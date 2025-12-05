Muere Frank Gehry a los 96 años, arquitecto del Museo Guggenheim de Bilbao

Imagen de archivo de Frank Gehry. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El arquitecto Frank O. Gehry, considerado una de las figuras más originales de la arquitectura, ha fallecido a la edad de 96 años este viernes en su casa de Santa Mónica, California, tras una breve enfermedad respiratoria. La noticia ha sido confirmada por su jefa de gabinete, Meaghan Lloyd, al periódico estadounidense The New York Times.

Aunque su trayectoria ha abarcado décadas de experimentación y obras icónicas en todo el mundo, Gehry alcanzó su mayor reconocimiento popular con el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997.

Nacido en Toronto, Canadá, en 1929 como Frank Owen Goldberg, Gehry pasó su infancia en la ferretería de su abuelo, experiencia que más tarde describiría como el origen de su interés por las texturas y la construcción. A mediados de los años cuarenta, la familia se trasladó a Los Ángeles debido a problemas de salud de su padre. Tras un breve periodo en el servicio militar y comenzar los estudios de cerámica en la Universidad del Sur de California, un profesor lo orientó hacia la Arquitectura y lo puso en contacto con el modernista Raphael Soriano. En esos años adoptó el apellido Gehry para evitar episodios de antisemitismo.

Comenzó su carrera en la firma Gruen Associates y en 1962 abrió su propio estudio. En sus primeras obras mostró un interés por materiales sencillos y soluciones formales que desafiaban las convenciones del modernismo dominante. Su vivienda en Santa Mónica, completada en 1978, se convirtió en un ejemplo de este enfoque, al remodelar el exterior de su bungalow en contrachapado, metal corrugado y malla de alambre que llamó la atención de los críticos y contribuyó a definirlo como una figura singular dentro de la arquitectura estadounidense.

Recibió el galardón más prestigioso de la arquitectura

En 1989 recibió el Premio Pritzker, el galardón más prestigioso de la arquitectura. A finales de los ochenta y principios de los noventa desarrolló proyectos en Estados Unidos y Europa que mostraban un creciente interés por las formas escultóricas, como el Museo de Diseño Vitra en Alemania o la Casa Danzante de Praga.

Imagen de archivo del Museo Guggenheim de Bilbao (Museo Guggenheim / Europa Press)

El punto de inflexión de su carrera llegó en 1991, cuando Thomas Krens, director de la Fundación Solomon R. Guggenheim, lo seleccionó para diseñar una nueva sede del museo en Bilbao, que tras seis años de trabajo, el edificio fue inaugurado en 1997. El museo contribuyó a la regeneración urbana de la ciudad y situó a Gehry como una figura central en el debate arquitectónico global.

En las décadas siguientes produjo otras obras de gran relevancia, entre ellas el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles (2003), el New World Center en Miami (2011) y la Fondation Louis Vuitton en París (2014). En sus últimos años continuó trabajando en proyectos para instituciones culturales y marcas de lujo, además de una sala de conciertos para la Escuela de Música Colburn en Los Ángeles.

Los 5 restaurantes recomendados por la Guía Michelin en Bilbao donde puedes comer por menos de 50 euros.

Gehry mantuvo una actividad profesional constante hasta el final de su vida. Su muerte a los 96 años cierra una trayectoria que combinó innovación, experimentación y una influencia en la arquitectura contemporánea.