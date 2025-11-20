El Corner

Este frigorífico combi es uno de los más vendidos de Hisense: sistema Multi-Air Flow y motor inverter para ahorrar energía

Por el Black Friday de MediaMarkt, la plataforma te ofrece hasta este 19 de noviembre un combi cómodo, eficiente y con congelación rápida por un 26% menos

Guardar

El Black Friday trae consigo muchas ofertas en todo tipo de productos, y las que ofrece Media Markt en electrodomésticos no se pueden pasar por alto. Este 19 de noviembre, muchas de ellas terminan. Por eso, si quieres renovar tu nevera, te recomendamos que le eches un vistazo a esta que te traemos ahora. Es uno de los modelos más vendidos de Hisense y solo por unas horas más, puedes llevártelo a casa por solo 699 euros.

El RB440N4ACA es un frigorífico combi de color plata, moderno, práctico y ultra completo que encajará perfectamente en tu cocina. Solo hoy, puedes conseguirlo sin gastar de más en MediaMarkt.

Características del combi RB440N4ACA

  • Tecnología Multi Airflow que reparte el frío de forma uniforme
  • Congelamiento rápido para conservar el sabor y las propiedades de los alimentos
  • Tecnología Inverter que mantiene con precisión mantener la temperatura deseada
  • Mantiene la temperatura y humedad ideal para preservar la frescura y el aroma
  • No Frost

Comprar en MediaMarkt con una rebaja del 26% en el precio

Así es este frigorífico Hisense

Si te traemos esta superoferta del 26% de descuento en la nevera Hisense RB440N4ACA que ha hecho Media Markt no es por casualidad: creemos de verdad que merece la pena aprovecharla. Es un frigorífico combi que con sus 336 litros de capacidad te da espacio más que suficiente para organizar la compra de toda la semana. Además, gracias a su sistema Multi-Air Flow, el frío se reparte de manera uniforme por todo el interior, lo que ayuda a que la comida se mantenga fresca durante más tiempo.

Otra de sus ventajas es que es No Frost, así que te olvidas para siempre de descongelarlo. También incorpora congelación rápida y motor Inverter, lo que ayuda a ahorrar energía. En cuanto a su diseño, este está muy pensado para el día a día: tiene botellero, la puerta se puede cambiar de lado según cómo te venga mejor colocar el frigorífico y la apertura a 90º permite abrir los cajones sin problema, aunque el combi esté pegado a una pared. Además, la iluminación LED te permite ver todo el interior con claridad y sin gastar de más.

Es decir, es una nevera combi moderna, práctica y eficiente que solo hasta este 19 de noviembre a las 23:59h podrás conseguir con una rebaja del 26%.

¿Qué opinan otros consumidores?

En Media Market, esta nevera Hisense tiene una valoración de 4,5/5 estrellas, lo que no está nada mal. Te dejamos por aquí algunas de las reseñas que ha recibido, para que te bases en opiniones reales:

  • “Está genial, muy bonito mucho espacio y buen consumo energético”
  • “Buena elección. Muy contento con la nevera, enfría muy bien y tiene mucho espacio”
  • “Fantástico! Muy espacioso, funciona muy bien, fácil limpieza. Perfecto para una familia”

Comprar en MediaMarkt con una rebaja del 26% en el precio

¿A qué esperar para renovar tu cocina? Este frigorífico de tamaño familiar está ahora a un precio irresistible. La oferta termina esta noche, así que es el momento ideal para hacer tu primera compra del Black Friday.

*Cada vez que compras a través de cualquiera de los enlaces añadidos en este artículo, INFOBAE recibe una comisión

Temas Relacionados

FrigoríficosCocinaElectrodomésticosHogarProdutosProductos EspañaComprasEspaña-AfiliaciónEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los productos más vendidos durante el primer día del Black Friday de Amazon: AirPods Pro 3, pañales Dodot o una Smart TV de LG con una rebaja de 2.600 euros

La plataforma electrónica ha dado el pistoletazo de salida a uno de los momentos más esperados por los usuarios, con descuentos en infinidad de artículos de todas las categorías. Estos son los que arrasan en las primeras horas

Estos son los productos más

El Kindle Colorsoft de Amazon abre la puerta a una experiencia distinta en la lectura digital: comics, libros ilustrados y un descuento del 33% en el Black Friday

Una forma práctica de disfrutar y llevar tus libros favoritos contigo, ahora con un toque de color. Estos días puedes comprarlo con una rebaja de más de 100 euros

El Kindle Colorsoft de Amazon

El lavavajillas de Bosch que limpia más y gasta menos: programación en diferido y sensores inteligentes para ahorrar en la factura de la luz

Con 12 cubiertos y motor EcoSilence, este lavavajillas Bosch es todo lo que necesitas para ahorrar a diario. Además, tiene un descuento del 34% en Worten

El lavavajillas de Bosch que

Amazon rebaja a la mitad el precio de uno de sus productos más vendidos: Fire Stick desde 25 euros durante el Black Friday

Este pequeño dispositivo, capaz de convertir cualquier televisor en una Smart TV, es uno de los básicos estrella de la plataforma

Amazon rebaja a la mitad

Los mejores chollos del 11.11 de AliExpress para adelantar las compras navideñas: ofertas de hasta un 80% de descuento

Este año, todo lo que necesitas para celebrar la Navidad está en las ofertas del 11.11 de AliExpress, con regalos, decoración barata, comida y mucho más

Los mejores chollos del 11.11
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía de Alicante lesiona

Un policía de Alicante lesiona a un peatón que le dijo que no tenía “ni idea” de dirigir el tráfico: es condenado a pagar 5.000 euros de indemnización

Las reacciones a la condena del Fiscal General del Estado, en directo: el Gobierno iniciará en “los próximos días” el proceso para encontrar a su sustituto

El Gobierno “respeta” el fallo sobre el Fiscal General del Estado, pero no lo comparte y llama a la calma: “La discrepancia no puede conllevar una desconfianza en las instituciones”

El PP se pronuncia tras la inhabilitación del Fiscal General del Estado: “Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”

El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos y a pagar 10.000 euros a González Amador

ECONOMÍA

Bruselas propone crear planes de

Bruselas propone crear planes de pensiones privados dentro de las empresas: cómo funciona esta medida en otros países

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Bruselas plantea soluciones para la crisis de la vivienda con más control público, límites al turismo y freno a la especulación: “Ha llegado el momento de actuar”

Precio del la luz en España estará muy baja este 21 de noviembre: a esta hora estará en 0 euros

José Luis, empresario, asegura que los camareros no quieren trabajar porque con los sueldos del sector son “practicamente los del paro”

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”