Viajes

La última ciudad donde vivió Robe Iniesta: al lado del mar, prados verdes y un caserío del siglo XVI

La provincia de Vizcaya se convirtió para el cantante de Extremoduro en un refugio personal y artístico durante parte de su vida

Guardar
Robe Iniesta, durante uno de
Robe Iniesta, durante uno de sus conciertos. / Imagen de Archivo

El músico Roberto Iniesta, más conocido como Robe, ha dejado una huella imborrable en la historia del rock español. Tras su fallecimiento el pasado 10 de diciembre, su refugio vizcaíno ha adquirido un nuevo significado entre sus seguidores. Según recoge la revista Viajar, el emblemático líder de Extremoduro encontró en Lezama, un pequeño pueblo de Vizcaia, el escenario de sus años de mayor introspección y creatividad, lejos del bullicio mediático y el frenesí de su carrera artística.

El propio Iniesta dejó constancia, a través de sus letras, de la manera en que afrontaba la vida y la fragilidad de la existencia: consciente de su propia volatilidad, su constante desafío a la adversidad o con su particular manera de asumir el tiempo que le quedaba. En sus últimos años, el discurso de Iniesta experimentó una transformación, motivado por la cercanía de la muerte.

Nacido en Plasencia, Cáceres, Robe Iniesta se forjó en una tierra extrema y dura, condicionando el nombre de su banda y el carácter de su música. Tal como ha recogido Viajar, el propio artista reconocía vivir “sin patria, ni bandera”, un planteamiento que provocó el rechazo de parte de su propia ciudad, e influyó en su decisión de trasladarse al País Vasco.

Allí, residió durante quince años, rodeado de mitos acerca de su figura, que él nunca se molestó en confirmar ni desmentir, alimentando así su propia leyenda. A lo largo de toda su vida, Robe prefirió mantenerse alejado de los focos, actuando solo cuando lo consideraba oportuno y eligiendo la discreción como estilo de vida, un motivo determinante a la hora de instalarse en Lezama.

La vida en Lezama y la creación musical

Lezama, situado a veinte minutos de Bilbao, conserva una atmósfera medieval inalterada en el corazón del valle de Txorierri. Viajar ha detallado cómo, pese a que el contraste pueda parecer radical, la tierra extremeña de Robe guardaba numerosas similitudes con esta zona de Vizcaia: prados verdes, montañas agrestes y pueblos construidos con piedra y madera. En este enclave, el músico encontró el espacio necesario para distanciarse de los excesos de etapas anteriores y del ambiente vinculado a las drogas, del que él mismo declaró haberse apartado a finales de los años noventa.

El año 1996, marcó el inicio de esta etapa norteña, cuando se trasladó a Lezama, junto a su esposa Bibi Vázquez, quien, según afirman fuentes próximas, inspiró la canción ‘Bribriblibli’. En aquellos años, la amistad y colaboración con Iñaki Antón ‘Uoho’, la otra mitad de Extremoduro y de origen bilbaíno, fue especialmente intensa.

La cercanía al mar, las anteiglesias vascas, las casas solariegas como la de Oxangoiti, torres de origen medieval y la iglesia renacentista de Santa María han servido como fuente de inspiración para los momentos más fructíferos de su carrera musical. El ambiente de Lezama, con su urbanismo de raíces medievales y la presencia de caseríos centenarios, se ha visto reforzado por las actividades modernas, como la producción en bodegas de la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina. Según la crónica de Viajar, las viviendas de Robe Iniesta, Iñaki Antón y Fito Cabrales —el líder de Platero y Tú— se encontraban separadas por apenas unos kilómetros. Así, este pueblo de menos de 2.500 habitantes adquirió una reputación de destino imprescindible para los amantes del rock de la época.

La etapa en Munguía y su apego al País Vasco

En torno al año 2011, Robe Iniesta abandonó Lezama para instalarse en Munguía (Mungia, en euskera), manteniéndose siempre en el entorno vizcaíno, aunque pasando largas temporadas en Plasencia. Munguía, más grande que su anterior residencia, cuenta con casi 18.000 habitantes, nueve barrios con identidad propia y relevantes construcciones como la casa-torre de Torrebillela.

Entre el patrimonio de la zona figura, según indica Viajar, el caserío Landetxo Goikoa —el inmueble rural más antiguo de Vizcaia, datado en el siglo XVI—, junto con la iglesia gótica de San Pedro, la ermita de San Miguel de Zumetzaga, varios puentes románicos, la Fuente de la Concordia y los molinos de agua Olabarri, Erdizubi, Errotatxu y Egaldeko errota. Tal fue su integración y estima por el territorio vasco que Robe Iniesta llegó a expresarse en euskera durante algunos de sus conciertos.

El cantante de Extremoduro Robe Iniesta en una entrevista

El último tramo de la vida de Robe Iniesta consolidó su figura como uno de los grandes referentes del rock, dejando un mensaje en sus últimos recitales que aún resuena entre sus seguidores: “Que estéis atentos a la vida, que no os perdáis nada”.

Temas Relacionados

FallecimientosMúsicaMúsica españolaExtremoduroMúsica EspañaViajesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La isla del Mediterráneo donde la Navidad no termina: así es el espectáculo de luces en este rincón italiano

Pasear por sus muelles o contemplar la iglesia de San Vittore iluminada permite descubrir la fusión perfecta entre pasado y modernidad durante las últimas semanas de la Navidad italiana

La isla del Mediterráneo donde

La escapada perfecta para volver al verano en España: una experiencia volcánica en un entorno natural único

El trayecto hacia la cima, el punto más elevado de España con 3.718 metros sobre el nivel del mar, atraviesa antiguas coladas volcánicas y formaciones rocosas moldeadas por el tiempo

La escapada perfecta para volver

El reto de las aerolíneas y aeropuertos españoles: los retrasos aumentan un 55% en 2025 mientras las cancelaciones muestran leves mejoras

El 30% de los vuelos en España registró retrasos, situando la puntualidad como el principal problema para los pasajeros y uno de los mayores desafíos para las aerolíneas

El reto de las aerolíneas

Los 20 destinos que no te puedes perder en 2026, según ‘The Telegraph’

El próximo año se presenta como una gran oportunidad para descubrir destinos nuevos de una forma diferente y única

Los 20 destinos que no

El Parque Nacional de Komodo: la joya natural de Indonesia con playas paradisiacas e islas mágicas que es Patrimonio de la Humanidad

Este rincón del pacífico está considerado una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo y es el hogar de uno de los animales más fascinantes que existen

El Parque Nacional de Komodo:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La compra de Hispasat por

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro “es un gasto voluntario”

La semana más intensa de controles de alcohol y drogas de la DGT termina con 500 positivos al día y 233 detenidos

Radiografía de un fin de año marcado por el ‘Me Too’ en la política española: 11 denuncias, 3 acusados y 2 condenas

España 2025 en 25 imágenes

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina este 31 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 31 de diciembre

Cuántos euros me dan por un dólar este 31 de diciembre

Los precios de los huevos, la carne y el café siguen al alza: los alimentos que más se han encarecido en el último año

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

El FC Barcelona cierra el

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”