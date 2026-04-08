Top 10 mejores aspiradoras 2026: cuál elegir según tu hogar

¿Sabrías decir qué tipo de aspiradora te viene mejor en casa según cuáles sean tus necesidades? Es lo que te vamos a contar en esta comparativa de las mejores aspiradoras de 2026, pues enfrentamos a las marcas más punteras del mercado y comparamos su potencia de succión, autonomía, funcionamiento y hasta si son aspiradoras con filtro HEPA o cualquier otro sistema de filtración.

Por suerte, estos dispositivos han evolucionado una barbaridad en los últimos años. Hoy, tienen mejores potencias en tamaños más compactos y tecnologías muy avanzadas en la mejora de la calidad del aire para que limpiar en casa sea el doble de fácil. Te contamos qué aspiradora comprar en 2026, porque todos tenemos un modelo que parece hecho para nosotros. ¡Descubre el tuyo!

Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2, la que nunca pierde succión

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Uno de los puntos fuertes de esta aspiradora Dyson es la tecnología que evita la obstrucción de polvo y mantiene la succión en todo momento. Los 35 ciclones Cinetic capturan incluso partículas microscópicas sin tener que limpiar ni cambiar filtros, así que ahorran mucho tiempo y reducen el contacto con la suciedad.

Incluye una bola autoenderezable y el cabezal autoajustable para llegar fácil a cualquier rincón.

No necesitas tocar el polvo ni preocuparte por los filtros.

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AEG Serie Clean 5000, tu aliada más práctica en casa

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La Serie 5000 Clean de AEG es una aspiradora potente y cómoda para limpiar en casa sin preocuparte por nada. Funciona con un motor potente de hasta 1.000 W, un depósito de 2 litros con vaciado fácil y filtrado HEPA que retiene hasta el 99,95 % de las partículas para respirar un aire más limpio.

El separador ciclónico y el depósito de gran capacidad evitan que tengas que vaciar la aspiradora a menudo.

El cepillo AlFloor se adapta muy bien a todo tipo de superficies (alfombras y suelos duros).

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Rowenta Compact Power XXL, la mejor para animales y casas grandes

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Si tienes animales en casa y buscas una aspiradora para mascotas, esta Rowenta equilibra muy bien la fuerza, la autonomía y el cuidado del aire. Lo hace con un motor de bajo consumo (900 W) que genera una buena succión sobre todos los suelos, un depósito extragrande de 2,5 litros y el sistema de filtración ciclónica de tres niveles.

El minicepillo turbo gira con la succión para eliminar pelos en sofás, alfombras y rincones complicados.

Consíguela con un 15 % de descuento en la tienda online de Rowenta con el cupón INFOBAE15.

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Conga Rockstar Multicyclonic XXL Animal Plus Cecotec, una aspiradora todoterreno

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Otra aspiradora recomendada por expertos si tienes animales en casa es esta XXL de Cecotec, con 800 W, un sistema multiciclónico y un depósito de 4 litros para sesiones largas sin interrupciones. Además, sus prestaciones tienen mucho sentido en viviendas relativamente grandes.

El accesorio Animal Plus y el cepillo alargado son perfectos para aspirar pelos de animales y suciedad.

Depósito de 4 litros y radio de acción de 9 metros para grandes superficies.

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Bosch Serie 4, la que triunfa en hogares prácticos

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La Bosch Serie 4 sin bolsa es la aspiradora de los que quieren una limpieza más eficiente y cómoda en casa. El motor de alta calidad hecho en Alemania rinde muy bien, mientras que la tecnología Power AirCycle mantiene la succión incluso con el depósito lleno. Además, como pesa menos de 5 kilos, es muy fácil maniobrar con ella o moverla por la casa.

Depósito de 2 litros de fácil extracción y vaciado, con un radio de acción de 10 metros.

10 años de garantía en el motor Bosch.

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Taurus Homeland Cyclone Animal, la aspiradora para mascotas

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Esta de Taurus es otra aspiradora para mascotas que tiene mucho sentido si tienes animales en casa y necesitas eliminar el pelo y la suciedad de manera eficiente. Uno de sus secretos es el filtrado ciclónico con filtro HEPA, que retiene partículas microscópicas y devuelve al ambiente un aire limpio y saludable. Además, con una función que adapta la aspiradora a suelos duros o delicados.

Incluye un minicepillo motorizado para mascotas y filtro HEPA que captura incluso los alérgenos más pequeños.

Depósito de 2 litros de fácil vaciado y grandes ruedas de goma.

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LG VC5506NHTB, apta para todo tipo de suelos

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La LG también se cuela entre las mejores aspiradoras de 2026 con un diseño de trineo sin bolsa y tecnología Elipse ciclónica que separa el polvo y las partículas mediante fuerza centrífuga. El resultado es una succión constante, incluso en limpiezas largas, con 650 W de potencia.

Tubo telescópico de acero inoxidable con control de potencia en el mango.

Incluye varios accesorios que optimizan la limpieza en el suelo, esquinas y superficies delicadas.

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KOENIC KVC 71524, una limpieza eficiente en casa

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La aspiradora Koenic es potente, práctica y tiene un diseño que hace la limpieza en casa mucho más sencilla. Aquí, la clave está en el motor de 850 W y el filtro HEPA H14 para una succión constante y para que respires aire limpio en casa. Es ideal si buscas una aspiradora con filtro HEPA que rinda bien en todas las superficies.

