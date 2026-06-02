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La presión vecinal logra aplazar 20 días el desahucio de Maricarmen en Madrid, pero se mantienen las protestas: “No es una victoria, queremos soluciones”

Para este martes, el Sindicato de Inquilinas ha organizado una manifestación y diversas actividades frente a la biblioteca de Retiro con el objetivo de prolongar la protesta

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Maricarmen lleva viviendo en la misma casa desde la época franquista. (Imagen Cedida)
Maricarmen lleva viviendo en la misma casa desde hace 70 años. (Sindicato de Inquilinas)

Maricarmen, vecina de 87 años del barrio madrileño del Retiro, iba a enfrentarse este 3 junio a un segundo intento de desahucio después de vivir siete décadas en la misma casa, pero la presión vecinal y el apoyo del Sindicato de Inquilinas han logrado aplazarlo 20 días. Lejos de ser una victoria, denuncia la organización, es una manera de intentar desmovilizar a quienes se han organizado para evitar el desalojo, por lo que el sindicato ha decidido mantener la manifestación convocada para esta tarde, a partir de las 18:30 horas, en la biblioteca de Retiro para exigir “soluciones reales”, además de la acampada que se realizará por la noche.

“Alargar 20 días la espera para saber si Maricarmen tiene alguna alternativa habitacional, o si se soluciona el problema, es una tortura, es alargar la agonía de una mujer que ya no aguanta más. Un aplazamiento no es una solución real, por eso mantenemos la convocatoria de hoy”, dicen a Infobae desde el Sindicato de Inquilinas, que asegura que a la empresa propietaria del piso donde vive Maricarmen no le va a quedar más remedio que presenciar cómo centenares de personas se movilizan para evitar el futuro desalojo. La organización también recuerda que, desde que se paralizó el primer intento de desahucio en octubre pasado, la salud de Maricarmen, que tiene un 50% de movilidad, se ha deteriorado notablemente debido a la incertidumbre y el miedo que conllevan estos procesos.

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Las actividades convocadas para esta tarde incluyen un pasacalles que saldrá desde la Puerta del Retiro de la Biblioteca Eugenio Trías, una actuación infantil y la participación de figuras destacadas de la cultura como la periodista Olga Rodríguez, los actores Alberto San Juan y Juan Diego Botto y el cómico Facu Díaz, además de varios conciertos. La jornada concluirá con una acampada por la noche.

Actividades convocadas por el Sindicato de Inquilinas para este 2 de junio
Actividades convocadas por el Sindicato de Inquilinas para este 2 de junio

Contrato de renta antigua

Maricarmen cuenta con un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a su madre y, al morir esta en 2005, Maricarmen asumió el derecho a residir en la vivienda bajo las mismas condiciones. Durante años, la propiedad respetó esta situación y la renta se actualizaba conforme al IPC. Sin embargo, tras varios cambios de propietario, en 2018 la situación se modificó.

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Urbagestión argumenta que, según una sentencia del Tribunal Supremo, el contrato finalizó con el fallecimiento de la madre de Maricarmen, ya que ella no cumple el requisito de tener una discapacidad del 65% para acceder a una segunda subrogación. La empresa también sostiene que la última renta que abonó la pensionista fue en 2024, a pesar de que la pensionista asegura que “no les debe ni un euro”.

Maricarmen en la manifestación por el derecho a la vivienda el pasado 24 de mayo en Madrid. (REUTERS/Kacper Pempel)
Maricarmen en la manifestación por el derecho a la vivienda el pasado 24 de mayo en Madrid. (REUTERS/Kacper Pempel)

Después del primer intento de desahucio en octubre, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mantuvo una reunión con Maricarmen y representantes del Sindicato de Inquilinas. Pese a que la organización envió una propuesta para buscar una salida, asegura que no ha recibido respuesta durante estos meses. Tampoco han obtenido comunicación alguna, según denuncian, por parte del Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez Almeida ni del gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, además de que “los servicios sociales tampoco han logrado ofrecer a Maricarmen una alternativa habitacional digna”.

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