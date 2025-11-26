Si quieres irte de viaje, no compres todavía los billetes de avión: este es el día en el que estarán más baratos

Las autoridades suecas requieren que los viajeros presenten los boletos de ida y vuelta para demostrar que no permanecerán más de 90 días en el país - crédito Shutterstock

Las últimas semanas de noviembre y las primeras de diciembre han traído consigo una nueva tendencia en el sector de los viajes: el Travel Deal Tuesday. Esta jornada, que se sitúa justo después del Black Friday y el Cyber Monday, se ha consolidado como una oportunidad para encontrar billetes de avión, reservas de hotel y excursiones a precios considerablemente reducidos. Según ha explicado Juan Pedro Chuet-Missé en National Geographic, esta moda, originada en Estados Unidos en 2017, ha ido ganando terreno y actualmente las compañías españolas también se han sumado a la iniciativa.

El Travel Deal Tuesday surge como respuesta a la necesidad de las aerolíneas de llenar plazas en rutas con menor demanda y de incentivar las reservas anticipadas para la temporada baja. De este modo, las aerolíneas estadounidenses aprovechan el impulso de las compras generado por el Black Friday y el Cyber Monday para ajustar sus tarifas y asegurar la ocupación de sus aviones.

Esta estrategia ha sido adoptada también por sectores como la hostelería y el ocio. De hecho, la consultora Mckinsey & Company ha señalado que las búsquedas relacionadas con el Travel Tuesday han experimentado un incremento del 500%. Así que los precios bajarán exponencialmente y si quieres viajar el día perfecto para gestionarlo es el 2 de diciembre.

Consejos para aprovechar las ofertas

A la hora de beneficiarse de las promociones del Travel Deal Tuesday, es fundamental definir el presupuesto y las fechas disponibles para viajar. La flexibilidad es clave, ya que los mejores precios suelen encontrarse para vuelos en martes o miércoles, días tradicionalmente menos demandados que los fines de semana. Además, conviene comparar precios entre diferentes plataformas y los portales de las propias aerolíneas y hoteles, así como configurar alertas en Google Vuelos y otras webs de reservas para recibir notificaciones sobre las mejores ofertas.

Los aeropuertos españoles operarán 97.420 vuelos en esta Navidad, un 17,7% más que hace un año.

Otro aspecto relevante es revisar detenidamente las condiciones de las promociones: fechas de viaje permitidas, política de equipaje, selección de asiento y condiciones de cancelación y reembolso. Aunque puede resultar tentador reservar la primera oferta atractiva, es importante no demorarse demasiado, ya que las promociones más ventajosas suelen agotarse con rapidez. El Travel Deal Tuesday se ha consolidado como una cita destacada para quienes buscan viajar a precios reducidos, y su impacto en el mercado español y europeo continúa creciendo

El origen de esta iniciativa

Esta idea tiene su origen en Estados Unidos y se celebra unos días después del día de acción de gracias. En principio, podría parecer que este día tan especial para los amantes de los viajes se ha puesto de forma aleatoria pero no es así. Según varios estudios sobre el comportamiento comercial de los viajeros americanos, a finales de noviembre las ventas de vuelos, paquetes vacacionales y reservas hoteleras caen en picado. Los viajeros ya han reservado sus escapadas navideñas a principios del mes de noviembre y con la Navidad aún por llegar, no hay tiempo para planificar nuevas aventuras de cara al próximo año.

FOTO DE ARCHIVO. La gente espera fuera de la Terminal C después de que muchos vuelos fueran cancelados REUTERS/Stringer

Las aerolíneas europeas y españolas han adaptado esta tendencia a su propio calendario, además de cumplir con las rebajas del 2 de diciembre, lanzan promociones para aumentar la ocupación en rutas menos populares o durante periodos de baja demanda. Mientras que las compañías de bajo coste suelen centrarse en ofertas para destinos secundarios, las grandes aerolíneas optan por rebajas en rutas intercontinentales, especialmente hacia América y Asia, o por incentivar las reservas anticipadas para la primavera y el verano. Por ello, resulta recomendable prestar atención a las ofertas para escapadas nacionales o a ciudades cercanas, especialmente fuera de las grandes capitales, así como a las promociones de plataformas de reservas y hoteles en destinos invernales tras las Navidades.