5 vuelos por menos de 60 euros ida y vuelta desde Madrid y Barcelona para viajar a Europa y Canarias en el mes de enero

Valle de Agaete, en Gran Canaria (Adobe Stock).

Con el final de la Navidad, enero se presenta como el momento ideal para descansar y volver a la rutina, pero también para aprovechar y realizar el primer viaje del año. Sin embargo, la ya famosa cuesta de enero puede complicar los planes, aunque existen muchas opciones en las que el viajero puede cuidar el bolsillo y disfrutar de increíbles destinos. Es por ello que desde Infobae España hemos hecho una selección de 5 vuelos por menos de 60 euros a destinos europeos y a las islas Canarias, con ayuda de la plataforma vuelosbaratos.es.

**Sin embargo, hay que destacar que los precios expuestos son los que aparecen en el día de publicación de este artículo, por lo que se recomienda revisarlos por si ha habido algún cambio. Para encontrarlos hay que establecer los siguientes filtros en la web mencionada anteriormente: elegir la opción de “Los destinos más baratos”, establecer el origen en Madrid o Barcelona, filtrar las fechas de ida y vuelta del 1 al 31 de octubre y fijar un precio máximo de 60 euros.

Barcelona - Tánger Ibn Batouta (45 €)

Tánger, en Marruecos (Adobe Stock).

El primer viaje propuesto para el mes de enero parte desde el aeropuerto de Barcelona El Prat en dirección a Tánger, en Marruecos. Este vuelo tiene un precio de 41 euros y sale el día 12 de enero a las 13:20 horas y vuelve el 18 de enero a las 07:15 horas. Tiene una duración de 2 horas y es sin escalas.

Al despertar, Tánger despliega su mezcla cautivadora de aromas, sonidos y colores. Las calles de la medina serpentean entre casas encaladas, mientras el bullicio del zoco revela la vida diaria: comerciantes ofrecen especias y dulces, el aire se impregna de menta y pan recién horneado. En la kasbah, el silencio contrasta con la vista impresionante del Estrecho, donde África y Europa casi se rozan. Cafés legendarios evocan la huella de escritores y bohemios. Entre la brisa marina y la luz dorada, la ciudad invita a perderse, atrapando al visitante en su atmósfera única de frontera y promesa.

Madrid - Milán Malpensa (46 €)

El primer viaje propuesto para el mes de enero parte desde el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas en dirección a Milán, en Italia. La ida es el día 17 de enero a las 10:25 h y la vuelta el día 19 de diciembre a las 07:10 h. Es un vuelo sin escalas que dura 2 horas y 15 minutos.

El centro histórico de Milán fascina con su mezcla de modernidad y tradición. La imponente Catedral, el Duomo di Milano, se erige como símbolo indiscutible de la ciudad, mientras que la Galería Vittorio Emanuele II, con sus elegantes tiendas y cafés, conecta el pasado con el presente. Milán también se distingue por ser capital internacional de la moda, albergando prestigiosos desfiles y exclusivas boutiques en el famoso Quadrilatero della Moda. Los amantes del arte encuentran en Santa Maria delle Grazie la oportunidad de admirar “La última cena” de Leonardo da Vinci.

Madrid - Londres Stansted (55 €)

El Támesis, en Londres (ShutterStock).

Por solo 55 euros se puede visitar una de las capitales más fascinantes de Europa. Este vuelo desde el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas sale el 14 de enero a las 10:00 h y regresa el 19 de enero a las 09:35 h. El vuelo no tiene escalas y tiene una duración de 2 horas y 30 minutos.

Resulta ideal para una escapada breve en la que explorar Londres y sus principales símbolos, desde el Big Ben hasta Trafalgar Square o la emblemática Oxford Street. Todos estos puntos clave se pueden descubrir y conocer en profundidad gracias a un free tour, una manera cómoda de adentrarse en la historia y curiosidades de la ciudad. Además, si apetece visitar un museo, la alternativa más recomendable es el British Museum: su entrada es gratuita y su colección es una de las más destacadas del mundo.

Madrid - Gran Canaria (55 €)

Los destinos nacionales y concretamente las islas son otro de los viajes imprescindibles para este mes. Por solo 55 euros se puede disfrutar de los encantos de Gran Canaria. El viaje comienza el 17 de enero a las 20:05 h y regresa el 19 a las 21:15. Es un vuelo sin escalas y con una duración de 2 horas y 55 minutos.

Al recorrer Gran Canaria, sorprenden la variedad y vitalidad de sus paisajes: desde las dunas doradas de Maspalomas hasta los abruptos barrancos interiores coronados por pinares. El ambiente cambia con cada kilómetro, alternando pueblos blancos, playas de arena fina y espectaculares acantilados sobre el Atlántico. En Las Palmas, la vitalidad urbana convive con la historia colonial de Vegueta y el lento deambular por sus plazas. La gastronomía insular invita a detenerse entre guachinches y mercados. En la isla, la luz cálida del atardecer, la brisa salina y el calor humano consiguen que el viajero nunca quiera marcharse.

Barcelona - Sevilla (57 €)

Por último, Sevilla se alza como otro de los destinos ideales para disfrutar en el mes de enero. El viaje parte desde Barcelona El Prat el día 15 de enero a las 10:20 h y regresa el 19 a las 10:15 h. El vuelo tiene una duración de 1 hora y 45 minutos y es sin escalas.

Al pasear por Sevilla, el viajero siente cómo historia y vida cotidiana se entrelazan en cada rincón. Las callejuelas del barrio de Santa Cruz resguardan patios sembrados de azahar, mientras la Giralda observa majestuosa el bullicio. En la Plaza de España, la luz resbala sobre los azulejos y el murmullo del río Guadalquivir aporta ritmo al paseo. Tapas en una taberna, risa compartida en una terraza y el eco de una guitarra flamenca dan forma a una ciudad donde la tradición y la modernidad conviven. En Sevilla, el tiempo se saborea entre calles, plazas y leyendas vivas.