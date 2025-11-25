España

El Black Friday es el momento ideal para los estafadores online: Stratesys advierte de un repunte de ataques de phishing, suplantación de identidad y fraudes digitales

El incremento de transacciones electrónicas y la urgencia que generan las ofertas temporales convierten el periodo de Black Friday en un escenario propicio para los fraudes informáticos: la presión por aprovechar descuentos supone que muchas personas prescindan de comprobar la autenticidad de las webs y perfiles

Guardar
El Black Friday es el
El Black Friday es el momento ideal para los estafadores online (STRATESYS)

Durante el mes de noviembre, las campañas anticipadas del Black Friday transforman el comercio digital en España. La fecha oficial de este evento de compras se sitúa en el 28 de noviembre, pero los descuentos y promociones suelen adelantarse y extenderse, lo que anima a los consumidores a planificar las compras navideñas y a buscar productos de mayor valor. Esta dinámica propicia un aumento del movimiento online y eleva el nivel de exposición a distintos modelos de fraude informático. Ante este contexto, la multinacional tecnológica Stratesys, con actividad en Europa y América, ha advertido sobre el crecimiento de los fraudes informáticos y subraya la necesidad de extremar la vigilancia digital por parte de consumidores particulares y empresas.

La organización que se ocupa de la ciberseguridad en España, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), registró un total de 97.348 incidentes de seguridad digital en el país a lo largo del 2024, lo que supone un aumento del 16,6% en comparación con el año anterior. Más de dos tercios de estos incidentes afectan a ciudadanos particulares, mientras que el resto golpea a empresas de todos los tamaños, desde autónomos hasta pequeñas, medianas y grandes compañías.

Entre los episodios más habituales se encuentran el fraude online, el phishing, el robo de credenciales y la suplantación de identidad. El INCIBE reporta que durante 2025 la tendencia al alza se ha consolidado, con varios informes privados que sitúan el incremento de ciberataques en torno al 35% respecto al año anterior y una media de más de 45.000 ataques diarios dirigidos contra organizaciones en España.

La campaña del Black Friday como escenario ideal para estafas y ataques informáticos

El efecto combinado de un aumento en las transacciones electrónicas y la presión comercial típica de noviembre genera condiciones propicias para que los ciberdelincuentes multipliquen sus intentos de fraude. La proliferación de páginas web fraudulentas que simulan comercios reales y el crecimiento de perfiles falsos en redes sociales, a menudo utilizando las imágenes de marcas populares, facilitan los engaños a compradores confiados.

El entorno digital español experimenta un incremento en la sofisticación y diversidad de las técnicas empleadas para delinquir. El phishing, el smishing y el vishing siguen encabezando la lista de amenazas, junto con nuevas tácticas de ingeniería social que apuntan tanto a empresas como a particulares. Uno de los patrones en aumento consiste en hacerse pasar por miembros de la familia, solicitando transferencias urgentes mediante mensajes o llamadas que resultan convincentes. El conocido fraude del “Hola papá, hola mamá” muestra, según el propio INCIBE, índices de expansión durante el último año.

Línea 017 de INCIBE: ayuda en ciberseguridad

A estas estrategias se suman recursos como el typosquatting, que consiste en generar direcciones web casi exactamente iguales a las originales, lo que dificulta todavía más que los usuarios distingan entre una web segura y una fraudulenta. El escenario se complica con el uso de inteligencia artificial, que simplifica la creación de deepfakes y de contenidos manipulados, incrementando la dificultad para identificar operaciones digitales legítimas.

Dentro de este contexto, Javier Castro, director de ciberseguridad de Stratesys en España, advierte: “El Black Friday es un periodo especialmente atractivo para los ciberdelincuentes. El volumen de transacciones y la urgencia con la que se realizan algunas compras para aprovechar las ofertas temporales, reducen la capacidad de los usuarios para verificar la autenticidad de los perfiles en redes sociales o tiendas webs. Es fundamental extremar la precaución y desconfiar de cualquier comunicación que pueda resultar sospechosa”.

