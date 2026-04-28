Uno de los mejores paradores de España: un palacio del siglo XVII donde se hospedó Napoleón Bonaparte

Este imponente edificio es uno de los alojamientos más singulares de Burgos gracias a que entre sus muros se han vivido acontecimientos de gran relevancia para la historia de nuestro país

Con el buen tiempo, las ganas de viajar parecen multiplicarse. Y lo cierto es que no es necesario salir de España para disfrutar de unos días de desconexión en un lugar de cuento, como es el caso de los paradores. Aunque son muchas las opciones que existen, es Burgos la ciudad que alberga uno de los mejores del país. Se trata de un palacio del siglo XVII, que destaca por su riqueza histórica, ya que en él se hospedó Napoleón Bonaparte antes de convertirse en un alojamiento turístico.

El Parador de Lerma tiene una historia singular que lo distingue dentro de la red de alojamientos históricos en España. Antes de abrir sus puertas al turismo, el edificio funcionaba como un palacio del siglo XVII, concebido para concentrar poder e influencia en un enclave estratégico de Castilla. Entre sus huéspedes ilustres figura Napoleón Bonaparte, un dato que pocos establecimientos pueden igualar.

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Actualmente, el Parador de Lerma ofrece la oportunidad de alojarse en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural. La experiencia va más allá del confort habitual, ya que dormir en este lugar significa habitar un espacio creado originalmente para impresionar, mucho tiempo antes de que surgiera el concepto moderno de hotel.

Un palacio con cuatro torres y más de 200 balcones de piedra

Parador de Lerma, en Burgos. (Shutterstock)

El Parador de Lerma se ubica en el antiguo Palacio Ducal, una construcción encargada a comienzos del siglo XVII por el Duque de Lerma, valido de Felipe III. El edificio se distingue por su arquitectura sobria y de gran escala, donde destacan cuatro torres —un elemento poco habitual, ya que lo común eran solo dos— y 210 balcones de piedra.

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La elección de Lerma como emplazamiento respondía a motivos estratégicos. La localidad, que hoy cuenta con unos 2.600 habitantes, se consolidó durante varios años como un importante centro político. El palacio formaba parte de un conjunto urbano diseñado para expresar ese poder y llegó a servir como residencia de la corte en tiempos de Felipe V.

Durante la Guerra de la Independencia, las tropas francesas ocuparon el edificio y Napoleón Bonaparte se hospedó allí durante una de sus campañas en la península. Este episodio ilustra el valor estratégico del palacio, situado en un punto clave de comunicaciones y preparado para recibir a figuras de relevancia internacional.

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En el siglo XXI, se convirtió en un hotel

Parador de Lerma, en Burgos. (Paradores.es)

Con el transcurso de los años, el antiguo Palacio Ducal de Lerma dejó de cumplir su función original y fue adaptándose a distintos usos. Durante la Guerra Civil y los primeros meses de la posguerra, el edificio llegó a funcionar como prisión. Su transformación en Parador Nacional se concretó en el siglo XXI, tras una restauración realizada en 2003 que conservó en gran medida la estructura histórica.

El acceso al Parador revela la amplitud de los patios interiores y pasillos de notable altura, características que evocan un edificio institucional más que un establecimiento hotelero. Las habitaciones combinan elementos históricos con aportes contemporáneos de manera discreta.

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El restaurante del Parador apuesta por la gastronomía local, con una carta centrada en productos de la región. Entre las especialidades figuran el lechazo asado, el queso de Burgos y la morcilla de arroz, presentados sin reinterpretaciones.