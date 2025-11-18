Viajes

El bonito pueblo de La Rioja que es uno de los mejores del mundo, según la ONU: una iglesia del siglo XIV, calles empedradas y rutas de senderismo

La localidad conjuga un rico patrimonio histórico y monumental con un entorno ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo

Ezcaray, en La Rioja
Ezcaray, en La Rioja (Adobe Stock).

La Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) ha publicado la esperada lista anual de los mejores pueblos turísticos del mundo para 2025, un reconocimiento que pone en valor destinos comprometidos con el desarrollo rural, la sostenibilidad y la conservación de las tradiciones locales. En esta cuarta edición de los Best Tourism Village 2025, la mirada vuelve a centrarse en la diversidad cultural y la riqueza paisajística, situando en el primer plano mundial a aquellos enclaves que apuestan por los valores y modos de vida propios de cada territorio.

La selección de este año ha sido especialmente competitiva: 52 pueblos de todos los continentes han logrado ser distinguidos entre más de 270 candidaturas presentadas por más de 60 Estados Miembros de ONU Turismo. Además, otros 20 municipios han sido elegidos para participar en el Programa Upgrade, una iniciativa orientada a impulsar la mejora constante del turismo rural y la modernización en este tipo de destinos.

De este modo, España mantiene su posición entre la élite mundial del turismo rural con la inclusión de dos nuevas localidades en este prestigioso ranking. Aunque en esta ocasión la representación nacional es ligeramente inferior a la de años previos—cuando hasta tres pueblos consiguieron el reconocimiento—el país reafirma el atractivo de su oferta interior. Así, La Rioja atesora por primera vez uno de los mejores destinos del mundo y no es de extrañar, pues Ezcaray se alza como uno de los pueblos con más encanto del norte de España.

Un tesoro patrimonial

Ezcaray, en La Rioja
Ezcaray, en La Rioja (Adobe Stock).

Junto con Agaete, Ezcaray se ha convertido en todo un referente en el turismo español. Esta localidad riojana destaca por su increíble patrimonio histórico y cultural y por situarse en un impresionante entorno natural. Así, el viajero puede descubrir a través de sus calles un precioso casco histórico donde la arquitectura tradicional de la región asombra con sus formas y colores.

Así, uno de sus grandes emblemas es la iglesia de Santa María la Mayor, una joya arquitectónica levantada entre los siglos XIV y XVI. Esta templo, declarado Bien de Interés Cultural, cuenta con una imponente torre monumental que domina el horizonte de la villa, y un impresionante retablo barroco, el cual es centro del patrimonio artístico de la zona. Igualmente, muy cerca, la Plaza del Quiosco se erige en punto neurálgico para la vida local. Aquí confluyen bares, terrazas y restaurantes, rodeados de vistas privilegiadas al paisaje montañoso que abraza el municipio. Este espacio no solo es un refugio para el viajero, sino también escenario de encuentros, fiestas populares y tertulias que definen el pulso social de Ezcaray.

Pero la identidad de Ezcaray también se teje, de forma literal, en la histórica Fábrica de Mantas. Esta empresa, reconocida por la excelencia de sus textiles, ha sido motor económico y símbolo del saber hacer local desde hace generaciones. En sus instalaciones, las visitas guiadas desvelan los secretos del proceso artesanal y permiten contemplar de cerca tejidos que han trascendido fronteras. La producción de mantas, bufandas y complementos, siempre en lana de primera calidad, conecta el presente de la localidad con una herencia industrial que ha dado fama nacional a la villa.

Deporte, senderismo y ocio en la nieve

Ezcaray, en La Rioja
Ezcaray, en La Rioja (Adobe Stock).

En invierno, Ezcaray se transforma en punto de referencia para los amantes de los deportes de montaña gracias a la estación de Valdezcaray. A solo unos kilómetros del centro urbano, este complejo invernal ofrece pistas de esquí adaptadas a todos los niveles, escuela, alquiler de material y opciones de ocio para familias. Las vistas desde las cotas más altas y la intensidad de la temporada blanca hacen de la villa riojana un destino vibrante no solo cuando caen las primeras nieves, sino durante todo el año, al aprovechar el potencial del entorno natural circundante.

Es por ello que la variedad de paisajes convierte a la localidad en un santuario para los senderistas. Uno de los recorridos favoritos es la Ruta de los Molinos, que sigue el discurrir del río Oja y permite descubrir antiguos ingenios hidráulicos en un ambiente de praderas y bosques. Para quienes buscan desafíos mayores, el ascenso al Pico San Lorenzo ofrece la oportunidad de alcanzar los 2.271 metros y dominar con la mirada los valles de La Rioja.

Otra ruta emblemática es la Senda de la Herradura, un circuito circular que atraviesa remotas aldeas como Zaldierna y Azárrulla, combinando la belleza de los paisajes con las muestras de arquitectura rural. La comarca, salpicada de senderos entre hayedos y robledales, ofrece opciones para todos los niveles y épocas del año, consolidando a Ezcaray como destino imprescindible para vivir la naturaleza en libertad.

El misterioso pueblo abandonado en La Rioja: curiosas leyendas e increíbles rutas de senderismo

Cómo llegar

Desde Logroño el viaje es de alrededor de 50 minutos por la carretera A-12. Por su parte, desde Burgos el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora y 20 minutos por la vía N-120.

