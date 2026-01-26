Viajes

Fitur marca las tendencias y destinos de 2026: la sostenibilidad y la tecnología vertebran el nuevo modelo turístico mientras México y los Balcanes salen ‘ganadores’ de la feria

El sector apuesta para el futuro por negocios que prioricen la autenticidad, desestacionalización y protección del entorno

Cancún, en México
Cancún, en México

Madrid ha vuelto a convertirse en el centro del turismo global gracias a Fitur 2026, donde las tendencias y destinos que marcarán el año han sido presentados con propuestas renovadas y una agenda internacional sin precedentes. La feria ha reunido a más de 10.000 representantes de empresas y regiones procedentes de 160 países, consolidando su papel como termómetro del sector y plataforma de lanzamiento para destinos emergentes, grandes proyectos de infraestructura y nuevas formas de viajar que ya marcan el pulso del viajero español.

México ha destacado como País Socio de Fitur 2026, desplegando una de las delegaciones más numerosas y completas del evento. El país ha superado los 45 millones de visitantes internacionales en 2025, cifra que lo posiciona como uno de los grandes líderes turísticos del continente americano y el sexto país más visitado del planeta. La presencia mexicana ha estado marcada por la promoción de nuevas rutas aéreas directas desde España, facilitando el acceso a ciudades como Mérida y Guadalajara, además de sus tradicionales conexiones con Ciudad de México y Cancún.

Además, el Gobierno mexicano ha reforzado en la feria sus planes de turismo sostenible, con la presentación internacional del Tren Maya, que conecta Cancún, Tulum, Palenque, Mérida y otros destinos de la península de Yucatán. Este proyecto, presentado como “la vía verde del turismo”, ha sido uno de los ejes centrales de la estrategia de promoción de 2026, acompañado de nuevas rutas gastronómicas, festivales culturales y circuitos arqueológicos en Chichén Itzá, Teotihuacán y Monte Albán. Igualmente, el país también ha lanzado campañas para el turismo de raíces, dirigido a españoles descendientes de mexicanos y viajeros interesados en la experiencia de las comunidades originarias.

España diversifica su oferta: naturaleza, cultura y tecnología

Ciudad de Valencia
Ciudad de Valencia

La diversificación territorial y la apuesta por el turismo fuera de temporada han centrado buena parte de la agenda española en Fitur. La feria ha servido de escaparate para rutas a regiones poco saturadas, escapadas rurales y productos enfocados en experiencias auténticas y sostenibles. Las comunidades autónomas han presentado iniciativas como la red rockART POINTS para conocer el arte rupestre, junto a rutas de patrimonio y gastronomía que abarcan desde las sierras de Teruel hasta enclaves de los Pirineos.

Además, la Comunidad Valenciana y la provincia de Castellón han reforzado su promoción del “turismo familiar y seguro”, con rutas geológicas, productos para escapadas en grupo y el eclipse solar de agosto como gran reclamo. Por su parte, Canarias ha apostado por la tecnología y la sostenibilidad, presentando sistemas inteligentes para la gestión de flujos turísticos, aplicaciones de realidad aumentada y rutas que combinan naturaleza, playas y cultura.

Los Balcanes y el Este de Europa: auge de la autenticidad y la naturaleza

En Fitur 2026, los Balcanes y el Este de Europa también han irrumpido con fuerza como destinos de referencia para el viajero español que busca autenticidad y paisajes vírgenes lejos de los circuitos tradicionales. Bulgaria, Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Kosovo y Serbia han presentado en la feria nuevas rutas aéreas, propuestas de turismo rural y actividades de naturaleza, combinadas con festivales culturales y rutas gastronómicas.

Lugares como la Riviera Albanesa, la bahía de Kotor en Montenegro o las ciudades históricas de Plovdiv y Prizren se están posicionando entre los favoritos gracias a su patrimonio, hospitalidad y precios competitivos. La estrategia común de estos países apuesta por la sostenibilidad, la multiculturalidad y la posibilidad de recorrer varios destinos en un solo viaje. Fitur ha servido de plataforma para dar visibilidad a estos rincones menos explorados de Europa, que aspiran a consolidarse como una alternativa genuina y accesible para el público español.

Tecnología y sostenibilidad, motores del nuevo turismo

(Adobe Stock)
(Adobe Stock)

La innovación también ha ocupado un lugar central este año en Fitur. Canarias, en colaboración con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), ha presentado herramientas de ‘inteligencia turística’ que permiten analizar datos en tiempo real para optimizar la gestión de playas, parques y espacios naturales. De este modo, la región busca garantizar una experiencia de calidad y minimizar el impacto ambiental, mientras que la Comunidad Valenciana ha promovido rutas geológicas y turismo activo.

Por su parte, Islandia ha reforzado su imagen de destino sostenible con su participación en el Congreso Mundial de Turismo Sostenible de la Organización Mundial del Turismo (OMT), celebrado en Reikiavik. El país ha mostrado su programa nacional de protección de ecosistemas y regulación del acceso a espacios naturales, lo que refuerza su atractivo para el viajero español preocupado por la huella ambiental.

La ciudad artificial conocida como la ‘Venecia del mar Rojo’ qué es uno de los destinos turísticos más impresionantes de Egipto.

Grandes eventos y festivales

La agenda de festivales y eventos culturales ha sido otro de los focos de interés en Fitur 2026. México ha presentado una programación especial que incluye el Festival Cervantino en Guanajuato, el Día de Muertos en Ciudad de México y Michoacán y la Guelaguetza en Oaxaca, con iniciativas específicas para atraer visitantes extranjeros.

En España, las comunidades han puesto el acento en la desestacionalización, con propuestas de festivales patrimoniales y actividades al aire libre durante todo el año. Así, destinos como Castellón y Teulada Moraira apuestan por rutas geológicas y productos de turismo activo para impulsar el flujo de visitantes fuera de la temporada alta. A su vez, tampoco hay que olvidarse de uno de los acontecimientos que marcaran la agenda cultural de 2026: la celebración de los 800 años de la construcción de la catedral de Toledo y el eclipse solar en el mes de agosto.

