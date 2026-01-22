Viajes

Ni Mallorca ni Santorini: la isla del Mediterraneo que está batiendo récods históricos de turismo

2025 se ha convertido en su mejor año hasta la fecha y las previsiones para los próximos meses son muy optimistas

Imagen Chipre. (Freepik)
Imagen Chipre. (Freepik)

Cuando se hablan de islas muy concurridas en el Mediterráneo, normalmente se nos vienen a la cabeza nombres como Ibiza, Mallorca, Mykonos, Santorini o Cerdeña, que son los destinos más masificados. Sin embargo, durante este 2025 ha batido récords un nombre que poca gente espera.

Según informa el medio especializado en viajes Travel Off Path, Chipre ha vivido el mejor año turístico de su historia. El país ha superado los 4,5 millones de turistas, una cifra récord si se tiene en cuenta que se trata de una isla con apenas 900.000 habitantes.

Uno de los grandes atractivos de Chipre es su clima privilegiado. La isla disfruta de una media de 300 días de sol al año, lo que la sitúa entre las zonas más soleadas de Europa. Este factor, unido a unas temperaturas suaves durante gran parte del año, ha convertido al país en un destino atractivo no solo en verano, sino también en primavera y otoño, cuando el calor es más llevadero y hay menos saturación.

A nivel geográfico, Chipre es un caso singular. Aunque forma parte de la Unión Europea, se encuentra mucho más cerca de Oriente Medio que del continente europeo, con Turquía a apenas unos kilómetros y Líbano e Israel al otro lado del mar. Aun así, el país se mantiene al margen de las tensiones de la región, algo que ha reforzado su imagen de destino seguro.

Qué ver en Chipre

Dentro de la isla, Pafos se ha consolidado como el principal motor turístico. Situada en la costa oeste, esta ciudad combina playas de aguas turquesas, precios relativamente asequibles y un importante patrimonio histórico, como las Tumbas de los Reyes, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Además, desde allí es fácil acceder a enclaves naturales y mitológicos que refuerzan el atractivo cultural de la zona.

Tumba de los Reyes, Chipre.
Tumba de los Reyes, Chipre. (Wikipedia)

Más allá de Pafos, Chipre ofrece una gran variedad de destinos que permiten descubrir diferentes caras de la isla. En la costa oriental se encuentra Ayia Napa, conocida por su animada vida nocturna y sus playas de arena clara, ideales para quienes buscan un ambiente más festivo. Muy cerca, Protaras se presenta como una alternativa más tranquila, con calas de aguas poco profundas perfectas para familias.

En el sur, Larnaca destaca por su paseo marítimo, su fortaleza junto al mar y el lago salado donde, en determinadas épocas del año, se pueden ver flamencos. Por su parte, Limassol, la segunda ciudad más grande del país, combina modernidad y tradición con un animado puerto deportivo, playas urbanas y un casco antiguo lleno de vida.

El entorno que le rodea es perfecto para los amantes del buceo gracias a que cuenta con unas características únicas

Gastronomía

La cocina chipriota es un reflejo de su ubicación entre Europa y Oriente Medio. Predominan los productos frescos, el aceite de oliva y las hierbas aromáticas, con recetas pensadas para compartir.

El meze, una sucesión de pequeños platos, es una de sus grandes señas de identidad e incluye carnes, pescados, verduras y salsas tradicionales. Destacan también el halloumi, un queso local a la parrilla, y guisos contundentes que combinan sabores mediterráneos y orientales.

