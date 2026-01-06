La ruta de senderismo que es Patrimonio de la Humanidad y no tiene nada que envidiar ni al Camino de Santiago ni al Caminito del Rey

El Hayedo español que es Patrimonio de la Humanidad (Wikimedia)

Hacer senderismo en pleno enero se puede convertir en un verdadero reto y por eso los lugares deben estar a la altura. Muchas personas deciden empezar el año apostando por el Camino de Santiago o el Caminito del Rey, ambas son grandes opciones pero no las únicas. A poco más de una hora de Madrid se encuentra el Hayedo de Montejo de la Sierra, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2017.

La importancia de esta ruta no reside en el deporte o en la dificultad sino en conocer su historia, observar cada detalle del bosque y entender por qué se protege. El bosque posee 222 hectáreas con una altitud máxima de 1.600 metros aproximadamente y tiene como protagonista a las hayas que dependiendo de la estación del año aportan matices distintos a la visita.

Además del árbol protagonista, el Hayedo de Montejo cuenta con especies protegidas que ayudan a comprender cómo varía la vegetación según la altitud. Durante las distintas rutas se pueden ver árboles como encinas, robledos o pinos que van cambiando el paisaje junto al río, la ladera y el mirador.

La ruta de senderismo perfecta para todos

El Hayedo de Montejo ofrece varias rutas para quienes desean conocerlo a pie, sin necesidad de experiencia previa en senderismo. En total, existen tres recorridos principales, todos ellos circulares y bien marcados, que permiten elegir la distancia y el ritmo más adecuados según las preferencias de cada visitante. Se necesita acreditación y las visitas son guiadas par las tres sendas protagonistas: la de la ladera, el río y el mirador.

La ruta más conocida, la del río, alcanza aproximadamente 3 kilómetros, con un desnivel suave que facilita el paseo y permite disfrutar del paisaje sin dificultad. Este sendero sigue el curso del río Jarama y atraviesa diferentes ambientes: hayedos densos, zonas de robledal y claros donde la luz entra con mayor intensidad.

Las otras dos rutas, la del mirador y la de la ladera, también son accesibles y están pensadas para quienes buscan una experiencia tranquila y segura en plena naturaleza. Ambas duran 2 kilómetros. El acceso está regulado para proteger el entorno, por lo que resulta necesario reservar previamente la visita. Así, tanto familias como caminantes ocasionales pueden disfrutar de un entorno único, adaptando la caminata a sus posibilidades y sin perderse los secretos que esconde uno de los bosques más especiales de la Península.

El Hayedo es Patrimonio de la Humanidad desde 2017

La Unesco reconoció al Hayedo como Patrimonio de la Humanidad en 2017, pero no desde una perspectiva turística sino científica y ecológica. Esto se debe a la rareza de ser un hayedo relicto en el corazón de la Península Ibérica. Este término define a los bosques que sobreviven fuera de las áreas donde normalmente prosperan sus especies dominantes. Las hayas necesitan humedad constante y temperaturas moderadas, condiciones que hoy no son habituales en esta latitud. Su conservación ha permitido estudiar cómo eran los bosques europeos tras la última glaciación, razón por la que forma parte del conjunto de Hayedos primarios de Europa.

El Río de Jarama en el Hayedo de Montejo (Turismo de Hayedo de Montejo)

En este enclave, la protección de la biodiversidad y el respeto por los procesos naturales resultan prioritarios, lo que le otorga un lugar destacado dentro de los espacios naturales españoles. La fauna y la flora es muy diversa dentro del Hayedo, en el bosque conviven más de 50 especies entre las que destacan el águila real, la nutria y 95 especies distintas de mariposas. Lo que hace que el plan sea perfecto para visitar un día junto a la familia o amigos.

La visita al Hayedo de Montejo resulta incompleta sin conocer Montejo de la Sierra, el pueblo que ha custodiado y dado sentido al bosque durante siglos. La relación entre el entorno natural y la comunidad local ejemplifica la gestión tradicional de los recursos, basada en el uso colectivo y en la regulación estricta de la madera, el pastoreo y la caza.