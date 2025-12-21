Viajes

La impresionante ruta por los Picos de Europa que conduce al refugio más inaccesible de España: 2.000 metros de desnivel e increíbles vistas

Este itinerario cuenta con unos 30 kilómetros de longitud y supone pasar la noche en uno de los refugios de montaña más espectaculares de España

Refugio Jou de los cabrones
Refugio Jou de los cabrones (Wikiloc).

Descubrir Asturias, esa tierra donde la montaña y el mar parecen competir por el protagonismo, es dejarse seducir por paisajes de otro mundo. Y en lo más alto de ese mundo, después de haber dejado atrás todo vestigio de civilización, surge el refugio Jou de los Cabrones. Asentado a más de 2.000 metros de altitud, este diminuto enclave se presenta como el guardián del Macizo Central de los Picos de Europa, atrapado entre paredes de roca, historias de alpinistas y amaneceres que solo conocen quienes se atreven a desafiarlo. Aquí, el silencio es absoluto, salvo por el rumor del viento entre las peñas y el eco de los pasos que, tras horas de recorrido, anuncian la llegada del viajero al refugio más alto de Asturias y también el más inaccesible de toda España.

La panorámica que se despliega en el Jou de los Cabrones compensa con creces el esfuerzo. Rodeado por picos míticos como el Pico Cabrones y la legendaria silueta del Naranjo de Bulnes —el Picu Urriellu—, el refugio invita a una desconexión total. La luz del atardecer tiñe de dorado la Collada del Agua, mientras la sombra del Torre Cerredo se alarga sobre este inhóspito “jou”, término local para estas depresiones kársticas. La atmósfera, cargada de historia y soledad, evoca la travesía de los cabreros que antaño pernoctaban aquí junto a sus rebaños y que han dejado a los rebecos el legado de saltar entre pedregales donde, siglos atrás, solo los mejores montañeros de Asturias se atrevían a entrar.

La ruta: un desafío circular entre cumbres, roca y leyenda

Refugio Jou de los Cabrones,
Refugio Jou de los Cabrones, en Asturias (Turismo Asturias).

Llegar al Jou de los Cabrones no es un simple paseo. Según el portal web animalesviajeros.es, se trata de un itinerario de 30 km de ruta circular, 2.200 metros de desnivel positivo acumulado, y el doble de bajada, dispersas en dos jornadas que exigen cabeza fría, piernas fuertes y una mochila bien cargada. Todo empieza en el pequeño Sotres, el pueblo más alto del Parque Nacional de los Picos de Europa. Desde aquí, el senderista inicia la marcha cuesta abajo entre pastos y cabañas de piedra, cruzando las Invernales del Texu. Después de Pandébano, una amplia pradera animada por vacas y nieblas caprichosas, se asume la ascensión continua. El Collado Pandébano, a menudo saturado de coches en temporada alta, es el último punto amable: desde aquí, la senda se interna hacia los dominios verticales del Urriellu a través de bosques de hayas y prados.

Más allá del Collado Pandébano el paisaje muta, dejando atrás laderas amables por una geografía casi lunar: los valles y crestas de origen glaciar dirigen al viajero hacia la legendaria Vega de Urriellu, cobijada bajo la silueta imponente del Naranjo de Bulnes. La dureza del recorrido se incrementa a medida que avanzan los kilómetros y el sendero exige precisión, especialmente en la zona alpina de la Corona del Raso, sembrada de grandes bloques de roca y restos de antiguas avalanchas.

La recta final suma pequeñas trepadas y bifurcaciones técnicas hasta que, tras superar lapiaces y pendientes, se revela la depresión del Jou de los Cabrones, con su refugio aguardando como recompensa. Aquí, la naturaleza regala atardeceres únicos desde la Collada del Agua, rodeados de cumbres míticas. La bajada, vertiginosa y salpicada de pasos con cuerda, lleva por la Cuesta del Trave y las majadas de Amuesa hasta el solitario pueblo de Bulnes, donde un plato de fabada recompone fuerzas antes del último ascenso a Pandébano. La llegada a Sotres corona una travesía que es, a la vez, desafío físico, experiencia de aislamiento y celebración de la belleza más indómita de Asturias.

Una de las rutas más bonitas de Asturias: recorre las montañas de un parque natural y descubre un maravilloso lago glaciar.

Consejos y recomendaciones

La travesía circular desde Sotres hasta el refugio Jou de los Cabrones suma treinta kilómetros en total, divididos casi por igual en dos días. El desnivel positivo es de 2.200 metros y el negativo igual, repartidos en ascensos y descensos exigentes. Completándola en dos jornadas, y con paradas, se necesitan unas nueve horas de ida y otras tantas de vuelta, siempre dependiendo de la forma física.

No es una ruta apta para principiantes: la distancia, el fuerte desnivel y la presencia de pasos técnicos, algunos con cuerdas, la hacen solo recomendable para senderistas experimentados. Niños y personas con movilidad reducida deben evitarla, y la bicicleta está completamente descartada. En señalización, el tramo hasta el Picu Urriellu sigue el PR-PNPE 21; a partir de ahí, hay que orientarse por jitos. El regreso hacia Sotres, pasando por Bulnes, emplea en parte el PR-PNPE 18 antes de abandonar el sendero oficial.

