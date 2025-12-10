El exguitarrista de ‘Extremoduro’, Iñaki ‘Uoho’ Antón, ingresa en el hospital para ser operado el mismo día en que se conoce la muerte de Robe Iniesta

Iñaki ‘Uoho’ Antón, exguitarrista de Extremoduro durante una rueda de prensa. (Ricardo Rubio / Europa Press)

La muerte de Robe Iniesta a los 63 años ha provocado la reacción inmediata de fans, compañeros de profesión y de todo tipo de personalidades que han querido despedir y reconocer al líder de Extremoduro. Sin embargo, coincidiendo con la noticia de su fallecimiento, otra noticia relacionada con la mítica banda de rock en español ha surgido.

La muerte de Robe ha coindidido con el hecho de que otro miembro de Extremoduro ha sido hospitalizado. Se trata del guitarrista Iñaki Uoho Antón, quien ha sido ingresado para someterse a una intervención quirúrgica. “Si todo va bien requerirá un tiempo de reposo y convalecencia”, informan desde las redes sociales de Rebrote, su proyecto musical actual. “Os pedimos paciencia y comprensión en estos momentos”.

Tal y como han informado medios como la Cadena SER o El País, el guitarrista lleva tiempo padeciendo los síntomas de Covid persistente, una enfermedad que incluso le ha condicionado en sus actuaciones y le ha llevado a tener que parar sus giras forzosamente. "Estaba sin fuelle, no podía moverme", confesaba a este último medio al recordar cómo esta convalecencia le ha hecho quedarse fuera de los escenarios durante más de dos años.

El nuevo proyecto de varios miembros de ‘Extremoduro’

Desde las redes de Rebrote también han querido acordarse de la muerte de Robe con una fotografía en la que Uoho y el líder de Extremoduro aparecen juntos tocando en directo. “Vuela...”, escriben en esta publicación desde la banda, que hace menos de un mes sacó su primera canción y que ya tiene fechas programadas para el año que viene.

Uoho comenzó a vincularse con Extremoduro en la década de los 90. Con esta banda grabaría y produciría Agila, al mismo tiempo que formaba parte de otra mítica banda de la época, Platero y Tú, que giraría conjuntamente con el grupo de Robe en 1996. En 2006, años después del final de Platero y Tú y ante el parón compositivo de esta última banda impulsaría un nuevo grupo llamado Inconscientes junto a dos compañeros, Miguel Colino y José Ignacio Cantera, a los que se uniría Jon Calvo, proveniente de la banda Memoria de Pez.

Así es ‘Rebrote’

La presentación oficial Rebrote llegaría a finales de 2025, un nuevo proyecto en el que José Ignacio Cantera y Miguel Colino siguen incluidos, mientras que Jaime Moreno como vocalista (“el mejor que anda por aquí”, según expresaría el propio Uoho en sus redes sociales), Jaime Tejedor como segundo guitarrista e Íñigo López a cargo del piano serían las nuevas incorporaciones.

A los pocos días del anuncio, se lanzaría en diferentes plataformas La Flor De La Verbena, su primera canción. “Nos gustaría que la escuchaseis con cariño. O conduciendo por la autopista; o con la mejor compañía que tengáis a mano; o solos a toda candela. Es para vosotros; haced con ella lo que queráis”. Su primera fecha confirmada es en el Inverfest del año que viene, con una actuación en la Sala BUT de Madrid programada para el viernes 6 de marzo.