El lujoso barrio cerca de Barcelona donde vive Estopa: es conocido como la 'Moraleja catalana'

Se trata del único espacio de Cataluña donde viven más famosos por metro cuadrado

Daniel Borrego

Por Daniel Borrego

El barrio donde vive Estopa,
El barrio donde vive Estopa, Barcelona (Montaje Infobae España).

En el corazón del Mediterráneo, Barcelona despliega su magnetismo entre arquitectura modernista, playas bulliciosas y un ritmo urbano que marca tendencia en toda Europa. En esta ciudad de contrastes conviven barrios populares y zonas exclusivas, tradición y vanguardia, historia viva y movimientos musicales que han llevado el nombre de Barcelona por todo el mundo.

Entre los embajadores más genuinos de ese espíritu barcelonés figuran Estopa, el dúo formado por los hermanos David y José Manuel Muñoz. Con raíces en Cornellà de Llobregat, atraviesan generaciones gracias a su música pegadiza y actitud cercana. Desde hace unos años, los Muñoz han encontrado su particular refugio en Ciudad Diagonal, una urbanización que sintetiza el otro lado, más privado y tranquilo, de la vida en la gran ciudad.

El discreto paraíso de los famosos

A pocos minutos del bullicio barcelonés, Ciudad Diagonal emerge como uno de esos enclaves donde la tranquilidad y la exclusividad se dan la mano. No es solo un barrio de lujo; es el rincón preferido por deportistas, cantantes y personalidades mediáticas que buscan discreción y calidad de vida. Los chalés de líneas modernas, rodeados de jardines y dotados de una seguridad casi impenetrable, marcan el pulso de este lugar que nació como ciudad jardín allá por los años 40.

Ciudad Diagonal, en Barcelona
Ciudad Diagonal, en Barcelona

En este ambiente de calma privada, los hermanos Muñoz han sabido mantenerse fieles a su estilo desenfadado y accesible. No resulta extraño verles desayunar en la terraza de algún bar de proximidad, pasear en chándal o hacer la compra en el supermercado, como relatan residentes al medio Metrópoli: “Los ves pasear en chándal, tomando cafés o haciendo la compra sin aspavientos”. Esa cercanía se mantiene a pesar de lo exclusivo del entorno y las casas con precios de seis cifras o más, habitadas por quienes pueden permitirse la combinación de vistas inigualables y discreción.

De hecho, la urbanización ostenta el título de ser el barrio con más famosos por metro cuadrado en toda Cataluña. Allí han tenido residencia, en distintos periodos, figuras del deporte y la música como Gerard Piqué, Shakira, Andrés Iniesta, Rosalía, Rauw Alejandro, Manuel Orantes o Mercedes Milá. La proximidad a Barcelona, la abundancia de espacios verdes y la calidad arquitectónica de las viviendas han convertido este barrio en uno de los más codiciados del área metropolitana.

Los chalés de Ciudad Diagonal están diseñados para ofrecer intimidad y entornos abiertos: jardines generosos, terrazas elevadas y techos de vértigo son habituales. Desde muchas de estas viviendas se disfruta de vistas panorámicas que abarcan Barcelona y el mar, proporcionando la sensación de estar cerca del corazón de la ciudad pero con un nivel de calma imposible de replicar en el centro urbano.

Lujo con historia: pasado y futuro del barrio

No todo en Ciudad Diagonal es presente y exclusividad. Sus orígenes se remontan a las primeras décadas del siglo pasado, cuando se concibió como un modelo de ciudad jardín que permitiese a las familias escapar del bullicio barcelonés sin abandonar los servicios y la cultura de la gran urbe. Ese concepto sigue vigente: entre sus sinuosas calles, la vegetación sigue imponiéndose al asfalto y las viviendas mantienen una estética que prioriza la relajación y la privacidad.

La iglesia gótica más bonita de Barcelona que fue construida por el pueblo y ha inspirado un libro.

La transformación urbana no se detiene. Proyectos como Porta Diagonal han comenzado a redefinir el barrio, con la construcción de torres de oficinas, un hotel y nuevas infraestructuras que apuestan por consolidar el área como un referente de innovación verde y urbana en Esplugues de Llobregat. El futuro apunta a un equilibrio entre exclusividad residencial y sostenibilidad, perfilando Ciudad Diagonal como polo de atracción tanto para quienes buscan calidad de vida como oportunidades de emprendimiento y negocio.

