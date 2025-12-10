España Cultura

El exguitarrista de ‘Extremoduro’, Iñaki ‘Uoho’ Antón, ingresa en el hospital para ser operado el mismo día en que se conoce la muerte de Robe Iniesta

A través de un anuncio en sus redes sociales, el miembro de esta y otras bandas de rock español, como ‘Platero y tú’, ha anunciado que necesitará un tiempo de “reposo y convalecencia”

Guardar
Iñaki ‘Uoho’ Antón, exguitarrista de
Iñaki ‘Uoho’ Antón, exguitarrista de Extremoduro durante una rueda de prensa. (Ricardo Rubio / Europa Press)

La muerte de Robe Iniesta a los 63 años ha provocado la reacción inmediata de fans, compañeros de profesión y de todo tipo de personalidades que han querido despedir y reconocer al líder de Extremoduro. Sin embargo, coincidiendo con la noticia de su fallecimiento, otra noticia relacionada con la mítica banda de rock en español ha surgido.

La muerte de Robe ha coindidido con el hecho de que otro miembro de Extremoduro ha sido hospitalizado. Se trata del guitarrista Iñaki Uoho Antón, quien ha sido ingresado para someterse a una intervención quirúrgica. “Si todo va bien requerirá un tiempo de reposo y convalecencia”, informan desde las redes sociales de Rebrote, su proyecto musical actual. “Os pedimos paciencia y comprensión en estos momentos”.

Tal y como han informado medios como la Cadena SER o El País, el guitarrista lleva tiempo padeciendo los síntomas de Covid persistente, una enfermedad que incluso le ha condicionado en sus actuaciones y le ha llevado a tener que parar sus giras forzosamente. "Estaba sin fuelle, no podía moverme", confesaba a este último medio al recordar cómo esta convalecencia le ha hecho quedarse fuera de los escenarios durante más de dos años.

El nuevo proyecto de varios miembros de ‘Extremoduro’

Desde las redes de Rebrote también han querido acordarse de la muerte de Robe con una fotografía en la que Uoho y el líder de Extremoduro aparecen juntos tocando en directo. “Vuela...”, escriben en esta publicación desde la banda, que hace menos de un mes sacó su primera canción y que ya tiene fechas programadas para el año que viene.

Uoho comenzó a vincularse con Extremoduro en la década de los 90. Con esta banda grabaría y produciría Agila, al mismo tiempo que formaba parte de otra mítica banda de la época, Platero y Tú, que giraría conjuntamente con el grupo de Robe en 1996. En 2006, años después del final de Platero y Tú y ante el parón compositivo de esta última banda impulsaría un nuevo grupo llamado Inconscientes junto a dos compañeros, Miguel Colino y José Ignacio Cantera, a los que se uniría Jon Calvo, proveniente de la banda Memoria de Pez.

El cantante de Extremoduro Robe Iniesta en una entrevista

Así es ‘Rebrote’

La presentación oficial Rebrote llegaría a finales de 2025, un nuevo proyecto en el que José Ignacio Cantera y Miguel Colino siguen incluidos, mientras que Jaime Moreno como vocalista (“el mejor que anda por aquí”, según expresaría el propio Uoho en sus redes sociales), Jaime Tejedor como segundo guitarrista e Íñigo López a cargo del piano serían las nuevas incorporaciones.

A los pocos días del anuncio, se lanzaría en diferentes plataformas La Flor De La Verbena, su primera canción. “Nos gustaría que la escuchaseis con cariño. O conduciendo por la autopista; o con la mejor compañía que tengáis a mano; o solos a toda candela. Es para vosotros; haced con ella lo que queráis”. Su primera fecha confirmada es en el Inverfest del año que viene, con una actuación en la Sala BUT de Madrid programada para el viernes 6 de marzo.

Temas Relacionados

ExtremoduroCantantesMúsica españolaMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El día que el PP se rindió ante Robe Iniesta, tras 13 años de veto de Extremoduro en Plasencia

El acto de nombramiento debía de celebrarse la próxima primavera. En 1995, Robe y el grupo actuaron por última vez en su ciudad hasta 2008, tras varios desencuentros con el alcalde popular José Luis Díaz

El día que el PP

‘Percy Jackson’, la serie juvenil que arrasa en Disney+ basada en una saga literaria: mitología griega para todos los públicos

Se estrena la segunda temporada de esta ficción que nos sumerge en un mundo de fantasía basado en una saga de literaria

‘Percy Jackson’, la serie juvenil

¿El amor de tu vida o tu primer amor? La comedia romántica con toque fantástico que acaba de llegar a cines

Elizabeth Olsen, Callum Turner y Miles Teller protagonizan este extraño triángulo amoroso en pleno purgatorio

¿El amor de tu vida

Timothée Chalamet asegura que esta es la mejor actuación que ha hecho jamás: “Es importante que lo diga en voz alta, no quiero que la gente lo de por sentado”

El actor aspira al Oscar con su siguiente proyecto, que llega a los cines el mes que viene

Timothée Chalamet asegura que esta

Russell Crowe critica duramente ‘Gladiator 2′: “No entendieron lo que hizo especial la primera película”

El actor ha revelado sus opiniones después de ver la secuela nuevamente dirigida por Ridley Scott que llegó a cines el año pasado

Russell Crowe critica duramente ‘Gladiator
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José Tomé dimite como presidente

José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo y dejará sus cargos dentro del PSOE por denuncias de acoso

Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, detenida por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias

Suspendida la comparecencia en el Senado de ‘la Paqui’, mujer de Santos Cerdán, por una baja médica

España firma un plan de cooperación de seguridad con Catar: el narcotráfico o el terrorismo son algunas de las claves

Un ex guardia civil que perdió la pierna tras un accidente de tráfico estando de servicio no consigue la incapacidad permanente absoluta

ECONOMÍA

¿Se puede cobrar la Lotería

¿Se puede cobrar la Lotería de Navidad sin el décimo? Lo que dice la Justicia y en qué casos es posible

Precio de la luz baja ligeramente, pero seguirá muy cara este 11 de diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Precio del aceite de oliva en España este 10 de diciembre

Carlos Romera, experto en seguros: “Estas ocho cosas las cubre el seguro de hogar y no lo sabes”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”