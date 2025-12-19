El monumento español que ha acaparado más miradas este 2025 tras alcanzar un récord histórico

Interior de la Sagrada Familia (Sagrada Familia)

En 2025, la arquitectura española volvió a captar la atención mundial gracias a un logro que marca un antes y un después en la historia de los grandes monumentos. El país fue testigo de cifras récord en el turismo cultural y de un reconocimiento internacional que lo coloca en la cima de los hitos arquitectónicos recientes.

Barcelona, ciudad reconocida por unir tradición y modernidad, se consolidó como epicentro de esta efeméride con su símbolo más emblemático. El monumento protagonista, cuya construcción comenzó en 1882, destaca por su estilo singular y por haber sido durante décadas una obra inacabada.

Su atractivo internacional se refleja en el crecimiento constante de visitantes y en su papel central en la agenda cultural de la ciudad, especialmente ante la inminente conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí en 2026, el arquitecto que revolucionó el proyecto original y lo dotó de una profundidad simbólica única.

Hito histórico

La Sagrada Familia alcanzó en 2025 un hito histórico al convertirse en la iglesia más alta del mundo, tras instalarse la estructura que corona la Torre de Jesús. Ahora, la altura del edificio llega a los 162,91 metros, superando a la Catedral de Ulm, en Alemania, que medía 161,53. Este avance refuerza el carácter icónico del templo, que también logró su máximo histórico de visitantes: 4.833.658, un 2,7 % más que el año anterior, según cifras de National Geographic.

La Sagrada Familia, en Barcelona (Adobe Stock).

La basílica nació como un proyecto expiatorio impulsado por la Asociación de Devotos de San José. Cuando Gaudí asumió la dirección un año después de colocarse la primera piedra, redefinió el concepto del templo, apartándose del historicismo inicial. Ideó una “biblia en piedra” que transmitiera el cristianismo mediante arquitectura, luz y referencias naturales. Más de 140 años después, la evolución del edificio ha estado marcada por fases de avance y desafíos.

La muerte de Gaudí en 1926, atropellado por un tranvía, supuso un punto de inflexión. Durante la Guerra Civil, la destrucción de planos originales obligó a los sucesores a reconstruir el proyecto sobre la base de fotografías y testimonios. A pesar de estos retos, la obra ha combinado tradición y tecnología en su avance. Chiara Curti, arquitecta, ha destacado a National Geographic, el singular equilibrio entre el pasado y la innovación logrado por el templo.

Otros monumentos destacados

La discusión sobre la fecha de conclusión se mantiene activo todavía. Aunque se había fijado 2026 como objetivo simbólico, varios factores han pospuesto la finalización. El templo se reafirma como un icono universal ligado al paso del tiempo y a la fe, manteniendo su capacidad de atracción para creyentes y admiradores de la arquitectura.

Activistas de Futuro Vegetal lanzan tintes contra fachada de la Basílica de la Sagrada Familia. (Europa Press)

En 2025, otros monumentos destacados han compartido protagonismo. La Basílica de San Pedro, en Roma, fue escenario del Jubileo de la Esperanza y del cónclave que eligió a León XIV tras el fallecimiento del Papa Francisco. El templo incorporó restauraciones y nueva iluminación. A nivel nacional, la Alhambra de Granada superó los 2,7 millones de visitantes y recibió atención en estudios y publicaciones recientes.

Por su parte, la Isla de Pascua volvió a ser noticia con investigaciones que demostraron que los moáis se desplazaron en vertical y que su construcción se distribuyó entre pequeños grupos independientes, según National Geographic. El uso de drones y modelado 3D renovó las perspectivas sobre este enigma del patrimonio mundial.