Viajes

La estación de esquí de Valdezcaray, una de las mejores de España con una altura de más de 2.000 metros y 26 pistas esquiables

Este complejo se ubica junto a uno de los pueblos más bonitos de España y es ideal para ir en familia y con amigos

Guardar
Estación de esquí de Valdezcaray,
Estación de esquí de Valdezcaray, en La Rioja (Web de la estación).

Las estaciones de esquí en España han ido ganando protagonismo en los últimos años, demostrando que la península no solo es tierra de sol y playa, sino también un destino invernal de primer nivel. Entre sistemas montañosos que se extienden desde los Pirineos hasta Sierra Nevada, el deporte blanco encuentra espacios que combinan naturaleza, aventura y tradición. En este panorama, la estación de Valdezcaray destaca como la joya de La Rioja y punto de encuentro para familias, debutantes y esquiadores experimentados que buscan disfrutar de la nieve con el plus de una oferta turística y cultural inigualable.

De este modo, la estación se alza como un espacio acogedor, familiar y versátil, donde la pasión por el esquí se combina con lo mejor de La Rioja: paisajes, cultura, gastronomía y hospitalidad. Un destino que demuestra el potencial del turismo de nieve en España, invitando a descubrir nuevas formas de aventura y relax al abrigo de las montañas.

¿Dónde está la estación de esquí de Valdezcaray?

Ubicada en el corazón de la Sierra de la Demanda, la estación de esquí de Valdezcaray se encuentra a pocos kilómetros de Ezcaray, uno de los pueblos más bonitos de La Rioja, y a menos de dos horas por carretera desde Logroño. El entorno es un auténtico espectáculo natural, con bosques, senderos y cumbres nevadas que ofrecen un escenario idílico para los amantes del invierno.

A los pies de la estación, los visitantes pueden descubrir el alto valle del Oja, el histórico monasterio de San Millán de la Cogolla —Patrimonio de la Humanidad y cuna del castellano— y una ruta de pueblos de montaña que completan la experiencia.

Precios de forfaits y costes por día

Estación de esquí de Valdezcaray,
Estación de esquí de Valdezcaray, en La Rioja (Web de la estación).

La estación de Valdezcaray mantiene una política de precios adaptada a todos los perfiles. En temporada baja, el abono de día cuesta 22,5 euros para adultos y 19,5 euros para infantiles (hasta 10 años inclusive), con precios reducidos para principiantes (21 euros) y mayores de 65 años (5 euros). Los niños menores de 4 años pagan solo 3,5 euros, siempre presentando documentación acreditativa.

En temporada alta, el forfait de día asciende a 29 euros (adultos) y 20 euros (infantiles), existiendo tarifas especiales para federados, personas con discapacidad y familias. Los miércoles de temporada baja se celebra el Día del Esquiador, con un precio único de 15 euros. Para quienes prefieren esquiar solo medio día, hay opciones desde 13 hasta 22,5 euros. El abono de temporada tiene un coste de 410 euros para adultos y 290 euros para infantiles, con descuentos para familias y clubs riojanos.

El alquiler de material varía entre 14 y 25 euros para equipos completos, dependiendo de la temporada y el tipo de esquí o snowboard. Además, la estación dispone de taller de reparación, servicio de consigna y tarifas especiales para grupos.

Dónde alojarse cerca de la estación

La proximidad de Ezcaray convierte a este municipio en el mejor punto de referencia para alojarse. Aquí se despliega una oferta que va desde apartamentos turísticos y casas rurales hasta hoteles con encanto como el Hotel Palacio Azcárate, el Hotel Iguareña o el Hotel-Restaurante Echaurren. También hay opciones en localidades cercanas como Zaldierna, Valgañón, Santo Domingo de la Calzada, Cuzcurrita de Río Tirón, Nájera y Ojacastro, lo que permite combinar la experiencia de la nieve con el descubrimiento de la gastronomía riojana y la cultura local.

Cómo llegar a Valdezcaray

Estación de esquí de Valdezcaray,
Estación de esquí de Valdezcaray, en La Rioja (Web de la estación).

