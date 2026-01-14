La estación de esquí de Valdezcaray, una de las mejores de España con una altura de más de 2.000 metros y 26 pistas esquiables

Estación de esquí de Valdezcaray, en La Rioja (Web de la estación).

Las estaciones de esquí en España han ido ganando protagonismo en los últimos años, demostrando que la península no solo es tierra de sol y playa, sino también un destino invernal de primer nivel. Entre sistemas montañosos que se extienden desde los Pirineos hasta Sierra Nevada, el deporte blanco encuentra espacios que combinan naturaleza, aventura y tradición. En este panorama, la estación de Valdezcaray destaca como la joya de La Rioja y punto de encuentro para familias, debutantes y esquiadores experimentados que buscan disfrutar de la nieve con el plus de una oferta turística y cultural inigualable.

De este modo, la estación se alza como un espacio acogedor, familiar y versátil, donde la pasión por el esquí se combina con lo mejor de La Rioja: paisajes, cultura, gastronomía y hospitalidad. Un destino que demuestra el potencial del turismo de nieve en España, invitando a descubrir nuevas formas de aventura y relax al abrigo de las montañas.

¿Dónde está la estación de esquí de Valdezcaray?

Ubicada en el corazón de la Sierra de la Demanda, la estación de esquí de Valdezcaray se encuentra a pocos kilómetros de Ezcaray, uno de los pueblos más bonitos de La Rioja, y a menos de dos horas por carretera desde Logroño. El entorno es un auténtico espectáculo natural, con bosques, senderos y cumbres nevadas que ofrecen un escenario idílico para los amantes del invierno.

A los pies de la estación, los visitantes pueden descubrir el alto valle del Oja, el histórico monasterio de San Millán de la Cogolla —Patrimonio de la Humanidad y cuna del castellano— y una ruta de pueblos de montaña que completan la experiencia.

Precios de forfaits y costes por día

Estación de esquí de Valdezcaray, en La Rioja (Web de la estación).

La estación de Valdezcaray mantiene una política de precios adaptada a todos los perfiles. En temporada baja, el abono de día cuesta 22,5 euros para adultos y 19,5 euros para infantiles (hasta 10 años inclusive), con precios reducidos para principiantes (21 euros) y mayores de 65 años (5 euros). Los niños menores de 4 años pagan solo 3,5 euros, siempre presentando documentación acreditativa.

En temporada alta, el forfait de día asciende a 29 euros (adultos) y 20 euros (infantiles), existiendo tarifas especiales para federados, personas con discapacidad y familias. Los miércoles de temporada baja se celebra el Día del Esquiador, con un precio único de 15 euros. Para quienes prefieren esquiar solo medio día, hay opciones desde 13 hasta 22,5 euros. El abono de temporada tiene un coste de 410 euros para adultos y 290 euros para infantiles, con descuentos para familias y clubs riojanos.

El alquiler de material varía entre 14 y 25 euros para equipos completos, dependiendo de la temporada y el tipo de esquí o snowboard. Además, la estación dispone de taller de reparación, servicio de consigna y tarifas especiales para grupos.

Dónde alojarse cerca de la estación

La proximidad de Ezcaray convierte a este municipio en el mejor punto de referencia para alojarse. Aquí se despliega una oferta que va desde apartamentos turísticos y casas rurales hasta hoteles con encanto como el Hotel Palacio Azcárate, el Hotel Iguareña o el Hotel-Restaurante Echaurren. También hay opciones en localidades cercanas como Zaldierna, Valgañón, Santo Domingo de la Calzada, Cuzcurrita de Río Tirón, Nájera y Ojacastro, lo que permite combinar la experiencia de la nieve con el descubrimiento de la gastronomía riojana y la cultura local.

Cómo llegar a Valdezcaray

Estación de esquí de Valdezcaray, en La Rioja (Web de la estación).

El acceso a la estación es cómodo y sencillo. Desde Logroño se toma la N-120 dirección Burgos, desviándose en Santo Domingo de la Calzada hacia Ezcaray. Una carretera bien acondicionada conduce directamente hasta la base de la estación. Valdezcaray dispone de dos parkings con capacidad para 1.200 turismos y 50 autobuses, lo que facilita la llegada tanto en vehículo particular como en grupo organizado.

Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación de esquí

La estación cuenta con 26 pistas repartidas por todo el dominio, con una variedad que abarca desde descensos verdes para principiantes (6 pistas) y azules de dificultad moderada (6), hasta rojas exigentes (10) y negras para expertos (2), sin olvidar dos itinerarios de máxima dificultad. En total, Valdezcaray ofrece más de 22 kilómetros esquiables, apoyados por un sistema de 112 puntos de innivación y cañones que garantizan nieve de calidad durante toda la temporada.

Las instalaciones tienen acumulación de 111 kilómetros esquiables en sus 133 pistas disponibles, más los 1.200 metros de desnivel, siendo el mayor de nuestro país

Qué altura tiene la estación

Las cotas de Valdezcaray oscilan entre los 1.530 metros en la base y los 2.125 metros en la cota más alta, lo que asegura un ambiente alpino y vistas impresionantes sobre la Sierra de la Demanda. El desnivel, los remontes y la calidad de la nieve convierten a la estación en una opción perfecta tanto para quienes buscan adrenalina como para quienes desean aprender o simplemente disfrutar del paisaje.