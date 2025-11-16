Viajes

Vuelve el mercadillo de Navidad de Nuevos Ministerios hasta el 5 de enero de 2026: Dabiz Muñoz, Disney o los turrones Vicens son algunas de las casetas

Desde esta semana y hasta el 5 de enero, el recinto permanecerá abierto para madrileños y visitantes que quieras inaugurar las fiestas navideñas antes de tiempo

Guardar
Mercado navideño europeo./ (FS treni
Mercado navideño europeo./ (FS treni Turistici Italiani)

A un mes vista del 25 de diciembre, comienzan a aflorar los mercadillos navideños a lo largo del territorio español. Uno de ellos es el de Nuevos Ministerios, en Madrid. Desde este jueves 13 de noviembre y hasta el 5 de enero, podrá visitarse un espacio dedicado a la Navidad a través de distintos atractivos gastronómicos y festivos. Organizado por El Corte Inglés de Castellana, el aparcamiento de los grandes almacenes sustituye su ajetreo automovilístico por los puestos que se han convertido en una atracción turística imprescindible para quienes visitan la capital en estas fechas.

A diferencia de otros mercadillos más clásicos, este año, la oferta culinaria incluye la presencia de reconocidas food trucks como Arzábal y Malvon, junto a propuestas tradicionales como los turrones Vicens y los churros de San Ginés. Además, se han sumado nuevas incorporaciones, entre las que figuran Kricky Pelton y Quispe, ampliando así la variedad de opciones para los visitantes. Además, uno de los grandes atractivos de esta edición es la participación de Dabiz Muñoz, que ha traído de nuevo sus Pollos Muñoz al mercadillo. Habitualmente, esta food truck se encuentra en el Parque Warner de Madrid, pero en esta ocasión se ha desplazado para formar parte de la oferta gastronómica de Nuevos Ministerios.

Las propuestas gastronómicas del mercadillo

La Navidad, como la playa o los paseos por la montaña, dan hambre a cualquiera. Y qué mejor que contrarrestar la energía empleada en visitar puestos, luces y reclamos varios, bebiendo bebidas calientes y comiendo exquisitas delicatessen. Para ello, el mercadillo navideño de Nuevos Ministerios cuenta con multitud de food trucks para gustos dulces y salados. El listado de estas es extenso y diverso, e incluye reconocidas marcas como Vicens, dedicada a los turrones, y caras conocidas en el mundo de la gastronomía, como Dabiz Muñoz.

De igual manera, entre las opciones disponibles se encuentran La Cocreta, The Cookie Lab, Joselito, Demasié, Café de París, Tepic, Kricky Pelton, Quispe, Arzábal, Malvon, El Brillante, New York Burger, Beata Pasta, Cañitas Maite, Pollos Muñoz, La Romana, Rodilla, San Ginés, Turrones Vicens y Garrapiñada. Esta selección permite a los asistentes disfrutar de una amplia gama de sabores, desde propuestas dulces hasta platos salados, pasando por especialidades internacionales y productos típicos de la Navidad.

Además de la oferta gastronómica, el mercadillo cuenta con casetas dedicadas a diferentes temáticas. En ediciones anteriores, los visitantes han podido encontrar puestos de flores y velas, luces de Navidad, decoraciones para árboles, regalos especiales y pesebres. Para esta edición, se ha confirmado el regreso de marcas esperadas como Disney, Lego o Migueláñez, que atraen tanto a los más pequeños como a los coleccionistas que buscan piezas exclusivas. La fuente ha subrayado que la variedad de opciones convierte al mercadillo en un espacio apto para todos los públicos y gustos.

Atropello múltiple en un mercado navideño en Alemania: un coche embiste a un grupo de personas

El mercadillo de Nuevos Ministerios, organizado por El Corte Inglés de Castellana, permanecerá abierto hasta el 5 de enero de 2026, ofreciendo a madrileños y visitantes la oportunidad de disfrutar de la Navidad en un entorno único y repleto de propuestas gastronómicas y comerciales.

Temas Relacionados

NavidadMercados NavideñosMadridDabiz MuñozTurrónEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los 10 castillos más impresionantes de Girona: de fortalezas al borde del mar a murallas inexpugnables

Estos baluartes permiten conocer la historia de la región, la cual está marcada por la huella de reyes, vizcondes y artistas

Los 10 castillos más impresionantes

La Sagrada Familia de Barcelona podrá visitarse gratis por un evento que se celebrará este noviembre y para el que puedes conseguir entradas

El concierto tiene como finalidad conmemorar el milenario de Montserrat y el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, dando lugar a una visita arquitectónica y musical digna de vivir

La Sagrada Familia de Barcelona

El nuevo tren nocturno Espresso Mónaco promete el viaje navideño más mágico de Europa: 17 horas de paisajes nevados

Solo funcionará en diciembre y circulará entre Roma y Múnich

El nuevo tren nocturno Espresso

Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: futbol americano en el Bernabéu y una exposición única del 14 al 16 de noviembre

La ciudad cuenta con un amplio abanico de actividades para estas fechas que están destinadas para todo tipo de personas y gustos

Los mejores planes para este

Uno de los mejores balnearios para este otoño está en Ourense: de acceso gratuito y junto a la orilla de un río

Este especio en todo un referente en la región y una de las mejores opciones para relajarse durante el otoño

Uno de los mejores balnearios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jordi Pujol, ingresado en el

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

Masajes de 50 minutos, dos al mes, para que los operadores de ‘steadicam’ de Televisión Española puedan grabar con cámaras de 35 kilos

La “película de terror” que es la vida de los saharauis bajo el control de Marruecos: “Me quedé alucinado porque tienes que ir esquivando minas”

La “impunidad del narco” ante la falta de medios de la Guardia Civil: sindicatos denuncian la presencia de las lanchas en los puertos por el temporal

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El efectivo resiste en la era digital: es el rey de pago en España y ni Bizum ni los dispositivos móviles logran destronarlo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”