Esquí, trineos y raquetas de nieve: todo lo que ofrece Port del Comte en el Prepirineo de Lérida, una estación capaz de transportar 16.000 personas a la hora

Port de Comte Estivella se ubica en la comarca de Solsonés, Lérida. (Wikimedia/Ensopegador)

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La temporada 2026-2027 de nieve se acerca cada vez más. Los Pirineos catalanes y las estaciones de la región ya ultiman sus preparativos para la apertura. Port del Comte, en el Prepirineo de Lérida, puso a la venta el pasado 1 de noviembre su forfait de temporada con un precio de oferta de 595 euros para adultos, frente a los 695 euros habituales, y espera confirmar en los próximos días la fecha de inicio de sus remontes.

La estación cuenta con 42 kilómetros esquiables repartidos en 29 pistas, entre los 1745 y los 2400 metros de altitud, según los últimos datos de la propia instalación. El dominio incluye 7 pistas verdes, 10 azules, 8 rojas y 3 negras, además de un snowpark y un circuito nórdico de 16 kilómetros, lo que la convierte en una opción de tamaño medio dentro del mapa de estaciones catalanas.

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Port del Comte se promociona como un destino de carácter familiar, pensado tanto para debutantes como para esquiadores de nivel intermedio. Dispone de una de las zonas de iniciación más amplias de los Pirineos, escuelas de esquí con clases grupales e individuales, guardería y un área específica para trineos y tubbies que la distingue de otros dominios de mayor envergadura, como Baqueira o Grandvalira.

Estación de esquí en un día nublado. Foto de archivo. (Joaquín Corchero / Europa Press)

Dónde está Port del Comte

La estación se ubica en el municipio de La Coma i la Pedra, en la comarca del Solsonès, provincia de Lérida, dentro de la Vall de Lord. Sus instalaciones se asientan en el macizo de Port del Comte, al norte de la Sierra de Querol, en pleno prepirineo catalán.

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El dominio esquiable se reparte en dos sectores principales, el Querol y el sector norte de la Sierra de la Bófia, donde se concentran los servicios de la estación: dos hoteles, dos albergues y el aparcamiento principal. La cota mínima se sitúa en 1745 metros y la máxima en 2400 metros, lo que supone un desnivel aproximado de 600 metros. La estación opera con 14 remontes, entre telesillas y telesquís, con capacidad para transportar a más de 16.000 personas por hora en los momentos de mayor demanda.

Qué más ofrece la estación además del esquí

Port del Comte dispone de un jardín de nieve para niños a partir de los 4 años, con pendientes suaves, cinta transportadora y una zona interior de refugio. El alquiler de este espacio se integra dentro de la oferta familiar junto a los tubbies, los trineos y el snake-gliss, actividades que se alquilan por tramos de hora y media a un precio de 13 euros cada una.

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Dos practicantes de esquí de montaña permanecen de pie sobre la nieve frente a los riscos iluminados por la luz solar. (@val_thorens)

Para quienes prefieren actividades fuera de pista, la estación ha señalizado cinco recorridos de raquetas de nieve que recorren bosques y valles sin pisar las zonas de esquí alpino. El material puede alquilarse directamente en la tienda de la estación, y quienes busquen un guía especializado pueden contratarlo a través de empresas locales que operan en la zona. El snowpark, con módulos y saltos de distintos niveles, completa la oferta para los esquiadores más avanzados.

Cuánto cuesta esquiar en Port del Comte y qué horarios maneja

Los forfaits de la temporada 2026-2027 se dividen en temporada alta y baja. En temporada alta, el forfait de adulto de un día cuesta 45,50 euros, mientras que en temporada baja baja a 39 euros. El pase infantil, para edades de 7 a 11 años, cuesta 38,50 euros en temporada alta y 31 euros en temporada baja. Existen también categorías para pequeños de 0 a 6 años, con un precio fijo de 18 euros, y para veteranos de 65 a 74 años, con tarifas reducidas.

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La cota máxima de Port del Comte des de Lladurs es los 2.400 metros. (Wikimedia/Solde)

La temporada alta incluye todos los fines de semana, el 7 y 8 de diciembre, el periodo comprendido entre el 21 de diciembre y el 28 de febrero de 2027, y del 22 al 29 de marzo de 2027. El forfait de temporada completa tiene un precio de oferta de 595 euros para adultos, con descuentos específicos para infantiles, veteranos y la categoría pequeño.

Las pistas abren habitualmente de 9:00 a 17:00 horas, con última subida de los telesillas a las 16:30. El parque lúdico de trineos y tubbies funciona de 10:00 a 17:00 horas los fines de semana y festivos, con taquilla cerrada a partir de las 15:30. La estación cuenta además con cafeterías, restaurantes, tienda de alquiler de material y oficinas de atención al público dentro del recinto.

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Cuántos kilómetros esquiables tiene Port del Comte

La estación dispone de 42 kilómetros esquiables, repartidos en 29 pistas de distintos niveles de dificultad, entre pistas verdes, azules, rojas y negras, además de un circuito de esquí nórdico de 16 kilómetros adicionales.

Qué altura tiene Port del Comte

El dominio esquiable se mueve entre los 1745 metros de cota mínima y los 2400 metros de cota máxima, lo que representa un desnivel esquiable de aproximadamente 600 metros entre el sector del Querol y el pie de pistas.