participa en más de 600 reacciones biológicas y desempeña funciones fundamentales relacionadas con la producción de energía, el funcionamiento muscular y el equilibrio del sistema nervioso. A pesar de su importancia, los expertos alertan de que una gran parte de la población no alcanza los niveles recomendados.

PUBLICIDAD

Según explica Pilar Casanovas Aguilar, farmacéutica de PiLeJe Laboratoire, “casi el 80 % de la población española tiene un aporte insuficiente de magnesio, y muchas veces el organismo empieza a enviar señales que tendemos a atribuir simplemente al estrés o al ritmo de vida”. Reconocer estas señales puede ser clave para identificar una posible carencia y tomar medidas para corregirla.

Calambres musculares frecuentes

Los músculos suelen ser uno de los primeros sistemas del organismo en reflejar una posible falta de magnesio. Los calambres, especialmente aquellos que aparecen durante la noche o después de realizar ejercicio físico, pueden estar relacionados con niveles insuficientes de este mineral.

PUBLICIDAD

Además de los espasmos dolorosos, algunas personas experimentan sensación de piernas pesadas, tensión muscular constante o pequeñas contracturas sin una causa aparente. Esto se debe a que el magnesio desempeña un papel fundamental en la contracción y relajación muscular, por lo que una deficiencia puede alterar este equilibrio.

Sensación constante de angustia

La ansiedad, el nerviosismo o la sensación de tener un nudo en la garganta suelen asociarse directamente al estrés emocional. Sin embargo, el magnesio también está estrechamente relacionado con el funcionamiento del sistema nervioso y el bienestar psicológico.

PUBLICIDAD

Los especialistas recuerdan que las situaciones de estrés, tanto agudas como crónicas, favorecen la pérdida de magnesio por parte del organismo. Esto genera un círculo vicioso: el estrés reduce las reservas de magnesio y, a su vez, unos niveles bajos del mineral pueden aumentar la sensación de agotamiento y vulnerabilidad emocional.

Temblor en el párpado o pequeños espasmos

Ese molesto temblor que aparece de forma repetida en el párpado es una de las señales más conocidas, aunque no siempre se relaciona con una posible falta de magnesio. Este mineral interviene en el correcto funcionamiento neuromuscular y ayuda a regular la actividad de los nervios y los músculos.

PUBLICIDAD

Cuando existe un déficit, pueden aparecer pequeños espasmos involuntarios no solo en los ojos, sino también en otras partes del cuerpo. Aunque suelen ser benignos, su persistencia puede ser una señal de que el organismo necesita recuperar el equilibrio mineral.

Los suplementos están de moda y los de magnesio son de los más vendidos

Hormigueo en manos, pies o labios

Otra manifestación relativamente frecuente es la sensación de hormigueo o adormecimiento en determinadas zonas del cuerpo, especialmente en los dedos de las manos, los pies o incluso los labios.

PUBLICIDAD

El sistema nervioso necesita mantener un adecuado equilibrio de minerales para transmitir correctamente los impulsos nerviosos. El magnesio participa activamente en este proceso, por lo que una ingesta insuficiente puede traducirse en estas sensaciones anómalas que, en ocasiones, pasan desapercibidas o se atribuyen a otras causas.

Poca tolerancia al estrés

La falta de energía es probablemente uno de los síntomas más habituales de un déficit de magnesio. Este mineral contribuye al metabolismo energético normal y ayuda a reducir la sensación de fatiga.

PUBLICIDAD

Cuando los niveles son insuficientes, el organismo puede tener más dificultades para producir la energía necesaria para afrontar las actividades diarias. Como consecuencia, es frecuente sentirse agotado, menos concentrado y más sensible al estrés o a las emociones negativas.