El acceso a la estación es cómodo y sencillo. Desde Logroño se toma la N-120 dirección Burgos, desviándose en Santo Domingo de la Calzada hacia Ezcaray. Una carretera bien acondicionada conduce directamente hasta la base de la estación. Valdezcaray dispone de dos parkings con capacidad para 1.200 turismos y 50 autobuses, lo que facilita la llegada tanto en vehículo particular como en grupo organizado.

Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación de esquí

La estación cuenta con 26 pistas repartidas por todo el dominio, con una variedad que abarca desde descensos verdes para principiantes (6 pistas) y azules de dificultad moderada (6), hasta rojas exigentes (10) y negras para expertos (2), sin olvidar dos itinerarios de máxima dificultad. En total, Valdezcaray ofrece más de 22 kilómetros esquiables, apoyados por un sistema de 112 puntos de innivación y cañones que garantizan nieve de calidad durante toda la temporada.

Las instalaciones tienen acumulación de 111 kilómetros esquiables en sus 133 pistas disponibles, más los 1.200 metros de desnivel, siendo el mayor de nuestro país

Qué altura tiene la estación

Las cotas de Valdezcaray oscilan entre los 1.530 metros en la base y los 2.125 metros en la cota más alta, lo que asegura un ambiente alpino y vistas impresionantes sobre la Sierra de la Demanda. El desnivel, los remontes y la calidad de la nieve convierten a la estación en una opción perfecta tanto para quienes buscan adrenalina como para quienes desean aprender o simplemente disfrutar del paisaje.

Temas Relacionados

EsquíEstaciones de EsquíEstaciones de Esquí EspañaLa RiojaDestinosDestinos EspañaViajesInviernoViajes InviernoViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El parque arqueológico a una hora de Madrid que es de los mejor conservados de España: una ciudad romana que data de la Edad de Bronce

Este enclave milenario ofrece visitas guiadas en las que el viajero puede descubrir todos los secretos del Imperio Romano en la península

El parque arqueológico a una

La caverna mágica de Praga: un museo en una cueva que es también el taller y casa del pintor

Este rincón de la capital checa se ubica en lo alto del monte Petřín y es uno de los mayores secretos de la ciudad

La caverna mágica de Praga:

El puente colgante de Andorra que desafía a la gravedad: es el segundo más largo del mundo y ofrece las mejores vistas de los Pirineos

Esta construcción se enclava a casi 2.000 metros de altura y su acceso se realiza solo en autobús

El puente colgante de Andorra

La catedral gótica que está a 100 kilómetros de Madrid y es patrimonio cultural: el antes y el después de la arquitectura religiosa

La catedral de Ávila es una joya arquitectónica a tan solo una hora de la capital española que aúna seis siglos de historia

La catedral gótica que está

El secreto mejor guardado de Castilla-La Mancha: un volcán escondido de hace 8 millones de años que puede visitarse por dentro

Este rincón manchego sorprende a todo aquel que se acerca gracias a su impresionante paisaje y el camino guiado que recorre todos sus secretos

El secreto mejor guardado de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La universidad Complutense cambia de

La universidad Complutense cambia de proveedor para que los títulos que obtienen los alumnos cuesten la mitad y provoca una guerra judicial entre dos empresas

Plan de alquiler de Sánchez: sus socios aceptan el “mal menor” de las ayudas a caseros si se salvan medidas contra alquileres de temporada y habitaciones

La Moncloa sigue con su particular cruzada contra las palomas que ensucian el complejo presidencial y son un peligro para el helicóptero que usa Sánchez: 83.300 euros gastados desde 2019

El hijo de Ábalos afirma que Delcy Rodríguez estaba “hasta hace nada” de compras por Madrid y que Zapatero es el “presidente en la sombra”

Gabriel, el policía nacional fuera de servicio que fue agredido por un ‘rider’ con su casco y le hundió el ojo unos milímetros: “No sabe si se va a tener que jubilar”

ECONOMÍA

Pedro Sánchez presenta nuevas medidas

Pedro Sánchez presenta nuevas medidas para frenar la crisis de vivienda pese a no haber conseguido aprobar la mayoría de las que anunció en 2025

Comprar vivienda en 2026 se complica aún más: precios al alza, más requisitos para obtener una hipoteca y tipos de interés más caros

Año nuevo, medidas nuevas: la propuesta para facilitar el acceso a la vivienda que recicla Pedro Sánchez en 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 enero

DEPORTES

El Albacete será la primera

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle como entrenador

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”