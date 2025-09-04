Viajar con Ryanair ahora es más sencillo: los pasajeros pueden llevar una maleta más grande gracias al aumento de sus medidas

Ryanair aumenta las dimensiones de su equipaje de cabina (Montaje: Infobae).

Las restricciones de equipaje de mano son una de las cuestiones más consultadas por quienes preparan un viaje en avión, especialmente en las aerolíneas de bajo coste. En este contexto, Ryanair, reconocida por su política de equipaje estricta, introduce desde este jueves una modificación que beneficiará de manera directa a todos sus pasajeros. La compañía irlandesa ha anunciado oficialmente la ampliación de las dimensiones permitidas para el equipaje de mano gratuito en vuelos por toda Europa, situándose ahora por encima de las exigencias del estándar comunitario.

De acuerdo a la nueva política, todos los viajeros que vuelen con Ryanair podrán subir al avión con un bulto de mano que mida hasta 40 x 30 x 20 centímetros, una medida que supera en un 33% el estándar fijado por la Unión Europea, que es de 40 x 30 x 15 cm. Esta diferencia de cinco centímetros en la profundidad supone, en la práctica, un incremento en la capacidad y en la comodidad para organizar pertenencias esenciales durante el trayecto. Así, se pasará de tener un máximo de 20 litros a poder albergar 24 litros. La aerolínea ha subrayado que este bulto debe continuar alojándose completamente bajo el asiento delantero de cada pasajero, manteniendo así el objetivo de rapidez en el embarque y el desembarque.

Más de 200 nuevos medidores

Para implementar tal medida, Ryanair ha realizado una inversión logística importante. Según ha informado el propio grupo, ya se han instalado nuevos medidores de equipaje de mano en 235 aeropuertos de Europa, ajustando estos dispositivos a las dimensiones actualizadas. Estos medidores sirven para que los viajeros comprueben fácilmente, antes de embarcar, si sus maletas cumplen con el volumen máximo fijado. De este modo, se reduce la posibilidad de desencuentros o problemas en el control de acceso al avión, una situación que históricamente ha planteado tensiones entre usuarios y personal de la compañía.

El Chief Marketing Officer (CMO) de Ryanair, Dara Brady, ha destacado el alcance de esta novedad, señalando: “A partir de hoy, el nuevo equipaje de mano gratuito de Ryanair es un 33% más grande que el estándar establecido por la UE. Hemos modificado el tamaño de los medidores de equipaje en todos los aeropuertos para adaptarlos a este equipaje de mano gratuito más grande”. Este cambio responde a la demanda recurrente de muchos clientes habituales que pedían una mayor flexibilidad en las dimensiones del equipaje básico, especialmente en trayectos cortos o escapadas de fin de semana.

Condiciones, servicios adicionales y ventajas para el pasajero

No obstante, la política mantiene determinados límites y condiciones. Todos los pasajeros tienen derecho a llevar una pieza de equipaje de mano gratuita que debe caber debajo del asiento. Para quienes pretendan viajar con una segunda pieza o equipaje adicional que exceda estas dimensiones, Ryanair ofrece la opción de adquirir el servicio ‘Priority Boarding’. Al contratar este servicio, el viajero puede subir a bordo una maleta con las medidas tradicionales de cabina, además de la pieza gratuita inicial, y disfrutar del embarque prioritario. Esta opción resulta especialmente útil para familias, viajeros frecuentes o quienes prefieren optimizar el tiempo al desembarcar en destino.

Al margen de las dimensiones permitidas bajo el asiento, la aerolínea low cost recuerda que sigue disponible la opción de facturar equipaje durante el proceso de reserva, permitiendo, por tanto, adaptar el viaje a las necesidades de cada perfil. Brady, en su comunicado, específica: “Esperamos que nuestros clientes disfruten de estas piezas de equipaje de mano gratuitas más grandes, pero cualquier pasajero que no cumpla con estos nuevos y generosos límites deberá pagar la tarifa de facturación de equipaje en la puerta de embarque”. Así, Ryanair busca compaginar la mejora de su oferta con el respeto a las normas de embarque y el control del espacio a bordo.

(Noticia hecha con información de Europa Press)