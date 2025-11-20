Este frigorífico combi es uno de los más vendidos de Hisense: sistema Multi-Air Flow y motor inverter para ahorrar energía

El Black Friday trae consigo muchas ofertas en todo tipo de productos, y las que ofrece Media Markt en electrodomésticos no se pueden pasar por alto. Este 19 de noviembre, muchas de ellas terminan. Por eso, si quieres renovar tu nevera, te recomendamos que le eches un vistazo a esta que te traemos ahora. Es uno de los modelos más vendidos de Hisense y solo por unas horas más, puedes llevártelo a casa por solo 699 euros.

El RB440N4ACA es un frigorífico combi de color plata, moderno, práctico y ultra completo que encajará perfectamente en tu cocina. Solo hoy, puedes conseguirlo sin gastar de más en MediaMarkt.

Características del combi RB440N4ACA

Tecnología Multi Airflow que reparte el frío de forma uniforme

Congelamiento rápido para conservar el sabor y las propiedades de los alimentos

Tecnología Inverter que mantiene con precisión mantener la temperatura deseada

Mantiene la temperatura y humedad ideal para preservar la frescura y el aroma

No Frost

Comprar en MediaMarkt con una rebaja del 26% en el precio

Así es este frigorífico Hisense

Comprar

Si te traemos esta superoferta del 26% de descuento en la nevera Hisense RB440N4ACA que ha hecho Media Markt no es por casualidad: creemos de verdad que merece la pena aprovecharla. Es un frigorífico combi que con sus 336 litros de capacidad te da espacio más que suficiente para organizar la compra de toda la semana. Además, gracias a su sistema Multi-Air Flow, el frío se reparte de manera uniforme por todo el interior, lo que ayuda a que la comida se mantenga fresca durante más tiempo.

Otra de sus ventajas es que es No Frost, así que te olvidas para siempre de descongelarlo. También incorpora congelación rápida y motor Inverter, lo que ayuda a ahorrar energía. En cuanto a su diseño, este está muy pensado para el día a día: tiene botellero, la puerta se puede cambiar de lado según cómo te venga mejor colocar el frigorífico y la apertura a 90º permite abrir los cajones sin problema, aunque el combi esté pegado a una pared. Además, la iluminación LED te permite ver todo el interior con claridad y sin gastar de más.

Es decir, es una nevera combi moderna, práctica y eficiente que solo hasta este 19 de noviembre a las 23:59h podrás conseguir con una rebaja del 26%.

¿Qué opinan otros consumidores?

En Media Market, esta nevera Hisense tiene una valoración de 4,5/5 estrellas, lo que no está nada mal. Te dejamos por aquí algunas de las reseñas que ha recibido, para que te bases en opiniones reales:

“Está genial, muy bonito mucho espacio y buen consumo energético”

“Buena elección. Muy contento con la nevera, enfría muy bien y tiene mucho espacio”

“Fantástico! Muy espacioso, funciona muy bien, fácil limpieza. Perfecto para una familia”

Comprar en MediaMarkt con una rebaja del 26% en el precio

¿A qué esperar para renovar tu cocina? Este frigorífico de tamaño familiar está ahora a un precio irresistible. La oferta termina esta noche, así que es el momento ideal para hacer tu primera compra del Black Friday.

*Cada vez que compras a través de cualquiera de los enlaces añadidos en este artículo, INFOBAE recibe una comisión