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El museo de Londres que cumple 125 años: clave para el coleccionismo británico y entradas gratuitas por su aniversario

Fundado hace 125 años por un coleccionista apasionado, este museo celebra su aniversario con una jornada festiva gratuita que mezcla música, gastronomía y las colecciones más insólitas del Reino Unido

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Museo Horniman, en Londres
Museo Horniman, en Londres (Visit London).

Más allá de sus increíbles monumentos y rincones únicos, Londres se alza también como un paraíso para los amantes de los museos. Desde las grandes instituciones nacionales hasta lugares menos conocidos, la capital británica ofrece una oferta cultural tan diversa como fascinante, donde cada barrio y cada museo cuentan una historia distinta. Entre jardines y bullicio urbano, el sur de Londres alberga uno de esos tesoros imprescindibles para quienes desean descubrir el alma coleccionista del Reino Unido: el Museo Horniman.

Este 2026, el Museo Horniman cumple 125 años y lo celebra con una gran fiesta el 27 de junio, invitando a londinenses y visitantes a sumarse a una jornada especial en sus jardines y salas de forma totalmente gratuita. Fundado en 1901 por Frederick John Horniman, el museo se ha convertido en un referente clave para entender el coleccionismo británico y la pasión victoriana por reunir, estudiar y compartir los tesoros del mundo. Su historia no solo es la de una colección, sino la de una ciudad y un país que han hecho del acceso público a la cultura una de sus señas de identidad.

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El legado de Frederick Horniman

El Museo Horniman nació del espíritu inquieto y cosmopolita de Frederick John Horniman, heredero de un imperio del té que, a finales del siglo XIX, era el mayor del mundo. Gracias a los beneficios de su negocio, Horniman pudo dar rienda suelta a su pasión por el coleccionismo: realizó numerosos viajes por los cinco continentes y reunió unas 30.000 piezas que abarcan desde historia natural hasta objetos culturales e instrumentos musicales. Su visión era clara: crear un museo donde el conocimiento y la diversidad del mundo estuviesen al alcance de todos.

En 1901, el museo abrió sus puertas en Forest Hill, en el sur de Londres, en un terreno de seis hectáreas donado por el propio Horniman al Consejo del Condado. Además de su colección, invirtió 40.000 libras en la construcción del edificio. El éxito fue inmediato: en solo cinco meses, más de 165.000 visitantes pasaron por sus salas. Hoy, el museo recibe una media anual de 820.000 visitantes, consolidándose como uno de los centros culturales más relevantes de la ciudad.

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Museo Horniman, en Londres
Museo Horniman, en Londres (Visit London).

El Horniman destaca por su enfoque multidisciplinar y su capacidad para sorprender. Entre sus piezas más célebres figuran animales disecados, fósiles, instrumentos de todas las épocas y culturas, máscaras africanas, totems oceánicos y una de las mayores colecciones de mariposas y aves del país. Además, el museo ha sabido adaptarse al siglo XXI, ampliando su oferta con jardines temáticos, exposiciones temporales y un acuario que fascina a grandes y pequeños.

Un aniversario abierto a todos

El 125 aniversario del Museo Horniman será una celebración para toda la ciudad y para los viajeros que se acerquen a Londres en esas fechas. Aunque el cumpleaños oficial será el lunes 29 de junio de 2026, la gran fiesta tendrá lugar el sábado 27 de junio, de 12:00 a 17:00 horas. La entrada será completamente gratuita y las invitaciones están ya disponibles en la web del museo.

La jornada será más una celebración en el jardín que una visita guiada clásica: un encuentro festivo con música, actividades familiares, propuestas gastronómicas y la oportunidad de recorrer los espacios verdes del museo, perfectos para un picnic o una tarde de relax. Además, los visitantes podrán disfrutar de las exposiciones permanentes y temporales sin coste alguno, en un ambiente que mezcla la tradición británica del coleccionismo con la hospitalidad moderna.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

El Museo Horniman se encuentra a solo diez minutos a pie de la estación de Forest Hill, en la línea Windrush del London Overground, lo que facilita su acceso desde cualquier punto de la ciudad. Sus jardines, sus invernaderos y su ambiente acogedor lo convierten en un plan ideal para quienes buscan una experiencia diferente en Londres.

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