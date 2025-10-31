La Sagrada Familia de Barcelona se consolida como la iglesia más alta del mundo, creciendo en los próximos meses hasta alcanzar los 172 metros de altura

La Sagrada Familia, en Barcelona (Adobe Stock).

El ascenso de la Sagrada Familia a la cima de la arquitectura religiosa mundial quedó sellado el jueves, cuando la basílica de Barcelona alcanzó los 162,91 metros de altura, superando por primera vez a la catedral alemana de Ulm y convirtiéndose en la iglesia más alta del planeta. Este logro se materializó tras la instalación de una pieza clave en la torre central, un avance que marca un nuevo capítulo en la historia de la obra maestra de Antoni Gaudí.

La diferencia que separa ahora a la Sagrada Familia de la Ulmer Münster es de apenas 1,38 metros, ya que la catedral luterana gótica de Ulm, finalizada en 1890, mantenía el récord con sus 161,53 metros. La colocación de la primera parte de la Torre de Jesucristo, ubicada en lo alto de la nave central, fue el momento determinante que permitió a la basílica barcelonesa superar este hito. Una grúa se encargó de instalar la pieza durante la mañana del jueves, en el marco de la fase final de construcción de la torre central, que alcanzará los 172 metros en los próximos meses.

Desde el inicio de las obras en 1882, la Sagrada Familia se ha convertido en un símbolo de perseverancia arquitectónica. Gaudí, consciente de la magnitud de su proyecto, nunca pensó que llegaría a ver la basílica terminada. Al morir, solo una de las numerosas torres estaba concluida. No obstante, el ritmo de construcción se ha acelerado de manera significativa en las últimas décadas, impulsado por los ingresos generados por el turismo internacional.

Durante 2024, 4,9 millones de personas abonaron su entrada para visitar la basílica, de los cuales el 15% procedía de Estados Unidos. Este flujo constante de visitantes, atraídos por la singularidad de la estética de Gaudí —que fusiona el simbolismo católico con formas orgánicas—, ha permitido financiar la continuación de las obras. Los trabajos en las fachadas y la decoración interior seguirán desarrollándose durante varios años, y las previsiones apuntan a que la construcción estará completamente finalizada en aproximadamente una década.

ESPAÑA-SAGRADA FAMILIA (AP Foto/Emilio Morenatti)

El año 2026 será especialmente significativo, ya que se conmemorará el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. La iglesia prepara una serie de eventos para homenajear el legado del arquitecto catalán, cuya influencia se extiende más allá de la Sagrada Familia, abarcando otros edificios emblemáticos en Barcelona y diversas ciudades de España. Convertida ahora en la iglesia más alta del mundo, la Sagrada Familia se consolida como el mayor testimonio del genio creativo de Gaudí y de su visión inconfundible del arte sacro.

Las iglesias más altas del mundo

No existen demasiadas iglesias que sean de un tamaño considerablemente pequeño. La inmensa mayoría gozan de tamaños inmensos. La necesidad de esto bien la cuenta la Torre de Babel, que explica que los descendientes de Noé aspiraban a alcanzar la cúspide del cielo. En la Edad Media esta tradición continuó y se dio lugar a las iglesias más altas del mundo. Actualmente, algunas de ellas son: la Iglesia Mayor de Ulm, Basílica de Nuestra Señora de la Paz, Catedral de Colonia, Catedral del Nuestra Señora de Ruan, Iglesia de San Nicolás (St. Nikolai) o nuestra representante estrella: la Sagrada Familia de Barcelona.