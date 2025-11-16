Vuelve el mercadillo de Navidad de Nuevos Ministerios hasta el 5 de enero de 2026: Dabiz Muñoz, Disney o los turrones Vicens son algunas de las casetas

Mercado navideño europeo./ (FS treni Turistici Italiani)

A un mes vista del 25 de diciembre, comienzan a aflorar los mercadillos navideños a lo largo del territorio español. Uno de ellos es el de Nuevos Ministerios, en Madrid. Desde este jueves 13 de noviembre y hasta el 5 de enero, podrá visitarse un espacio dedicado a la Navidad a través de distintos atractivos gastronómicos y festivos. Organizado por El Corte Inglés de Castellana, el aparcamiento de los grandes almacenes sustituye su ajetreo automovilístico por los puestos que se han convertido en una atracción turística imprescindible para quienes visitan la capital en estas fechas.

A diferencia de otros mercadillos más clásicos, este año, la oferta culinaria incluye la presencia de reconocidas food trucks como Arzábal y Malvon, junto a propuestas tradicionales como los turrones Vicens y los churros de San Ginés. Además, se han sumado nuevas incorporaciones, entre las que figuran Kricky Pelton y Quispe, ampliando así la variedad de opciones para los visitantes. Además, uno de los grandes atractivos de esta edición es la participación de Dabiz Muñoz, que ha traído de nuevo sus Pollos Muñoz al mercadillo. Habitualmente, esta food truck se encuentra en el Parque Warner de Madrid, pero en esta ocasión se ha desplazado para formar parte de la oferta gastronómica de Nuevos Ministerios.

Las propuestas gastronómicas del mercadillo

La Navidad, como la playa o los paseos por la montaña, dan hambre a cualquiera. Y qué mejor que contrarrestar la energía empleada en visitar puestos, luces y reclamos varios, bebiendo bebidas calientes y comiendo exquisitas delicatessen. Para ello, el mercadillo navideño de Nuevos Ministerios cuenta con multitud de food trucks para gustos dulces y salados. El listado de estas es extenso y diverso, e incluye reconocidas marcas como Vicens, dedicada a los turrones, y caras conocidas en el mundo de la gastronomía, como Dabiz Muñoz.

De igual manera, entre las opciones disponibles se encuentran La Cocreta, The Cookie Lab, Joselito, Demasié, Café de París, Tepic, Kricky Pelton, Quispe, Arzábal, Malvon, El Brillante, New York Burger, Beata Pasta, Cañitas Maite, Pollos Muñoz, La Romana, Rodilla, San Ginés, Turrones Vicens y Garrapiñada. Esta selección permite a los asistentes disfrutar de una amplia gama de sabores, desde propuestas dulces hasta platos salados, pasando por especialidades internacionales y productos típicos de la Navidad.

Además de la oferta gastronómica, el mercadillo cuenta con casetas dedicadas a diferentes temáticas. En ediciones anteriores, los visitantes han podido encontrar puestos de flores y velas, luces de Navidad, decoraciones para árboles, regalos especiales y pesebres. Para esta edición, se ha confirmado el regreso de marcas esperadas como Disney, Lego o Migueláñez, que atraen tanto a los más pequeños como a los coleccionistas que buscan piezas exclusivas. La fuente ha subrayado que la variedad de opciones convierte al mercadillo en un espacio apto para todos los públicos y gustos.

El mercadillo de Nuevos Ministerios, organizado por El Corte Inglés de Castellana, permanecerá abierto hasta el 5 de enero de 2026, ofreciendo a madrileños y visitantes la oportunidad de disfrutar de la Navidad en un entorno único y repleto de propuestas gastronómicas y comerciales.