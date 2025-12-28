La estación de esquí de Sierra Nevada, la más alta de España: 112 kilómetros esquiables repartidos en 134 pistas y un desnivel de 1.200 metros

Las instalaciones tienen acumulación de 111 kilómetros esquiables en sus 133 pistas disponibles, más los 1.200 metros de desnivel, siendo el mayor de nuestro país

Sobre las laderas blancas del pico Veleta, la estación de Sierra Nevada se perfila como uno de los destinos de referencia cuando el invierno se instala en el sur de Europa. Para amantes del esquí o simplemente para quienes buscan la belleza de la nieve en un entorno espectacular, este enclave granadino se ha convertido en cita obligada.

La combinación entre altitud, calidad de pistas y servicios modernos la sitúan como una de las estaciones más concurridas del país, avalada por haber acogido campeonatos mundiales y competiciones internacionales de primer nivel como el Mundial en 1996, pruebas del Campeonato del Mundo en 1977 o la celebración del campeonato mundial de Freestyle y Snowboard en 2013. Además, gracias a la iluminación nocturna de sus pistas, la experiencia se alarga hasta las 22:00 horas, permitiendo a los visitantes disfrutar de la nieve mucho más allá del ocaso.

Dónde está la estación de esquí de Sierra Nevada

La estación de Sierra Nevada se encuentra en la provincia de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. El núcleo principal, Pradollano, se sitúa a tan solo 32 kilómetros de la ciudad de Granada, lo que facilita escapadas cortas y permite combinar el esquí con visitas culturales a la Alhambra o paseos por el Albaicín. La ubicación, bajo la imponente presencia del Veleta y a las puertas del parque nacional, convierte este destino en un enclave privilegiado, donde la nieve y el sol andaluz se dan la mano durante buena parte del invierno.

Precios de forfaits y costes por día

Estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada (Adobe Stock).

La variedad de forfaits en Sierra Nevada permite adaptarse a diferentes necesidades y presupuestos. El precio estándar del forfait de un día es de 69 euros, válido para acceder a todas las pistas y remontes de la estación durante la jornada. Para quienes prefieren sesiones de esquí más cortas, existe la opción de medio día desde las 13:00 horas hasta el cierre, con un coste de 52 euros. Además, hay una tarifa promocional denominada “Día del esquiador”, disponible en fechas seleccionadas, por 50 euros.

También se ofrecen forfaits de larga duración, con opciones de 5, 10, 15 y 20 días, así como abonos de temporada completos o válidos solo de lunes a viernes. Las familias disponen de fórmulas especiales, como el Forfait Familiar Temporada y la Fórmula Familiar para estancias de 3 a 7 días consecutivos, pensadas para compartir la experiencia y ahorrar en cada visita.

Dónde alojarse cerca de la estación

El área de Pradollano concentra la mayor parte de la oferta de alojamiento junto a la estación. Aquí, los visitantes encuentran hoteles de montaña con todas las comodidades, apartamentos turísticos, hostales y establecimientos para todos los presupuestos. Muchos alojamientos se ubican a pie de pista, facilitando el acceso directo a la nieve. Además, la zona cuenta con una variada propuesta de restaurantes y bares, desde hamburgueserías como d’Puro Burger con vistas al Veleta, hasta alternativas internacionales como El Chalet Suizo o espacios familiares como El Mirlo XXL.

Los servicios se completan con tiendas de alquiler de material, escuelas de esquí y supermercados, que garantizan una estancia cómoda y sin sobresaltos. Respecto al aparcamiento, la estación dispone de más de 3.900 plazas repartidas entre parkings subterráneos, de superficie y específicos para autobuses, permitiendo a los visitantes elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades, ya sea para días sueltos, estancias prolongadas o grupos.

Cómo llegar a Sierra Nevada

La conexión entre Granada y Sierra Nevada es ágil y cómoda. Existen líneas regulares de autobús que parten desde la estación de autobuses de Granada y tienen parada en el Paseo del Violón, junto al Palacio de Congresos. Durante el invierno, los horarios de salida desde Granada son a las 8:00, 10:15 y 17:15 horas de lunes a viernes, y se amplían los fines de semana y festivos. El regreso desde Sierra Nevada (Pradollano) ofrece salidas a las 9:00, 16:00 y 18:30 horas entre semana, con horarios adicionales los sábados y domingos. El precio del billete ida y vuelta es de 10 euros, mientras que el trayecto sencillo cuesta 5,5 euros.

Estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada (Adobe Stock).

Para quienes optan por el vehículo privado, la carretera está bien acondicionada y la oferta de aparcamiento facilita la llegada incluso en días de máxima afluencia. Los grupos y excursiones cuentan con parking exterior para autobuses, lo que favorece la organización de visitas escolares y viajes en grupo.

Cuántos kilómetros esquiables tiene la estación de esquí

La variedad y extensión de las pistas es uno de los grandes atractivos de Sierra Nevada. La estación suma 112,5 kilómetros esquiables repartidos en 134 pistas de todos los niveles. Este dominio convierte a Sierra Nevada en la estación más extensa de España y una de las más versátiles de Europa.

El desnivel máximo alcanza los 1.200 metros, lo que permite disfrutar de descensos largos y variados, ideales tanto para principiantes como para esquiadores avanzados. La calidad de la nieve y la posibilidad de esquiar bajo las estrellas, gracias a la iluminación nocturna, han consolidado el prestigio de la estación en el calendario internacional de competiciones.

Qué altura tiene la estación de Sierra Nevada

La altitud es otro de los factores diferenciales de Sierra Nevada. El punto más bajo de la estación, Pradollano, se sitúa a 2.100 metros sobre el nivel del mar, mientras que la cota más alta, en el pico Veleta, alcanza los 3.398 metros, lo que la convierte en la estación de esquí más alta de España. Además, esta diferencia de altitud garantiza una excelente calidad de nieve durante toda la temporada y permite disfrutar de unas vistas excepcionales, desde las cumbres nevadas hasta la propia ciudad de Granada y, en jornadas despejadas, incluso el litoral mediterráneo.