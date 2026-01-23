Viajes

Así es la ruta de Los Caseríos: el sendero de La Gomera que une leyendas, miradores y la miel de palma más auténtica

Este camino entre barrancos, ermitas, bosques y caseríos invita a descubrir la esencia rural, las panorámicas únicas y las tradiciones vivas del noroeste gomero

Guardar
Ruta de Los Caseríos, en
Ruta de Los Caseríos, en La Gomera (La Gomera Travel).

La isla de La Gomera es uno de esos lugares que parecen diseñados para los amantes del senderismo y la autenticidad. Sus barrancos, bosques de laurisilva y pequeños caseríos diseminados entre montañas y palmerales ofrecen una experiencia única, lejos del bullicio y cercana a las raíces de la cultura canaria. Entre las rutas que invitan a descubrir la isla a pie, la ruta de Los Caseríos destaca por aunar legado rural, paisajes espectaculares y el contacto directo con las tradiciones más genuinas del noroeste gomero.

Lo cierto es que este sendero es mucho más que un simple itinerario de senderismo. Se trata de una travesía de algo más de 14 kilómetros y dificultad media que atraviesa los municipios de Vallehermoso y Valle Gran Rey, enlazando algunos de los enclaves rurales más emblemáticos de La Gomera. A lo largo de sus cinco horas y media de recorrido, el senderista se sumerge en el corazón agrícola y espiritual de la isla, cruzando caminos tradicionales, bosques húmedos y terrazas de cultivo que hablan de siglos de adaptación al entorno.

El viaje comienza en el casco histórico de Vallehermoso, núcleo que mantiene vivo el recuerdo de la agricultura de subsistencia y la producción de gofio, alimento esencial de los gomeros. Desde aquí, el sendero asciende por el Barranco de La Era Nueva, antiguo paso de agricultores y pastores, donde aún se conservan eras empedradas y bancales que fueron testigos del esfuerzo cotidiano de generaciones.

Panorámicas, espiritualidad y leyendas

La primera gran parada es la Ermita de Santa Clara, situada en un mirador natural a más de 600 metros de altitud. Este enclave, cargado de espiritualidad y leyendas, recompensa el ascenso con vistas abiertas al océano Atlántico y a los acantilados del norte de la isla. Aquí, la relación entre naturaleza y cultura se hace patente en las celebraciones populares que cada agosto congregan a fieles y curiosos.

Ruta de Los Caseríos, en
Ruta de Los Caseríos, en La Gomera (La Gomera Travel).

El sendero continúa a lo largo de una crestería espectacular, desde donde se divisan formaciones volcánicas como el Roque de Los Órganos y el Roque Cano, símbolos geológicos de La Gomera. Por su parte, uno de los rincones más insólitos del recorrido es el Buda de Arguamul, una estatua de casi dos toneladas cuya historia sorprende a cada visitante. Traída desde Asia por una familia alemana, la escultura nunca llegó a destino y quedó plantada en una curva del camino, donde hoy se ha convertido en punto de referencia y fotografía obligada para senderistas y viajeros.

Barrancos, ermitas y el legado de la miel de palma

El siguiente destino es el caserío de Arguamul, uno de los asentamientos rurales más auténticos y remotos de la isla, habitado desde el siglo XVI y con vestigios prehispánicos como los Concheros de Bejira. El aislamiento ha permitido preservar no solo el paisaje, dominado por palmerales y terrazas agrícolas, sino también tradiciones y modos de vida ancestrales.

Desde el Mirador de Guillama se contemplan el Monumento Natural de Los Órganos y los Roques de Arguamul, y es posible descender hacia la Playa del Remo, un rincón de costa virgen donde el mar y los acantilados se funden en una estampa de calma y belleza pura. La ruta avanza por el Mirador del Barranco de la Higuera, desde donde se aprecia la escarpada geografía de la isla, y alcanza la Ermita de Santa Lucía en Tazo, probablemente el templo más antiguo de La Gomera.

Este enclave espiritual es punto de encuentro cada diciembre para centenares de fieles, y parada de tranquilidad y sosiego para los senderistas que recorren el camino. El caserío de Tazo conserva la esencia del pasado agrícola de la isla, rodeado de palmerales y terrazas donde la producción de miel de palma sigue siendo protagonista. El tramo entre Tazo y Alojera ofrece panorámicas continuas del Atlántico y la posibilidad de desviarse a la Playa del Trigo, una cala escondida entre acantilados.

El pueblo escondido de Canarias que se ubica a los pies de una impresionante playa de arena volcánica.

La ruta culmina en Alojera, un pueblo pintoresco conocido por su tradición rural, la producción artesana de miel de palma y su playa de arena negra, ideal para el baño y el relax durante todo el año. Aquí, el visitante puede conocer la Casa de la Miel de Palma, degustar productos locales en sus bares y restaurantes, o disfrutar de las vistas desde el mirador costero.

Temas Relacionados

RutasRutas NaturalesCanariasLa GomeraRutas y Senderismo EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ni Mallorca ni Santorini: la isla del Mediterraneo que está batiendo récods históricos de turismo

2025 se ha convertido en su mejor año hasta la fecha y las previsiones para los próximos meses son muy optimistas

Ni Mallorca ni Santorini: la

Una de las estaciones de tren más bonitas del mundo se encuentra en Australia y ha sido premiada por su arquitectura

El entorno destaca por innovar en su diseño y en su integración medioambiental, incorporando un jardín en su azotea

Una de las estaciones de

Así era el otro Palacio Real de Madrid en el siglo XV: hospedó a los Reyes Católicos y a sus herederos

Antes de que el Palacio Real fuera el emblema de la ciudad, Isabel y Fernando vivieron episodios históricos en una joya arquitectónica casi olvidada, ubicada en la actual plaza de la Paja y rodeada de leyendas fascinantes

Así era el otro Palacio

El pueblo medieval de Cuenca que está en ruinas y es Conjunto Histórico: tiene seis iglesias, un castillo y hasta cinco recintos amurallados

La localidad sorprende gracias a su increíble legado medieval donde se puede contemplar uno de los conjuntos monumentales más ricos de la región

El pueblo medieval de Cuenca

Valencia, destino líder turístico que este año apunta a crecer aún más: de los Gay Games 2026 al World Paella Day

En el marco de Fitur, la concejala de turismo de Valencia, Paula Llobet, ha hecho un repaso por los datos de la ciudad en 2025 y ha presentado su estrategia turística con grandes eventos internacionales y el Año Jubilar

Valencia, destino líder turístico que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Siete hernias en el estómago,

Siete hernias en el estómago, enfermo y sin agua potable en su casa: Jesús ha ganado en el juzgado el desahucio ordenado por una promotora que quiere construir un hotel

Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

El Ejército del Aire repone el catering de los helicópteros que transportan a Felipe VI y Pedro Sánchez: jamón ibérico, canapés de foie y galletas danesas

‘Semana negra’ en el sistema ferroviario español: el accidente de Adamuz y el cúmulo de otros sucesos en las vías alimentan la desconfianza en los trenes españoles

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: la Guardia Civil identifica a las 45 víctimas de Adamuz tras completarse todas las autopsias

ECONOMÍA

Ni letras ni depósitos: comprar

Ni letras ni depósitos: comprar una casa para alquilar es tres veces más rentable, los caseros ganan 15.340 euros de media al año

Cuatro de cada diez jóvenes españoles se siente presionado para ir a trabajar estando enfermo: la precariedad empeora el presentismo laboral

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions