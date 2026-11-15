Las 7 propuestas económicas del programa electoral de Vox: de derogar la reforma laboral a una rebaja masiva de impuestos y recuperar el plan nuclear

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara. (Rafael Martín./ Europa Press)

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El programa electoral de Vox para las elecciones generales del 29 de noviembre dedica su primer y más extenso capítulo a la economía, con 17 medidas que combinan una rebaja masiva de impuestos con el control del déficit público, la reindustrialización energética y un plan de recuperación nuclear. El bloque, titulado Economía, Industria y Energía, abre el documento de 66 páginas presentado bajo el lema Es sentido común.

La formación liderada por Santiago Abascal plantea como eje central una reforma fiscal integral que incluye la simplificación y bajada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con una reducción del tipo aplicable según el número de hijos de cada contribuyente. El programa contempla además una rebaja del tipo reducido y del tipo general del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), con prioridad para productos esenciales y de primera necesidad, así como una reducción del Impuesto de Sociedades orientada a dinamizar el crecimiento empresarial.

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Los autónomos pagarán cuota cero si no superan el salario mínimo

Entre las medidas fiscales más concretas del documento figura el apoyo a los trabajadores autónomos, que tributarán cuota cero si sus ingresos no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional. Superado ese umbral, la cuota se aplicará de forma progresiva desde los 50 euros en función de los ingresos declarados. El partido plantea también una revisión sistemática de todos los impuestos y tasas que, según el texto, “lastran la prosperidad de los trabajadores, familias y empresas españolas”.

La rebaja fiscal se combina con un compromiso de reducción de la deuda pública, que el programa busca compatibilizar con la financiación de los servicios públicos esenciales mediante el control del déficit y la eliminación del gasto considerado superfluo o ideológico. Vox vincula de forma directa esta ecuación con el impulso del crecimiento económico, sin detallar en el documento el calendario ni los porcentajes concretos de reducción previstos.

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Canarias y Baleares tendrán fiscalidad diferenciada

El programa incorpora un capítulo específico para aliviar el esfuerzo fiscal de los territorios insulares. La medida prevé actualizar el complemento de insularidad para el personal activo del sector público estatal en Canarias y Baleares, adaptado al coste de vida real de cada archipiélago. Para Canarias, propone además una rebaja general del Impuesto General Indirecto Canario y la supresión del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías, junto con una mejora de las ayudas al transporte hacia la Península.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido a los votantes que le den una "gran mayoría" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que le permitan convertirse en el nuevo presidente del Gobierno. (Fuente: Vox)

En paralelo, el documento plantea una fiscalidad mínima y diferenciada para las zonas en riesgo de despoblación, con tipos reducidos y deducciones reforzadas tanto para los residentes actuales como para quienes decidan trasladar allí su domicilio.

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La innovación y la industria reciben incentivos fiscales específicos

Vox propone reforzar la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) mediante incentivos fiscales a la innovación empresarial y una mayor colaboración entre centros de investigación, empresas e industrias. El texto incluye un plan orientado a recuperar talento español que ha emigrado por falta de oportunidades, con especial atención a la transferencia de conocimiento hacia las pequeñas y medianas empresas.

El bloque energético concentra algunas de las medidas más desarrolladas del programa. Vox plantea una reindustrialización radical de la economía española que pasa por una bajada masiva de los impuestos sobre la electricidad para familias, empresas e industrias, el fin de la doble imposición y un Plan Nacional de Soberanía Energética. El documento también propone eliminar el tope regulatorio a la inversión en redes eléctricas y fijar plazos máximos cerrados, con silencio administrativo positivo, para las autorizaciones de nuevas líneas y subestaciones.

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El partido reclama recuperar el plan nuclear y suspender el Pacto Verde

Entre las medidas energéticas más llamativas figura la recuperación “urgente” del plan nuclear nacional, que incluye derogar el calendario de cierre de las centrales actuales y promover estudios para instalar nuevas plantas en emplazamientos adyacentes a las existentes. El programa plantea revertir normativas vinculadas al Pacto Verde Europeo y a la Agenda 2030, entre ellas la prohibición de los motores de combustión y los impuestos sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto de precampaña de Vox, a 10 de noviembre de 2026, en Girona. (Glòria Sánchez - Europa Press)

El documento añade el fin de las restricciones para explorar y explotar recursos naturales y yacimientos minerales, con el argumento de reducir la dependencia española de materias primas y tecnologías críticas, y anuncia un Plan Nacional de Reindustrialización destinado a frenar las deslocalizaciones y recuperar peso de la industria en el producto interior bruto (PIB).

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El empleo estable se vincula a la derogación de la reforma laboral de Sánchez

En materia laboral, el programa reclama “trabajo estable y salarios dignos” y responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de una situación de desempleo y precariedad que, según el texto, impide a los jóvenes españoles emanciparse y formar una familia. Entre las medidas concretas figura la derogación de la legislación laboral vigente, a la que acusa de haber maquillado las cifras de temporalidad y de beneficiar al “duopolio sindical”.

El documento incluye también el fomento de la industria turística mediante empleos de calidad, con medidas fiscales de promoción interior y exterior del sector, además de un impulso específico al turismo rural y de montaña.

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La sostenibilidad de las pensiones depende de la productividad

La séptima medida del bloque económico vincula de forma directa la sostenibilidad del sistema de pensiones a la revitalización de la economía, sin mencionar mecanismos técnicos de financiación ni porcentajes de revalorización. El texto sostiene que “una economía más productiva es la garantía de sostenibilidad de las pensiones” y conecta este objetivo con el fomento de la natalidad y el apoyo a la crianza como vía para revertir el envejecimiento demográfico.

Esta formulación, según detalló Vox, promete “derogar tres normas por cada una que se apruebe” y militarizar la frontera de Ceuta sustituye al sistema mixto de capitalización individual que el partido había planteado en su programa económico de 2025 y que no aparece recogido en el texto electoral de 2026.

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La inteligencia artificial y la desregulación administrativa como ejes de productividad

Fuera del capítulo específico de economía, el programa incorpora en su apartado de desregulación varias medidas con impacto económico directo. Entre ellas, un impulso a la inteligencia artificial como motor de productividad, con facilidades de implantación para pymes y autónomos, y la creación de una ventanilla única digital que unifique los trámites entre administraciones y ciudadanos.

El documento plantea además una auditoría integral de las administraciones públicas para reducir “al mínimo estrictamente necesario” el tamaño del Estado, con la eliminación progresiva de subvenciones a partidos políticos, sindicatos, patronales y organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta reducción del gasto público se presenta como la vía para compensar la bajada masiva de impuestos anunciada al inicio del programa.

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Entre las medidas de simplificación normativa figura también la obligación de derogar tres normas por cada ley nueva que se apruebe, además de una Ley de Unidad de Mercado que garantice que cualquier actividad económica legal en una comunidad autónoma pueda ejercerse en el resto del territorio nacional sin trámites adicionales.