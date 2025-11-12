Viajes

El mercadillo navideño subterráneo más grande de Europa escondido en una cueva: un tesoro único lleno de galerías donde puedes encontrar a Papá Noel

A través de sus pasadizos los visitantes pueden descubrir un mundo mágico donde la Navidad se vive de una forma diferente

Kerstmarkt Gemeentegrot, en Países Bajos
Kerstmarkt Gemeentegrot, en Países Bajos (Web de Kerstmarkt Gemeentegrot)

La llegada de diciembre se siente inevitablemente a Navidad. Durante este mes, una buena parte de Europa se convierte en un escenario mágico donde las luces, los villancicos y la fragancia a especias inundan calles y plazas. Sin embargo, sí hay algo que cobra protagonismo son los mercadillos navideños, los cuales seducen cada año a miles de visitantes atraídos por su ambiente festivo, la variedad de productos artesanales y la promesa de experiencias únicas. En estos espacios, la tradición y la magia de la Navidad alcanzan su máxima expresión, convirtiéndose en auténticos puntos de encuentro para locales y viajeros de todas las edades.

Pero más allá de los mercadillos más conocidos como los de Praga, Budapest o Viena, los Países Bajos alberga propuestas realmente originales, pero ninguna tan sorprendente como la que ofrece Valkenburg aan de Geul, una tranquila localidad al sur del país. Este pueblo ha llevado la Navidad a un entorno singular: las profundidades de una cueva. El Kerstmarkt Gemeentegrot no solo destaca por su propuesta única, sino también por albergar el mercadillo navideño subterráneo más grande de Europa, un título que convierte a este evento en un verdadero imán para quienes buscan vivir la Navidad desde una perspectiva distinta.

En su edición de 2025, este mercadillo abre sus puertas desde el viernes 14 de noviembre hasta el martes 30 de diciembre. Los horarios previstos son de 11:00 a 19:00 de lunes a jueves, los viernes de 12:00 a 20:00 y los fines de semana, sábados y domingos, desde las 10:00 hasta las 19:00. Para acceder al recinto es necesario adquirir una entrada cuyo precio es de 9 euros para mayores de doce años, una tarifa que garantiza la organización y el mantenimiento del espacio en perfectas condiciones.

Historia y magia dentro de la Gemeentegrot

Kerstmarkt Gemeentegrot, en Países Bajos
Kerstmarkt Gemeentegrot, en Países Bajos (Wikimedia).

Este emblemático mercado se ubica en la Gemeentegrot, una cueva municipal que años atrás formaba parte de un extenso sistema de túneles dedicados a la extracción de marga. Con el paso del tiempo, aquellas galerías han dejado atrás su pasado minero para convertirse en el escenario perfecto donde la magia navideña cobra vida entre estalactitas y paredes de piedra. Durante las últimas semanas del año, la gruta se transforma en un mundo fascinante, decorado con esmero y protagonizado por numerosos puestos que ofrecen artesanías, dulces típicos y productos ornamentales.

El carácter subterráneo del Kerstmarkt Gemeentegrot otorga al evento una atmósfera completamente singular. El recorrido entre túneles iluminados y la calidez de las luces decorativas sumergen al visitante en un ambiente incomparable, lejos del frío invernal de la superficie. Dentro de la cueva, además de disfrutar de originales productos navideños, existe la posibilidad de hacer una parada en su zona de restauración, donde se pueden degustar especialidades tanto locales como de otras regiones europeas, haciendo que la jornada resulte aún más memorable.

Un plan perfecto cerca de Maastricht

Igualmente, a pesar de su pequeño tamaño, Valkenburg aan de Geul, con sus poco más de 16.000 habitantes, se revela como un destino ideal para quienes desean combinar la visita al mercadillo con un paseo por una ciudad llena de encanto. Situada en el casco urbano, la cueva municipal está junto a una pintoresca plaza, permitiendo que, tras la experiencia subterránea, los viajeros puedan descubrir el resto de tesoros históricos de Valkenburg.

Uno de los pueblos más navideños de España: tiene el belén de chocolate más grande del mundo y museos dedicados a los mantecados .

Para los visitantes que desean prolongar su escapada, la cercanía de Maastricht añade un atractivo adicional. Esta ciudad, reconocida por su historia y ambiente cultural, se encuentra a poca distancia de Valkenburg, facilitando la posibilidad de enlazar ambas rutas en una misma jornada. De este modo, la excursión al mercadillo se puede complementar con un recorrido por calles llenas de historia y animación, completando una experiencia navideña difícil de igualar dentro del territorio neerlandés.

