La Biblioteca Nacional digitaliza más de 600 obras de 154 autores españoles que pasan a dominio público este 2026

Más de medio millar de textos literarios, científicos y artísticos de figuras emblemáticas españolas fallecidas en 1945 estarán disponibles gratuitamente en la web oficial de la BNE, tanto para descarga como para consulta por cualquier usuario

Entre las iniciativas presentadas por la Biblioteca Nacional de España (BNE) para hacer más accesible el patrimonio cultural español, figura la reciente elaboración de un mapa interactivo que permite a los usuarios localizar a los autores según su provincia de origen o su ocupación principal. Este recurso complementa la digitalización de más de 600 obras de 154 personalidades españolas cuyas creaciones han pasado al dominio público en 2026, y pueden ser consultadas y descargadas de modo gratuito a través de la plataforma BNE Digital. Según informó la BNE en un comunicado, autores fallecidos en 1945 integran esta nueva colección libre, siendo figuras representativas de la literatura, la ciencia y las artes plásticas.

De acuerdo con la comunicación oficial de la BNE, el listado asociado a este esfuerzo abarca científicos, médicos, pintores, músicos, docentes, novelistas, actrices, bailarinas, historiadoras, editores, periodistas, poetas y religiosas. También se han incluido las semblanzas de diez de estos creadores destacados en el portal Autores en la BNE, facilitando a los ciudadanos un acercamiento directo tanto a sus perfiles biográficos como a su trabajo.

Entre los artistas presentes se encuentran los plásticos José Gutiérrez Solana, Pedro Antonio Villahermosa y Borao —más conocido como Sileno— e Ignacio Zuloaga. Las escritoras seleccionadas en esta apertura de dominio público son María de la Concepción Alfaya López y Leonor Canalejas y Fustegueras, reconocida como Isidora Sevillano. En el área científica, han ingresado al repositorio digital expertos como Blas Cabrera, José Castillejo y Joaquín Gimeno Riera, además del bibliógrafo Antonio Graíño, indicó la BNE.

El medio BNE detalló que la selección no se limita a autores nacidos en España. Algunos de los creadores digitalizados cuentan con orígenes en Argentina, Cuba, Inglaterra y Francia, aunque la mayoría son españoles. El proyecto refleja una diversidad geográfica considerable, ya que los autores representan a todas las comunidades autónomas del país. Andalucía aporta diez nombres al listado, Aragón catorce, Asturias once, Baleares cinco y Canarias dos. También figuran Castilla y León con once autores, Castilla-La Mancha con seis, Cataluña con veinticuatro, la Comunidad de Madrid con dieciséis y la Comunidad Valenciana con trece. Extremadura ofrece dos autores, Galicia nueve, La Rioja uno, Navarra tres, el País Vasco seis y Murcia tres, ampliando el alcance territorial de la colección digital.

De manera complementaria, la BNE precisó que las obras podrán editarse, reproducirse y difundirse públicamente, dado que cumplen con el requisito legal que marca la legislación española para el paso al dominio público: han transcurrido ochenta años desde el fallecimiento del autor. Este proceso, que la entidad repite anualmente, busca identificar, visibilizar y hacer accesibles aquellas obras cuya protección de derechos ha expirado.

El comunicado oficial de la BNE afirma: “Año tras año, la BNE realiza un trabajo de estudio para identificar, dar visibilidad y hacer accesible a la ciudadanía todas estas obras de creación literaria, artística y científica que nuestra legislación nos permite acercar al público sin restricciones. Al cumplirse 80 años de la muerte de sus autores, las obras ya pueden ser editadas, reproducidas o difundidas públicamente”.

De este modo, la apertura de la colección no solo permite la consulta directa de los libros, partituras, ensayos u obras artísticas, sino que también invita a editores, investigadores y el público en general a utilizar, reimprimir o estudiar estos valiosos legados. Esta dinámica, según publicó la BNE, fomenta el estudio de los creadores en diversos campos así como el disfrute por parte de nuevas generaciones, fortaleciendo la preservación y la transmisión del patrimonio intelectual y cultural español.

