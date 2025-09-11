El nuevo dron subterráneo de Arquimea: aportará agilidad y conocimiento de los lugares de más difícil acceso

Dron subterráneo Q-SCOUT (Arquimea)

Un nuevo dron irrumpe en la industria de defensa. Las aeronaves no tripuladas avanzan a un ritmo muy veloz, con muchos tipos distintos según funciones, tamaño, ámbito de desarrollo o capacidad. En este caso, Arquimea presenta una gran innovación, pues se trata de un dron que viajará bajo tierra.

La compañía española de tecnología Arquimea y la firma especializada Hovering Solutions han formalizado un acuerdo estratégico para el desarrollo y la comercialización de un sistema aéreo autónomo destinados a entornos subterráneos en el ámbito de la defensa. Confirmaron esta colaboración en Londres durante la feria DSEI el 9 de septiembre de 2025.

El resultado más importante de este acuerdo es el Q-SCOUT, un “sistema merodeador subterráneo” no tripulado. Este dron de pequeñas dimensiones ya está disponible para las fuerzas armadas y se caracteriza por su funcionamiento autónomo durante largos periodos en lugares donde la comunicación tradicional resulta imposible.

Cómo es el Q-SCOUT

El Q-SCOUT se presenta como un sistema autónomo subterráneo (UAUS, por sus siglas en inglés) desarrollado específicamente para satisfacer los desafíos de defensa en infraestructuras críticas donde el acceso resulta especialmente complicado. Con su tamaño reducido, el dron combina agilidad, resistencia y tecnología avanzada en sensores, proporcionando inteligencia operativa en tiempo real.

La organización detalló que el dispositivo se ha concebido para operaciones de inspección, merodeo, vigilancia, mapeo y reconocimiento en tuberías, túneles y otros espacios de difícil acceso, empleando módulos de carga útiles adaptables. También remarcó que utiliza tecnologías de navegación de última generación y sensores inteligentes que facilitan desplegar la misión sin GPS ni radio, lo que amplía las posibilidades para los equipos operativos bajo tierra.

Según la compañía, el nuevo sistema responde a necesidades tanto de seguridad como de eficiencia en tareas de reconocimiento militar y protección de infraestructuras. Permite acceder a túneles y conductos cerrados para detectar amenazas o anomalías sin exponer a personal. Los túneles y espacios bajo tierra son lugares complejos de analizar y defender por la inexactitud a la hora de ubicar riesgos y peligros.

Importancia del proyecto

“Este acuerdo nos permite aunar la experiencia de Arquimea en el desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas de munición merodeadora inteligentes con el conocimiento especializado de Hovering Solutions en sistemas autónomos subterráneos para ofrecer a las fuerzas armadas una solución única que ya está disponible para su operación en las misiones actuales”, afirmó Manuel Martín Flórez, director general de Defensa de Arquimea.

La iniciativa refuerza la posición de Arquimea en el mercado de soluciones tecnológicas avanzadas para defensa. De acuerdo con la empresa, Q-SCOUT ya opera en escenarios reales, y demuestra que puede proporcionar a las fuerzas armadas europeas una alternativa para tareas que requieren operación sin intervención humana directa ni acceso a sistemas de navegación tradicionales.

Fran Espada, CEO y fundador de Hovering Solutions, destacó que “el dron autónomo subterráneo representa un paso adelante en la capacidad de explorar y monitorizar espacios inaccesibles de forma segura”. Las dos entidades han resaltado este proyecto como un gran paso adelante en su propio desarrollo y una gran oportunidad para las fuerzas armadas.