Tarta de queso con yogur y quesitos: la forma más sencilla y económica de preparar este postre en casa

Tarta de queso de yogur y quesitos (Pexels)

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Si eres un gran amante de las tartas de queso y quieres lanzarte a preparar una en casa, esta receta a base de quesitos y yogur puede ser la solución perfecta. Es fácil, perfecta para principiantes y necesita pocos ingredientes; una combinación ganadora para conquistar a todos en una merienda con amigos o para saciar ese capricho dulce del fin de semana.

Estos miniquesos con un cierto toque salado le sientan fenomenal a esta tarta horneada, pues le confieren una textura firme pero a la vez un poco esponjosa y un sabor salado muy suave y equilibrado. Además, los quesitos o quesos de porciones combinan de maravilla con el yogur y el azúcar, logrando un sabor riquísimo sin necesidad de usar quesos fuertes en la mezcla.

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Esta sencilla tarta es además un postre económico y muy fácil de preparar, con un sabor lácteo muy reconocible. Puede servirse fría o templada, tanto ella sola como con un poco de mermelada de frutos rojos para darle un toque ácido.

Receta de tarta de queso con quesitos

Esta tarta se prepara con una mezcla triturada de quesitos, huevos, yogur, azúcar y maicena. La cocción en el horno consigue una textura firme por fuera y tierna en el centro.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 50 minutos aproximadamente. Preparación activa: 10 minutos. Cocción: 30-40 minutos. Reposo y enfriado: 2 horas como mínimo.



Ingredientes

5 quesitos en porciones

3 huevos

2 yogures naturales sin azúcar

4 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de harina fina de maíz o maicena

Mantequilla y harina para el molde, si no se utiliza papel de horno

Mermelada de frutos rojos para acompañar, opcional

Cómo hacer tarta de queso con quesitos, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo. Retira el envoltorio de los quesitos y colócalos en el vaso de la batidora. Añade los huevos, los yogures, el azúcar y la maicena. Tritura hasta obtener una mezcla lisa y sin grumos. La masa debe quedar completamente homogénea. Forra un molde de unos 20 centímetros de diámetro con papel de horno. También puedes untarlo con mantequilla y espolvorearlo con harina. Vierte la mezcla en el molde y da unos pequeños golpes sobre la encimera para eliminar las burbujas de aire. Hornea durante 30-40 minutos. Vigila la superficie a partir de los 30 minutos para evitar que se dore demasiado. Comprueba el punto con un palillo. Debe salir limpio o con unas pocas migas húmedas. Apaga el horno y deja la puerta entreabierta durante 10 minutos. Este reposo ayuda a reducir el riesgo de que la tarta se hunda de golpe. Retira la tarta y deja que se enfríe por completo sobre una rejilla. Guárdala en la nevera durante al menos 2 horas antes de desmoldarla y servirla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

Calorías: 220-240 kcal.

Proteínas: 8 g.

Hidratos de carbono: 27 g.

Grasas: 9 g.

Azúcares: 20 g aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la tarta en la nevera, cubierta con papel film o dentro de un recipiente hermético, durante 3-4 días.

No la dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas, especialmente en días calurosos.