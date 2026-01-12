Esto es lo que debes saber sobre el equipaje de mano en 2026 en Iberia, Ryanair, Air Europa y otras aerolíneas: medidas y pesos para no pagar de más

Maleta de cabina (Adobe Stock).

Planificar un viaje en avión implica algo más que elegir destino y reservar billete: conocer las normas del equipaje de mano puede marcar la diferencia entre un trayecto sin sobresaltos y un desembolso inesperado en el aeropuerto. En 2026, las principales aerolíneas que operan en España mantienen políticas dispares respecto a medidas y pesos, generando confusión entre los pasajeros y reclamaciones de los organismos europeos para lograr una mayor uniformidad.

Mientras la Unión Europea aboga por terminar con las “tarifas ocultas” y la disparidad de criterios, las compañías siguen aplicando sus propias reglas, lo que obliga al viajero a revisar con detalle las condiciones antes de volar.

Ryanair

Ryanair anunció en septiembre una modificación relevante en su política de equipaje en la que incrementa las dimensiones permitidas para el equipaje de mano gratuito en todos sus vuelos europeos, situándose así por encima del estándar mínimo establecido por la Unión Europea.

Según la nueva normativa, los viajeros podrán embarcar con un bulto de mano de hasta 40 x 30 x 20 centímetros, lo que representa un 33% más de profundidad respecto al estándar comunitario, fijado en 40 x 30 x 15 centímetros. Esta ampliación de cinco centímetros en la profundidad se traduce, en términos prácticos, en una mayor capacidad —pasando de 20 a 24 litros— y una mayor comodidad para organizar objetos personales durante el trayecto.

No obstante, poco ha cambiado su política, pues si el pasajero desea llevar una maleta de cabina (máximo 55 x 40 x 20 cm y hasta 10 kg), debe contratar el servicio “Prioridad y 2 piezas de equipaje de mano”, cuyo precio varía entre 6 y 40 euros dependiendo del trayecto y la antelación. Para añadir una maleta adicional de 10 kg, el coste oscila entre 9,50 y 45 euros. El exceso de peso se penaliza con 12 euros por kilo extra. La política de Ryanair obliga a planificar muy bien el equipaje para evitar cargos inesperados.

Iberia

Iberia permite a sus pasajeros transportar gratuitamente una pieza de equipaje de mano que no supere los 40 x 30 x 15 centímetros, ideal para llevar portadocumentos o bolsos pequeños bajo el asiento delantero. Además, se puede añadir una maleta de cabina de hasta 56 x 40 x 25 centímetros, con un peso máximo de 10 kilogramos.

Para quienes viajan en clase Business, las dimensiones de cada pieza se mantienen, pero se permite llevar dos bultos con un peso total de 14 kilogramos (salvo vuelos de largo recorrido desde Estados Unidos, donde pueden aplicarse restricciones adicionales). Superar el peso o las dimensiones puede suponer el envío a bodega y el pago de un recargo.

Air Europa

En Air Europa, los pasajeros de clase turista pueden llevar sin coste una maleta de cabina de hasta 10 kilogramos y dimensiones máximas de 55 x 35 x 25 centímetros (incluyendo asas y ruedas). Los viajeros en Business disfrutan de una franquicia mayor: dos piezas con un peso total de 14 kilogramos y las mismas dimensiones por unidad. Superar el límite supone facturar el equipaje y abonar la tarifa correspondiente. Esta política se sitúa en la media europea y resulta más cómoda para quienes necesitan algo más de espacio sin incurrir en costes elevados.

EasyJet

EasyJet ha apostado en los últimos años por reducir el equipaje gratuito a una pieza pequeña para colocar bajo el asiento, con un máximo de 45 x 36 x 20 centímetros y hasta 15 kilogramos de peso. Para quienes requieren más espacio, existe la opción de pagar por una maleta de cabina de hasta 56 x 45 x 25 centímetros, que se guarda en los compartimentos superiores y mantiene el límite de 15 kg. Esta flexibilidad en el peso es una de las más generosas del mercado, aunque conviene reservar con antelación para evitar precios elevados en el aeropuerto.

Vueling

En el caso de Vueling, la política estándar permite llevar gratuitamente una pieza de hasta 40 x 20 x 30 centímetros, diseñada para ir bajo el asiento delantero. Si el pasajero desea transportar una maleta de cabina de hasta 55 x 40 x 20 centímetros y 10 kilogramos, deberá abonar una tarifa adicional, cuyo importe varía según la ruta y la ocupación del vuelo. Esta política busca agilizar el embarque y reducir tiempos de espera, pero obliga a los viajeros a prever con antelación el tipo de equipaje que necesitarán.

Disparidad de criterios y recomendaciones para el viajero

A pesar de la recomendación de la IATA (máximo 55 x 35 x 20 centímetros), la realidad es que no existe una unificación de criterios en Europa y cada aerolínea sigue imponiendo sus normas, lo que puede generar confusión y costes ocultos. El peso máximo habitual ronda los 8-10 kilogramos, aunque algunos operadores, como EasyJet, son más flexibles.

Por ello, los expertos aconsejan consultar siempre la web de la aerolínea antes de viajar, medir el equipaje y comprobar el peso en casa para evitar recargos y contratiempos en el aeropuerto. Conviene también revisar la lista de objetos permitidos a bordo, ya que ciertos artículos pueden estar restringidos o prohibidos por motivos de seguridad. Mientras la Unión Europea debate la posible armonización de estas políticas, los pasajeros deberán seguir atentos a las condiciones particulares de cada compañía para volar sin sorpresas en 2026.