Amplia variedad de accesorios para llegar fácil a cualquier rincón.

Sistema de control de potencia adaptable que ajusta la succión según el tipo de superficie para evitar daños.

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Boost CX1 Miele Parquet PowerLine, la que mejor cuida el parquet

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Combina tecnología de aspiración avanzada con una especial atención a los suelos delicados. En este caso, los sistemas que hacen que la incluyamos entre las mejores aspiradoras de 2026 son el sistema Vortex y el filtro HEPA AirClean. Además, el cepillo Parquet Twister facilita la limpieza de suelos sensibles y zonas estrechas.

Kit completo de accesorios para adaptarse a muchas superficies, sobre todo a suelos delicados.

Depósito de 1 litro para sesiones de limpieza largas, aunque el peso (7,75 kg) puede ser algo más pesado que otras aspiradoras compactas.

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Forzaspira C110 Plus, potencia y cuidado de suelos delicados

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Este aspirador trineo ciclónico compacto es ideal si buscas un pequeño electrodoméstico que sea potente y manejable al mismo tiempo, apto para todo tipo de suelos. Su carta de presentación es un motor de 800 W y 225 AW de potencia de succión, con un filtro HEPA lavable y un sistema de 4 etapas de filtración.

El kit de accesorios facilita la limpieza de sofás, cojines y zonas de difícil acceso.

Tamaño compacto y peso correcto (4,7 kg) para moverlo por toda la casa.

Comprar en El Corte Inglés

¿Qué aspiradora comprar en 2026?

Tomar la decisión de qué aspiradora comprar no es fácil, porque, como has podido comprobar, hay muchos diseños y marcas para elegir. Y seguramente tengas la sensación de que hay varios que encajan con tus necesidades y tu ritmo de vida.

Mejor aspiradora potente para alfombras y moquetas

Si tienes en casa alfombras densas, necesitas una buena succión y accesorios que respeten el tejido.

AEG Serie Clean 5000

Conga Rockstar Multicyclonic XXL Animal Plus Cecotec

Mejor aspiradora para cuidar suelos delicados

Hay superficies más delicadas que otras, como el parquet o la madera. En esos casos, estas son las aspiradoras con modos concretos para proteger estas superficies:

Boost CX1 Miele Parquet PowerLine

Polti Forzaspira C110 Plus

Mejor aspiradora compacta y fácil de manejar

Las casas pequeñas, estrechas o con poco espacio necesitan aspiradoras que sean ágiles y fáciles de manejar. Pero lo mismo ocurre en hogares más grandes, porque no querrás cargar por las escaleras con aspiradoras muy pesadas. Estas son las aspiradoras más compactas de la lista:

KOENIC KVC 71524

LG VC5506NHTB

Mejor aspiradora para mascotas

Tener animales en casa es lo mejor que te puede pasar, pero también tendrás que lidiar con el pelo en el suelo, en cortinas, sofás y en los rincones que menos te esperas. Las mejores aspiradoras para hogares con mascotas son:

Rowenta Compact Power XXL

Taurus Homeland Cyclone Animal

¿Qué tener en cuenta para comprar una aspiradora?

Si no sabes bien por dónde empezar o qué características deberías priorizar sobre otras, estás en el lugar adecuado. Una de las primeras decisiones que deberás tomar es si quieres una aspiradora con cable o sin cable. Las primeras son más potentes y no dependen de la autonomía de la batería. Y aunque dependen de un enchufe, suelen tener un radio de acción bastante amplio. Con las segundas, podrás maniobrar con mucha más libertad.

También es importante que la potencia del motor esté equilibrada con la eficiencia energética. Un aparato muy potente consume más, pero en absoluto significa que aspire mejor ni más rápido. Y si tienes alergias o simplemente quieres mejorar la calidad del aire en casa, busca aspiradoras con filtro HEPA que puedan atrapar partículas microscópicas.

Fíjate también en la capacidad del depósito o de la bolsa, los accesorios que incluye y en qué tipo de superficies funciona mejor la aspiradora. No necesitas lo mismo si tienes parquet que mármol.

Preguntas frecuentes sobre aspiradoras

Respondemos a las preguntas más frecuentes sobre aspiradoras para ayudarte a elegir qué aspiradora necesitas y cuáles son las prestaciones más importantes.

¿Cuánto mide el cable de una aspiradora estándar?

Depende del modelo, pero la mayoría de las mejores aspiradoras 2026 tienen cables de entre 6 y 10 metros para tener casi la misma libertad que con una aspiradora inalámbrica.

¿Cada cuánto hay que vaciar el depósito o la bolsa?

Depende de la capacidad y del uso. A modo orientativo, un depósito de 2 litros lo tendrás que vaciar cada una o dos sesiones de limpieza.

¿Qué aspiradora con filtro HEPA es recomendable para alergias?

Los modelos con HEPA H14 o lavable, como la KOENIC KVC 71524 o la Polti Forzaspira C110 Plus, retienen polvo fino, polen y alérgenos para mejorar la calidad del aire.

¿Es importante la potencia para limpiar alfombras densas?

Sí. Una aspiradora potente para alfombras retira la suciedad incrustada en menos pasadas, reduce el consumo y evita que se desgasten.

¿Qué accesorios son mejores para suelos delicados?

Cepillos suaves para parquet y boquillas universales para limpiar sin rayar superficies de madera, mármol o terrazo.

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