Stratesys hace hincapié en la importancia de validar la legitimidad de las páginas web y los perfiles en redes sociales antes de cerrar cualquier operación comercial, así como en la recomendación de no compartir datos sensibles mediante canales poco seguros. La tecnológica reclama mayor prudencia frente a ofertas o promociones excesivamente atractivas y recuerda que, durante estas semanas de intensa actividad digital, fortalecer las medidas básicas de seguridad puede ayudar a reducir los riesgos asociados al fraude informático, en un momento donde estas amenazas alcanzan su punto más alto del año.

Temas Relacionados

Black FridayCiberseguridadFraude DigitalFraude InformáticoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El actor catalán Oriol Pla y ‘#Seacabó’, el documental sobre el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso, se coronan en los Emmy Internacionales 2025

La televisión española refuerza su presencia internacional tras la gala de los Emmy Internacionales 2025: Oriol Pla se lleva el Emmy al Mejor Actor y ‘#SeAcabó’ el Emmy al Mejor Documental Deportivo

El actor catalán Oriol Pla

Agustín Alemán Barreto, eje central en dos causas por explotación sexual de menores tuteladas que implican a empresarios: la historia detrás de “18 Lovas” en Gran Canaria

La denuncia de una menor ante la policía en 2015 marcó el inicio en Gran Canaria de una de las mayores investigaciones sobre prostitución de adolescentes en España, revelando una red que captaba a jóvenes en situación vulnerable bajo la apariencia de una agencia de modelos y eventos

Agustín Alemán Barreto, eje central

Morat: “Antes era muy importante cantar en inglés si alguien quería trascender. Cada vez más se reivindica el español como un idioma válido”

‘Infobae España’ entrevista al grupo colombiano, que ha anunciado una gira de nueve fechas por España para octubre de 2026

Morat: “Antes era muy importante

Más de 100.000 zumos y yogures y 10.000 chorizos y salchichones: Interior diseña el menú de los detenidos que pasan por los juzgados de Plaza de Castilla

Interior gastará 171.300 euros para dar de comer y cenar durante 2026 a los detenidos que pasan cada día por los 54 juzgados que componen esta pequeña ciudad judicial dentro de Madrid

Más de 100.000 zumos y

El caso de Antonia Dell’Atte se suma a la lista de mujeres que han utilizado la televisión como medio para denunciar la violencia de género

Relatos de víctimas como Antonia Dell’Atte, Ana Orantes y Rocío Carrasco han impulsado la expulsión de agresores de los platós, estableciendo nuevos precedentes en la cobertura de casos de maltrato

El caso de Antonia Dell’Atte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 100.000 zumos y

Más de 100.000 zumos y yogures y 10.000 chorizos y salchichones: Interior diseña el menú de los detenidos que pasan por los juzgados de Plaza de Castilla

Detienen en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor condenado en Orense a 13,5 años de cárcel por abusar y violar a una alumna menor de edad

Manos Limpias pierde a su abogado en la causa contra Begoña Gómez por discrepancias sobre el enfoque del caso: “La abogacía no es activismo político”

José Luis Ábalos ataca a Óscar Puente: señala supuestas irregularidades de dietas e indemnizaciones en el Puerto de Valencia

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

ECONOMÍA

“Dame dinero para la compra”:

“Dame dinero para la compra”: la violencia económica golpea a 2,3 millones de mujeres en España y es un maltrato invisible difícil de probar

El Gobierno mantiene su oferta de subida salarial del 11% a los funcionarios para 2028 y se compromete a aprobar un alza del 2,5% para diciembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Air Europa y Plus Ultra se unen a Iberia y cancelan temporalmente sus vuelos a Caracas tras la alerta de EEUU por riesgo en el espacio aéreo venezolano

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Stamford Bridge, una eliminatoria de

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”