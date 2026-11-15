El Balón de Oro vuelve al Metropolitano: Harry Kane pisa España con Lamine Yamal buscando revancha en el duelo por el liderato

Lamine Yamal contra Harry Kane, la revancha del Metropolitano. (Reuters/Claudia Greco)

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El Metropolitano es territorio conquistado por ambos. Harry Kane venció al Atlético de Madrid con el Bayern de Múnich en Champions y el FC Barcelona ganó en ese césped recientemente en la Liga. El 9 inglés no marcó ante Oblak; tampoco el 10 culé, pero sí dio el pase del segundo gol a Fermín para certificar la remontada. Ahora, el capitán de la selección inglesa regresa como capitán frente a una selección que lleva 43 partidos sin perder.

Enfrente está Lamine Yamal, quien se quedó a las puertas de su primer Balón de Oro tras recibir su tercer trofeo Kopa consecutivo. Completó el podio por detrás de Kylian Mbappé y el propio Kane, que firmó su mejor temporada: 73 goles y 8 asistencias en 65 partidos entre club y selección. El partido, hoy a las 20:45, reparte algo más que puntos.

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España llega con pleno de victorias y 15 puntos, y le basta un empate para asegurar el primer puesto del grupo, que da derecho a jugar en casa la vuelta de los cuartos. Inglaterra, con 12 y ya clasificada para esa ronda, necesita ganar para arrebatárselo.

Lamine Yamal. (AP Foto/José Bretón)

La espinita del Balón de Oro

La elección dejó un sabor agridulce en España, que acaba de proclamarse mejor selección del mundo y tenía varios candidatos en la lista. Es más, la noche en Londres fue prácticamente española, con Unai Simón como mejor portero, Luis de la Fuente elegido mejor entrenador, Alexia Putellas como Balón de Oro femenino y Lamine Yamal y Vicky López, mejores futbolistas jóvenes.

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Sin embargo, el máximo galardón fue a parar al delantero inglés, máximo goleador de la Bundesliga por tercera temporada consecutiva, semifinalista de Champions con el Bayern y seis goles en el Mundial, donde Inglaterra acabó tercera, solo por detrás de España y Argentina.

Harry Kane con el Balón de Oro de 2026. (Europa Press)

El jueves, Wembley rindió homenaje a Kane por ser el futbolista con más partidos con Inglaterra (126), superando a Peter Shilton, que le entregó una camiseta con ese número. “Es el mejor jugador inglés de la historia de nuestro país”, sentenció Gary Lineker.

Y sin embargo, los propios futbolistas lo dejaron fuera del once ideal de FIFPRO, algo que no le pasaba a un ganador del Balón de Oro desde que se instauró el premio en 2005. En ese ataque sí están Messi, Haaland, Mbappé y Yamal, que es el primero en entrar dos veces antes de cumplir 20 años.

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Harry Kane, 126 partidos con Inglaterra. (Reuters/Hannah Mckay)

Un pulso que ya empezó en la ida de la Nations

No es el primer cruce de este curso. El 26 de septiembre, en el estreno de ambas selecciones tras el Mundial, España ganó 3-2 en Wembley. Lamine abrió el marcador en el minuto 2 aprovechando un error de Guéhi, pero Gordon y Kane dieron la vuelta al partido antes del descanso.

El 9 falló después un penalti que bien pudo ser la sentencia, lo que dio pie a la remontada con goles de Baena y Oyarzabal. Antes de ese duelo, La Roja ya había ganado por 2-1 a los ingleses en la final de la Eurocopa 2024.

Lamine Yamal celebra su gol en Wembley. (Reuters/Peter Cziborra)

Lamine, recuperado

El extremo del FC Barcelona llega tras perderse por una inflamación de la rodilla el duelo ante la República Checa. Ayer se sumó a las filas del técnico riojano y estará disponible para el partido. El extremo llega, además, como mejor asistente de Europa con 12 pases de gol (8 en Liga y 4 en Champions), por delante del propio Kane, que lleva 11 en las cinco grandes ligas.

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No obstante, sobre el césped, sus funciones son diferentes. Kane es el delantero completo, capaz de finalizar, bajar al centro del campo y participar en la construcción. Lamine encuentra en el desborde, el regate y la creación de ocasiones sus mejores armas para desequilibrar.