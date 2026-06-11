Cortes de tráfico este jueves 11 de junio en Las Palmas de Gran Canaria por la visita del papa León XIV: se mantendrán hasta el viernes 12 de junio

El papa León XIV saluda a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el pasado 6 de junio. / Agencia EFE

El recorrido del papa León XIV por España llega a su último destino: Las Palmas de Gran Canaria. Tras pasar por Madrid y Barcelona, el pontífice se ha desplazado hasta las islas. Para que todo pueda llevarse a cabo sin complicaciones, se ha activado un dispositivo especial de movilidad con cortes en la autopista del sur de Gran Canaria (GC-1), la circunvalación de la isla (GC-3), el túnel de San José y varias calles de Las Palmas, tanto los días 11 y 12 de junio. Durante esta última parada, León XIV visitará Gando, Arguineguín, Vegueta y Siete Palmas.

El primer gran bloqueo en la red insular se ha fijado entre las 10:30 y las 11:45 horas del día de hoy, con un corte dinámico de la GC-1 en sentido sur entre los kilómetros 15 y 56 y cierre de incorporaciones. Además, en la capital se producirán cortes en Vegueta-Triana a partir de las 7:00 horas, según el diario local La Provincia. La primera fase del dispositivo coincide con la llegada del pontífice a la isla y su desplazamiento a Arguineguín para participar en un encuentro sobre la realidad migratoria. Durante esa franja también quedarán afectados los enlaces entre la GC-1 y la GC-500 en ambos sentidos entre las 9:30 y las 14:00 horas, de acuerdo con ese mismo medio.

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El operativo se ha diseñado para garantizar la seguridad de los actos que reunirán a miles de fieles y se adaptará al desarrollo de la agenda y a las aglomeraciones previstas. Mientras que los principales escenarios estarán en la Plaza de Santa Ana, el Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y sus alrededores, con afecciones directas sobre Vegueta, Triana y Siete Palmas, de acuerdo con el mismo medio.

Gran Canaria está preparada para recibir la visita del papa León XIV

Horario y carreteras afectadas por la visita del papa de Las Palmas de Gran Canarias: la GC-1 y el túnel de San José

Tras el acto del papa en el sur, la comitiva se desplazará hacia Las Palmas de Gran Canaria, lo que provocará un nuevo corte dinámico en la GC-1 en sentido norte entre las 12:15 y las 13:15 horas, desde el kilómetro 56 hasta el cero. Posteriormente, la llegada a la capital está prevista para las 13:00 horas, aunque el horario dependerá del tiempo que tarde el traslado desde Arguineguín.

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A ese recorrido se sumará el cierre temporal del túnel de San José en sentido norte entre las 12:45 y las 13:15 horas, con desvío del tráfico por el sentido contrario. La Provincia sitúa además un corte previsible en la GC-1 sentido norte hacia la zona del Teatro a partir de las 12:00 horas del 11 de junio.

En la capital, la Concejalía de Seguridad ha previsto cortes de tráfico, desvíos y restricciones de estacionamiento en Triana, Vegueta y Siete Palmas. El entorno de las plazas Stagno y Santa Ana permanecerá prácticamente cerrado, mientras que desde la mañana de ayer, 10 de junio, entró en vigor prohibiciones de aparcamiento en varias calles.

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El dispositivo urbano contará con un refuerzo de la Policía Local, los agentes de movilidad y Protección Civil, en coordinación con otras administraciones y con la Diócesis de Canarias. El Ayuntamiento ha planteado ese operativo para compatibilizar la celebración de los actos con la movilidad ordinaria y el funcionamiento cotidiano de las zonas afectadas.

La fachada del Palacio Episcopal de Las Palmas donde se aloja el Papa León XIV en Canarias. / Imagen de archivo

El jueves por la tarde y el viernes, los cortes en Gran Canaria se concentrarán en la GC-3

Por la tarde de este 11 de junio, el foco se trasladará al entorno del Estadio de Gran Canaria, donde está previsto que León XIV presida una misa multitudinaria. Entre las 17:30 y las 18:30 horas se aplicará un corte dinámico en la GC-3 en sentido norte entre los kilómetros seis y nueve, y una vez terminado el acto habrá nuevas restricciones en sentido sur entre las 19:30 y las 21:00 horas.

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El carril de deceleración del punto kilométrico 9 de la GC-3 permanecerá cerrado desde las 13:00 hasta las 21:00 horas para facilitar la organización y la seguridad de los asistentes. La Provincia matiza que en Siete Palmas los cierres comenzaron ya el 10 de junio a partir de las 20:00 horas en las calles Fondos de Segura y Manzanilla, y que el 11 de junio desde las 9:00 horas se cerrará casi por completo el entorno de los actos. Si las condiciones de movilidad lo requieren, podrán aplicarse cortes adicionales y restricciones desde las 19:00 horas para facilitar el desalojo del recinto y priorizar el transporte público. La recuperación de la normalidad en Siete Palmas será progresiva tras la misa y la evacuación de la zona.

El papa comenzó este martes su agenda en Barcelona, segunda etapa de su viaje a España.

Las restricciones continuarán durante la mañana del 12 de junio con motivo del regreso del pontífice al aeropuerto de Gando, con tal de poner fin a su visita a España. Entre las 7:30 y las 8:30 horas se ha previsto un nuevo corte dinámico en la GC-1 en sentido sur entre los kilómetros cero y 15, mientras el túnel de San José quedará cerrado en sentido sur en esa misma franja con desvío del tráfico hacia el sentido norte. También, a partir de las 7:30 horas, se producirán cortes con tal de garantizar el traslado hacia el aeropuerto.

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