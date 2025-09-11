España

El nuevo dron subterráneo de Arquimea: aportará agilidad y conocimiento de los lugares de más difícil acceso

La compañía española se une a Hovering Solutions en este proyecto

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Dron subterráneo Q-SCOUT (Arquimea)
Dron subterráneo Q-SCOUT (Arquimea)

Un nuevo dron irrumpe en la industria de defensa. Las aeronaves no tripuladas avanzan a un ritmo muy veloz, con muchos tipos distintos según funciones, tamaño, ámbito de desarrollo o capacidad. En este caso, Arquimea presenta una gran innovación, pues se trata de un dron que viajará bajo tierra.

La compañía española de tecnología Arquimea y la firma especializada Hovering Solutions han formalizado un acuerdo estratégico para el desarrollo y la comercialización de un sistema aéreo autónomo destinados a entornos subterráneos en el ámbito de la defensa. Confirmaron esta colaboración en Londres durante la feria DSEI el 9 de septiembre de 2025.

El resultado más importante de este acuerdo es el Q-SCOUT, un “sistema merodeador subterráneo” no tripulado. Este dron de pequeñas dimensiones ya está disponible para las fuerzas armadas y se caracteriza por su funcionamiento autónomo durante largos periodos en lugares donde la comunicación tradicional resulta imposible.

Así se encuentra en estos momentos el parking del centro comercial Bonaire en Valencia. Imágenes captadas por drones de la Unidad Aérea. (Cuenta de X de la Policía Nacional)

Cómo es el Q-SCOUT

El Q-SCOUT se presenta como un sistema autónomo subterráneo (UAUS, por sus siglas en inglés) desarrollado específicamente para satisfacer los desafíos de defensa en infraestructuras críticas donde el acceso resulta especialmente complicado. Con su tamaño reducido, el dron combina agilidad, resistencia y tecnología avanzada en sensores, proporcionando inteligencia operativa en tiempo real.

La organización detalló que el dispositivo se ha concebido para operaciones de inspección, merodeo, vigilancia, mapeo y reconocimiento en tuberías, túneles y otros espacios de difícil acceso, empleando módulos de carga útiles adaptables. También remarcó que utiliza tecnologías de navegación de última generación y sensores inteligentes que facilitan desplegar la misión sin GPS ni radio, lo que amplía las posibilidades para los equipos operativos bajo tierra.

Según la compañía, el nuevo sistema responde a necesidades tanto de seguridad como de eficiencia en tareas de reconocimiento militar y protección de infraestructuras. Permite acceder a túneles y conductos cerrados para detectar amenazas o anomalías sin exponer a personal. Los túneles y espacios bajo tierra son lugares complejos de analizar y defender por la inexactitud a la hora de ubicar riesgos y peligros.

Imágenes aéreas de un dron grabando cómo ha quedado el pueblo suizo

Importancia del proyecto

“Este acuerdo nos permite aunar la experiencia de Arquimea en el desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas de munición merodeadora inteligentes con el conocimiento especializado de Hovering Solutions en sistemas autónomos subterráneos para ofrecer a las fuerzas armadas una solución única que ya está disponible para su operación en las misiones actuales”, afirmó Manuel Martín Flórez, director general de Defensa de Arquimea.

La iniciativa refuerza la posición de Arquimea en el mercado de soluciones tecnológicas avanzadas para defensa. De acuerdo con la empresa, Q-SCOUT ya opera en escenarios reales, y demuestra que puede proporcionar a las fuerzas armadas europeas una alternativa para tareas que requieren operación sin intervención humana directa ni acceso a sistemas de navegación tradicionales.

Fran Espada, CEO y fundador de Hovering Solutions, destacó que “el dron autónomo subterráneo representa un paso adelante en la capacidad de explorar y monitorizar espacios inaccesibles de forma segura”. Las dos entidades han resaltado este proyecto como un gran paso adelante en su propio desarrollo y una gran oportunidad para las fuerzas armadas.

Temas Relacionados

DronesArmasFuerzas ArmadasFuerzas Armadas EspañaMilitaresMilitares EspañaEjércitoEjército EspañaEjército de TierraEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

Gilles Armstrong, director de Eurodrone en Airbus, ha hablado confirmar el avance positivo

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza

El queso de Burgos ya tiene su propia Indicación Geográfica Protegida: una historia de frío y ovejas

Con esta nueva IGP las indicaciones geográficas agroalimentarias DOP e IGP en España suman ya un total de 222

El queso de Burgos ya

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex

El motivo por el que no debes cortar la fruta en horizontal, según un médico: “Puede llevar a la asfixia”

El doctor Felices aconseja cortar los alimentos en vertical para facilitar el paso por la garganta

El motivo por el que

Una jubilada regresa en taxi a casa tras una operación y la compañía le cobra 750 euros a la Seguridad Social por el trayecto

Un error en la dirección de la paciente, que estaba recién intervenida, generó una factura desorbitada y ha provocado que se abra una investigación

Una jubilada regresa en taxi
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

Un profesor y un alumno fueron apuñalados en un instituto por un hombre que ya planeó un asesinato masivo en 2024

Un hombre iba caminando hacia al trabajo y comenzó a notar calor en su bolsillo: se le habían incendiado la tarjeta bancaria

La razón por la que nunca debes saludar a un helicóptero: “Puede poner en peligro el operativo”

Pere Navarro, director de la DGT: “No se va a prohibir conducir por razones de edad, dependerá de las condiciones psicofísicas del conductor”

ECONOMÍA

Una jubilada regresa en taxi

Una jubilada regresa en taxi a casa tras una operación y la compañía le cobra 750 euros a la Seguridad Social por el trayecto

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 5 de septiembre

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 8 de septiembre

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025 un perrito, un gatito y un periquito son capaces de enseñar una vivienda y venderla”

Si te despiden disciplinariamente por algo que no has hecho, esto es lo que deberías hacer, según un abogado: “No te quedes de brazos cruzados”

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”