Estos son los mejores planes de enero en Madrid, Barcelona y Sevilla para disfrutar después de Navidad

Skyline de Sevilla (Adobe Stock).

Con la llegada de enero y el final de las fiestas navideñas, las grandes ciudades de España renuevan su pulso cultural y social con una agenda repleta de propuestas para todos los gustos. Madrid, Barcelona y Sevilla despliegan una variedad de actividades que invitan a aprovechar el inicio del año con planes originales, exposiciones, festivales y encuentros que llenan de vida sus calles y espacios emblemáticos.

Lejos de la nostalgia por las celebraciones que acaban, el primer mes del año se convierte en una oportunidad para redescubrir el arte, la tradición y las novedades que marcan tendencia en tres de los principales destinos urbanos del país.

Madrid: cultura, turismo y tradiciones en pleno invierno

La capital madrileña arranca el año con la celebración de FITUR, la Feria Internacional de Turismo, que transforma IFEMA del 22 al 26 de enero en el epicentro mundial del sector. Este año, México es el país socio y protagonizará múltiples actividades y eventos tanto en el recinto ferial como en distintos puntos de la ciudad. Las entradas para el público general parten de los 14 euros y garantizan acceso a exposiciones, talleres y la oportunidad de descubrir destinos de todo el planeta.

Para los amantes del cine, la Fundación Juan March ofrece, el 30 y 31 de enero, sesiones gratuitas de cine clásico comentado. Este mes, el ciclo se centra en el Hollywood Pre-Code con la proyección de “El expreso de Shanghai” (1932), una oportunidad única para sumergirse en la historia del séptimo arte y debatir con expertos sobre los límites y la evolución de la moral en el cine estadounidense.

Madrid (Adobe Stock).

El Madrid más tradicional y cercano a los animales celebra las Fiestas de San Antón del 15 al 18 de enero, con exhibiciones caninas, desfiles de mascotas, talleres infantiles y mercadillo solidario en la calle Hortaleza. Las jornadas culminan con la tradicional bendición y la compra de los populares panecillos del santo, manteniendo viva una de las costumbres más queridas de la ciudad.

La literatura también ocupa un lugar destacado gracias a la exposición “Carmen Martín Gaite. Un paradigma de mujer de letras”, que puede visitarse durante todo el mes en la Biblioteca Nacional. Manuscritos originales, objetos personales y correspondencia invitan a un recorrido profundo por la vida y obra de una de las figuras más influyentes de la literatura española contemporánea.

Barcelona: arte, ópera y experiencias inmersivas

En Barcelona, enero marca el inicio festivo con la Fiesta Mayor de Sant Antoni, del 16 al 25 de enero. La tradicional cabalgata de Els Tres Tombs, el correfoc y la carrera popular animan el barrio y dan la bienvenida al nuevo año con espíritu comunitario y tradición. El ambiente festivo se prolonga durante días en los que vecinos y visitantes se sumergen en las raíces más alegres de la ciudad.

El Gran Teatre del Liceu recibe una nueva adaptación de la ópera “Tristan und Isolde”, de Richard Wagner, bajo la dirección de Bárbara Lluch. Las funciones, que se celebran del 12 al 31 de enero, permiten disfrutar de una de las obras más emblemáticas del repertorio lírico, con entradas a partir de 10,5 euros.

La innovación y el arte digital se fusionan en la exposición “Leonardo Versus Michelangelo: el desafío inmersivo” en IDEAL Barcelona, donde el visitante puede recorrer el universo creativo de dos de los grandes genios del arte a través de instalaciones interactivas y experiencias a gran escala. Las entradas parten de los 9,5 euros y el acceso está disponible todos los días, salvo los martes.

Skyline de Barcelona (Adobe Stock).

Otra propuesta fascinante es LUMINISCENCE, un espectáculo que combina música clásica, tecnología y narración histórica en la Basílica de Santa Maria del Pi. Los fines de semana, el evento adquiere una atmósfera única gracias al coro en directo, realzando la acústica y la emoción de este templo gótico.

La Fundació Joan Miró acoge la exposición “Miró i els Estats Units”, abierta hasta el 22 de febrero, donde más de 130 obras muestran la influencia mutua entre Miró y el arte estadounidense, con especial atención al papel de las mujeres artistas en la evolución de la pintura de acción y la abstracción.

Sevilla: tradición, arte y ciencia para todos los públicos

Sevilla despide la Navidad dando paso a una agenda cultural diversa y de gran calidad. El Museo de Bellas Artes acoge dos grandes exposiciones: una dedicada a las piezas del Hospital de la Santa Caridad y la Iglesia del Señor San Jorge, con obras de Murillo, Valdés Leal y Pedro Roldán; y otra centrada en la familia Bécquer, que recorre la producción artística de este linaje tan vinculado a la ciudad.

La moda flamenca toma el protagonismo del 29 de enero al 1 de febrero con la celebración de SIMOF 2026, la Semana Internacional de la Moda Flamenca en FIBES, donde desfiles, expositores y creadores marcarán las tendencias para la próxima temporada de ferias. Para disfrutar en familia, el Caixaforum Sevilla ofrece la exposición interactiva “La ciencia de Pixar”, disponible hasta el 1 de marzo. Una experiencia didáctica que revela los secretos científicos detrás de películas como “Cars”, “Up” o “Toy Story”, combinando innovación y entretenimiento en el inicio del año.