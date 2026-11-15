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La mejor iluminación para los futuros actos de Sánchez o Feijóo: Presidencia quiere dejar contratado este servicio por 286.000 euros

El Gobierno adjudicará tras las elecciones este servicio para “las comparecencias y actos públicos organizados por la Secretaría de Estado de Comunicación en territorio español”

El ministro de Agricultura, Luis Planas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros.
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El 3 de diciembre, los españoles ya sabrán quién será el próximo presidente del Gobierno. Las elecciones generales son el 29 de noviembre, y hay dos opciones. Como dicen la mayoría de las encuestas, Alberto Núñez Feijóo llegaría a La Moncloa con el apoyo de Vox. O Pedro Sánchez puede obtener un resultado inesperado y volver a armar una mayoría con el resto de partidos del arco parlamentario. Suceda lo que suceda, el 3 de diciembre es el plazo límite para que las empresas interesadas presenten sus ofertas para un nuevo contrato que ya está licitando el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: el “Servicio de iluminación de las comparecencias y actos públicos organizados por la Secretaría de Estado de Comunicación en territorio español”.

El contrato tiene una duración de dos años y un coste de 285.880 euros (sin contar los impuestos). Presidencia quiere dejar listo, antes del cambio o no de Ejecutivo, este servicio de iluminación “en las comparecencias públicas y demás actos con cobertura informativa del presidente del Gobierno y la persona que ejerza la portavocía del Gobierno”, señala la memoria justificativa de esta licitación. El servicio también servirá para las comparecencias de otros miembros del Gobierno, altos cargos o comparecientes que determine la Secretaría de Estado de Comunicación y que tengan lugar solo en territorio nacional español.

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“Quedan fuera del objeto de este contrato los actos de especial envergadura, tales como foros internacionales o cumbres multilaterales cuya organización de la logística informativa corresponda a la Secretaría de Estado de Comunicación”, reza la memoria. El coste del contrato podría alcanzar los 629.000 euros si se prorrogan otros dos años más. Presidencia justifica este contrato porque los ciudadanos tienen derecho a “una adecuada cobertura informativa de la agenda pública, tanto en el Complejo de la Moncloa como fuera de él”. Para satisfacer esta demanda, “se requiere un adecuado servicio de iluminación, como el provisto de recursos propios en la sala del centro de prensa del Edificio Portavoz del Complejo de la Moncloa, pero no en otros espacios”.

Feijóo, en un acto de campaña. (Europa Press)
Feijóo, en un acto de campaña. (Europa Press)

El contrato exige que la futura empresa adjudicataria disponga de los medios materiales adecuados y que en los actos programados por la Secretaría de Estado de Comunicación estén presentes dos técnicos especialistas en iluminación, con cuatro y seis años de experiencia en estos trabajos.

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“Todos los costes de personal (jornadas de trabajo, desplazamientos, dietas…), incluyendo los del conductor, en su caso, están repercutidos en los precios de puesta a disposición del material, sin que la empresa tenga derecho a percibir remuneración alguna por estos conceptos", señala el pliego de condiciones del contrato.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en una entrevista en el podcast The Wild Project presentado por Jordi Wild.

Un contrato más largo

Presidencia ya había licitado un primer contrato de iluminación en junio de 2025 por 64.859 euros, que solo duraba un año. Este finalizó en julio de este año y Presidencia ha optado ahora por licitar un nuevo contrato más amplio (de dos años prorrogable a otros dos) para tener este servicio consolidado y que pueda estar operativo casi toda la nueva legislatura que comenzará tras las elecciones de finales de noviembre.

Presidencia también dejará resuelto, para después de las elecciones, otro contrato para “el suministro de productos de alimentación y bebidas destinados a la cobertura de las necesidades de atenciones protocolarias en los edificios de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Secretaría de Estado de Comunicación y Palacio para el desarrollo de sus actividades institucionales y de representación”. Son otros 220.000 euros para los próximos cuatro años. No se trata de un catering muy especial. Estamos hablando de cafés, infusiones, pastas de té, todo tipo de galletas, frutos secos, refrescos, patatas y otros aperitivos.

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