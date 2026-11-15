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España defiende su trono ante Inglaterra en un fortín en el que no conoce la derrota: le vale un empate para cerrar el grupo como líder

La Roja busca alargar su racha histórica de partidos sin perder

España defiende su trono ante Inglaterra. (Reuters/David Klein)
España defiende su trono ante Inglaterra. (Reuters/David Klein)
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El Metropolitano parece destinado a acoger ‘finales’ esta temporada. Si la primera fue contra el Bayern de Múnich en Champions para encarrilar las posibilidades del Atlético de Madrid por el top 8, la segunda fue en la Liga para dar caza al FC Barcelona y arrebatarle el trono. Afronta ahora su tercera, pero defendiendo los colores de La Roja. España juega su partido decisivo del grupo 3 de la Nations League contra Inglaterra. Lo hace llegando como primera, con 15 puntos, tres más que los británicos, que vieron cómo los chicos de Luis de la Fuente firmaban una remontada de orgullo en Wembley para estrenar la segunda estrella.

Habrá ambiente de gala, y no es para menos. El duelo está servido. Reencuentros, piques y la Copa del Mundo ofrecida a la afición. No será Rodri, lesionado, quien la lleve, sino Unai Simón, que ya tuvo el brazalete de capitán en Praga en la sufrida victoria ante la República Checa.

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A eso, y como veníamos diciendo, se verán las caras de nuevo varios compañeros de equipo, como Lamine Yamal o Anthony Gordon; o Cucurella y Bellingham, pero también habrá cuentas pendientes, como la derrota en el Clásico o las ganas de demostrar quién se merecía el Balón de Oro.

El gol de Oyarzabal que certificaba la remontada en Wembley. (Reuters/Peter Cziborra)
El gol de Oyarzabal que certificaba la remontada en Wembley. (Reuters/Peter Cziborra)

Dos caminos hacia los cuartos

Las cuentas son sencillas. España se puede ir a cuartos con pleno de victorias. Pero ganar a la selección de Luis de la Fuente no es fácil, ya que promedia al menos dos goles por partido. Empezó remontando en Wembley, goleó 4-1 a Croacia en casa, ganó 2-1 en Zagreb y se impuso a los checos por 3-1 y por 2-0.

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Los ingleses han hecho los deberes, salvo el duelo inaugural. Desde entonces ha encadenado cuatro victorias: 0-2 y 3-0 a los checos, 0-7 a Croacia y 2-1 también a los croatas el jueves. Tendrán que ganar si quieren arrebatarle el liderato a España, y eso se explica con los goles a favor.

Si gana Inglaterra, empatarían a puntos; sin embargo, los ingleses tienen mayor diferencia de goles (12) que los españoles (9), lo que les haría superar a La Roja en la clasificación y les daría el beneplácito de jugar la vuelta de cuartos en casa.

Los campeones del mundo han vuelto a reunirse para disputar cuatro partidos de la Nations League, ya con dos estrellas en el pecho.

El Metropolitano, un fortín para España

Son pocas veces las que España disputa un partido fuera de La Cartuja, su estadio habitual, en Sevilla. No obstante, en esta Nations League ya se ha pasado por diferentes puntos del país para ofrecer el trofeo del Mundial 2026. Ahora toca Madrid, la misma ciudad donde lo celebraron, en el Metropolitano, por lo que será un partido especial para muchos integrantes de la plantilla como Álex Baena, Marc Pubill, Pablo Barrios o Alejandro Grimaldo.

Es más, si a eso le sumamos que el fortín del Atlético sirve de escudo para España, habrá fiesta garantizada. Ganar no ocurre siempre, pero La Roja nunca ha perdido en el feudo rojiblanco, y hay que recordar que un empate ante Inglaterra nos deja primeros de grupo.

La selección se estrenó el 27 de marzo de 2018 con un 6-1 a Argentina en un amistoso, con triplete de Isco y goles de Diego Costa, Thiago e Iago Aspas. Volvió el 18 de noviembre de 2019, en la clasificación para la Eurocopa 2020, y goleó 5-0 a Rumanía. El único partido en el que no pasó del empate fue el amistoso del 4 de junio de 2021, un 0-0 contra Portugal.

Mikel Merino en el Inglaterra vs España en Wembley. (Reuters/Peter Cziborra)
Mikel Merino en el Inglaterra vs España en Wembley. (Reuters/Peter Cziborra)

A por los 44 partidos sin perder

España se encuentra sumida en un récord sin precedentes. La última derrota de Luis de la Fuente fue en marzo de 2024, un 1-0 ante Colombia en un amistoso. Cuatro días después, un 3-3 con Brasil en Madrid abrió una racha que suma 34 victorias y 9 empates, y en ella caben la Eurocopa 2024, la Nations League 2025 y el Mundial 2026.

El récord anterior era de Italia, con 37 partidos entre 2018 y 2021. España lo superó con el 38.º, el 1-0 a Argentina en la final del Mundial. Desde entonces ha sumado las cinco victorias de esta Nations League, la última el 0-2 de Praga, que llevó la cifra a 43.

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