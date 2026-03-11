El portátil fino y potente Lenovo ideal para multitarea que está rebajado en FNAC

El ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 destaca por su diseño ligero y su potencia fiable tanto para estudiar como para trabajar.

Ya sea que necesites un ordenador para trabajar, estudiar o disfrutar de contenido multimedia, hay algo que debe tener si quieres desplazarlo: ligereza. Pues este modelo slim de Lenovo la tiene, pero la combina con muchas otras características que seguro que te gustan. Buena relación calidad-precio, potencia, RAM de 16GB... De todo ello hablaremos a continuación en estas líneas, porque desde luego, creemos que merece la pena que conozcan todas sus prestaciones y puedas, si así lo quieres, aprovechar el 15% de descuento que le ha aplicado hoy FNAC.

Comprar en FNAC

Características principales del ordenador IdeaPad Slim 3 15IRH10

Potencia y fluidez para el día a día

Rendimiento Intel de 13.ª generación

16 GB de RAM

Pantalla WUXGA amplia y nítida de 15,3”

Diseño fino y ligero, listo para transportarlo fácilmente

Todas las prestaciones del portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10

Comprar

El ordenador portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 destaca por su diseño ligero de apenas 1,59kg y su potencia fiable tanto para estudiar como para trabajar. Perfecto para darle uso diario, incorpora un Intel Core i5-13420H de 13.ª generación, acompañado de 16 GB de memoria DDR5 y 512 GB de almacenamiento interno, garantizando arranques rápidos y multitarea fluida.

Su pantalla IPS WUXGA de 15,3” ofrece mayor espacio vertical y excelente nitidez, ideal para trabajar con documentos, para navegación y para contenido multimedia. Los gráficos Intel UHD permiten un rendimiento sólido en tareas gráficas ligeras y reproducción en alta calidad. Además, incluye Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, puertos USB-A, USB-C con DisplayPort, HDMI y conector de audio combinado. Por su lado, su teclado QWERTY en español con bloque numérico mejora la productividad.

Comprar en FNAC

¿Para quién es ideal este ordenador portátil Lenovo?

Este portátil slim nos parece perfecto para:

Estudiantes universitarios

Profesionales de oficina

Teletrabajo

Usuarios multitarea

Uso doméstico avanzado

En cualquiera de estos casos, creemos que merece la pena la inversión, sobre todo si buscas un ordenador con buena relación calidad-precio. Recuerda que hoy, además, puedes comprarla en FNAC con un 15% de descuento... lo que lo deja en solo 579,99 euros.

*Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, Infobae puede recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.