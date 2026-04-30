España

Marta Pombo y su padre explotan contra Ana Brito tras sus duras palabras sobre su trabajo en redes sociales: “No aportan nada las influencers de lifestyle”

La hermana y el padre de María Pombo han cargado contra la comunicadora, que ha asegurado que las influencers de lifestyle “se van a acabar”

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Marta Pombo y Ana Brito, en imagen de archivo (Europa Press)
Marta Pombo y Ana Brito, en imagen de archivo (Europa Press)

Las recientes declaraciones de Ana Brito en el pódcast de Nacho Gay en Vanitatis han desencadenado una oleada de respuestas entre algunas influencers de lifestyle en España, destacando la contundente reacción de integrantes del clan Pombo. Brito, quien se ha identificado en numerosas ocasiones como la “antiinfluencer” y es conocida por ocultar detalles de su vida privada, incluidos sus dos embarazos, ha aventurado que este tipo de creadoras podría estar viviendo sus últimos momentos de auge.

En el pódcast, Ana Brito ha afirmado: “Yo tengo una crisis con el mundo influencer, jartísima. Cuando yo hablo de influencers, me refiero a las influencers de lifestyle, quiero dejar eso claro". Lo que la compañera de Xuso Jones en Poco se habla plantea es que el modelo de contenido basado en la vida cotidiana está abocado a desaparecer, frente a perfiles que destaquen por especialización profesional..

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“Yo siempre he creído que este tipo de influencers se van a acabar y las que van a emerger son a las que sigues por su profesión, como a un fotógrafo", se ha sincerado Ana Brito. “Te fías de su opinión y por sus valores. No aportan nada las influencers de lifestyle, es una autocrítica. Que yo me veo viendo a las chavalas que sigo, que tienen 35 años, con hijos, una casa en la playa… Esa vida no es verdad, porque me genera toxicidad. Las he silenciado”, ha sentenciado.

Los vecinos que ‘cuidan’ del palacio de Boadilla se levantan contra el festival de María Pombo: “Es caprichoso, un disparate innecesario y un riesgo”.

La respuesta de Marta Pombo

Las manifestaciones directas de Ana Brito han provocado una respuesta inmediata de Marta Pombo, quien no se ha sentido reconocida en la visión de su compañera: “Pues yo no tengo profesión como tal. Soy influencer lifestyle, hago deporte porque quiero estar fuerte, tengo tres hijas y un marido estupendo. Vivo en un piso de alquiler y pude comprarme una casa en Cantabria. He pasado por un divorcio, una depresión y ahora te cuento mi vida más feliz que un regaliz".

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En su intervención, la hermana de María Pombo ha respondido de manera explícita a las palabras de Brito con una reflexión sobre la inseguridad y la necesidad de reafirmación, concluyendo: “Para mí, la gente que trata de infravalorar a otras personas, necesitan hacerlo para reafirmar su valor de alguna manera por pura inseguridad en algún aspecto de su vida”.

Los miembros de la familia Pombo (PRIME VIDEO).
Los miembros de la familia Pombo (PRIME VIDEO).

Otras ‘influencers’ se suman a la polémica

La controversia no se ha limitado a Marta Pombo. Otros protagonistas del entorno Pombo, como su padre Víctor, conocido como Vituco o Papín, han aportado su visión sobre las palabras de Brito: ”Pues descansa y disfruta. No te empaches de vida que te saturan. Todo son prejuicios“. Las reacciones, recogidas tras el pódcast, muestran la rapidez con la que la comunidad de lifestyle se ha sentido aludida por el diagnóstico de Brito.

La controversia ha trascendido el núcleo del clan Pombo para alcanzar a otras voces consolidadas en el universo digital. Raquel Bonbon Reich ha sido una de las más duras y ha subrayado las diferencias en el trabajo diario de las influencers: “Entiendo que no le de valor a nada si tiene una persona para su familia la cuide, una persona que la viste a diario, una persona que la graba, otra que la edita, otra que le sube todo el contenido”

Su crítica ha ido directa contra Ana Brito: “No sabe ni que es autograbarse un vídeo, editarlo ella y entrar a sus redes sociales y subirlo ella, eso ella no lo hace, se lo hacen, entiendo que no dé valor a nada. No podemos juzgarla, aunque ella puede juzgar a todo. Bueno, describe bastante la hipocresía que vivimos”.

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